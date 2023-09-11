Nhan sắc khó tin của Lý Băng Băng ở tuổi 50

Sao quốc tế 11/09/2023 14:57

Nhan sắc của Lý Băng Băng đã gây nhiều chú ý khi xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang New York 2023 mới đây.

Tại Tuần lễ Thời trang New York 2023, Lý Băng Băng chọn lựa chiếc váy dài nhung màu đỏ sậm, tôn lên vóc dáng thanh tú, quý phái. Được biết đây là thiết kế Thu Đông 2023 của RalphLauren. Theo tờ Sohu: "Lý Băng Băng có nét quyến rũ của phụ nữ phương Đông, khuôn mặt trái xoan, vầng trán đầy đặn và sống mũi thanh tú khiến đường nét khuôn mặt cô trở nên nổi bật hơn, làn da trắng mịn được duy trì tốt".

Nhan sắc khó tin của Lý Băng Băng ở tuổi 50 - Ảnh 1
Tại Tuần lễ Thời trang New York 2023, Lý Băng Băng chọn lựa chiếc váy dài nhung màu đỏ sậm, tôn lên vóc dáng thanh tú, quý phái.

Điều đáng nói, dù những hình ảnh chụp lại cô chất lượng thấp nhưng  lại không ảnh hưởng tới nhan sắc của Lý Băng Băng. Ở tuổi 50, Lý Băng Băng khiến nhiều người ngỡ ngàng vì khả năng bảo dưỡng nhan sắc của mình. Khán giả nhận định, nhìn Lý Băng Băng không ai nghĩ rằng người đẹp đã 50 tuổi vì ngoại hình quá trẻ trung và khí chất. Người đẹp họ Lý vẫn sở hữu làn da mịn màng trẻ trung hơn nhiều so với tuổi. Không khó để nhận ra, khuôn mặt Lý Băng Băng chưa hề lộ dấu hiệu lão hoá mà vẫn săn chắc và tươi trẻ.

Nhan sắc khó tin của Lý Băng Băng ở tuổi 50 - Ảnh 2
 Dù những hình ảnh chụp lại cô chất lượng thấp nhưng  lại không ảnh hưởng tới nhan sắc của Lý Băng Băng.
Nhan sắc khó tin của Lý Băng Băng ở tuổi 50 - Ảnh 3
Ở tuổi 50, Lý Băng Băng khiến nhiều người ngỡ ngàng vì khả năng bảo dưỡng nhan sắc của mình.
Nhan sắc khó tin của Lý Băng Băng ở tuổi 50 - Ảnh 4
 Người đẹp họ Lý vẫn sở hữu làn da mịn màng trẻ trung hơn nhiều so với tuổi.

Lý Băng Băng sinh năm 1973, được mệnh danh là "người đàn bà thép" của giới giải trí Hoa ngữ sở hữu tính cách mạnh mẽ và lối sống chuẩn mực không vướng scandal. Với vẻ đẹp vượt thời gian cùng với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, nữ diễn viên được coi là một trong những đại hoa đán nổi tiếng nhất Trung Quốc cùng Chương Tử Di, Châu Tấn, Từ Tịnh Lôi, Phạm Băng Băng, Thư Kỳ, Thang Duy.

Nhan sắc khó tin của Lý Băng Băng ở tuổi 50 - Ảnh 5
Lý Băng Băng sinh năm 1973, được mệnh danh là "người đàn bà thép" của giới giải trí Hoa ngữ sở hữu tính cách mạnh mẽ và lối sống chuẩn mực không vướng scandal.

Khán giả Việt Nam biết tới Lý Băng Băng qua các phim như Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên, Thiếu niên Trương Tam Phong (2001), Huy nương Uyển Tâm (2005), Tái sinh duyên (2007), Thiên hạ vô tặc, Vân Thủy Dao, Vua Kung Fu...

Hiện tại, Lý Băng Băng ít đóng phim thường xuyên mà chuyển sang công việc làm quản lý, điều hành công ty giải trí, nâng đỡ đàn em phát triển sự nghiệp. 

Nhan sắc khó tin của Lý Băng Băng ở tuổi 50 - Ảnh 6

Hiện tại, Lý Băng Băng ít đóng phim thường xuyên mà chuyển sang công việc làm quản lý, điều hành công ty giải trí, nâng đỡ đàn em phát triển sự nghiệp.

Dù xinh đẹp, thành công và giàu có nhưng Lý Băng Băng vẫn độc thân. Lý Băng Băng từng công khai chuyện tình với bạn trai kém tuổi Hứa Văn Nam. Họ bên nhau 5 năm nhưng cuối cùng nữ diễn viên vẫn đưa ra quyết định đường ai nấy đi. 

Cuộc sống ít ai biết của Lý Băng Băng: Điều hành công ty giải trí, giàu có nhưng vẫn cô đơn

Cuộc sống ít ai biết của Lý Băng Băng: Điều hành công ty giải trí, giàu có nhưng vẫn cô đơn

Lý Băng Băng ít đóng phim thường xuyên mà chuyển sang công việc làm quản lý, điều hành công ty giải trí, nâng đỡ đàn em phát triển sự nghiệp. 

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Từ khóa:   Lý Băng Băng

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