Nhan sắc khó tin của Lý Băng Băng ở tuổi 50

Tại Tuần lễ Thời trang New York 2023, Lý Băng Băng chọn lựa chiếc váy dài nhung màu đỏ sậm, tôn lên vóc dáng thanh tú, quý phái. Được biết đây là thiết kế Thu Đông 2023 của RalphLauren. Theo tờ Sohu: "Lý Băng Băng có nét quyến rũ của phụ nữ phương Đông, khuôn mặt trái xoan, vầng trán đầy đặn và sống mũi thanh tú khiến đường nét khuôn mặt cô trở nên nổi bật hơn, làn da trắng mịn được duy trì tốt".

Tại Tuần lễ Thời trang New York 2023, Lý Băng Băng chọn lựa chiếc váy dài nhung màu đỏ sậm, tôn lên vóc dáng thanh tú, quý phái.

Điều đáng nói, dù những hình ảnh chụp lại cô chất lượng thấp nhưng lại không ảnh hưởng tới nhan sắc của Lý Băng Băng. Ở tuổi 50, Lý Băng Băng khiến nhiều người ngỡ ngàng vì khả năng bảo dưỡng nhan sắc của mình. Khán giả nhận định, nhìn Lý Băng Băng không ai nghĩ rằng người đẹp đã 50 tuổi vì ngoại hình quá trẻ trung và khí chất. Người đẹp họ Lý vẫn sở hữu làn da mịn màng trẻ trung hơn nhiều so với tuổi. Không khó để nhận ra, khuôn mặt Lý Băng Băng chưa hề lộ dấu hiệu lão hoá mà vẫn săn chắc và tươi trẻ.