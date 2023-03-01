Loạt ảnh Lý Băng Băng đón tuổi 50 chứng minh đẳng cấp nhan sắc thăng hạng bất chấp thời gian

Sao quốc tế 01/03/2023 12:28

Mới đây, Lý Băng Băng vừa chào đón sinh nhật thứ 50 của mình với loạt ảnh trên mạng Weibo. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng xôn xao là nhan sắc vô cùng trẻ đẹp của nữ diễn viên.

Mới đây, Lý Băng Băng vừa chào đón sinh nhật thứ 50 của mình. Nhân ngày kỷ niệm của bản thân, nữ diễn viên đã chia sẻ ảnh chụp mới nhất của mình trên mạng Weibo. Nhiều khán giả đã dành tặng những lời chúc mừng sinh Lý Băng Băng nhân dịp người đẹp chính thức bước sang tuổi 50.

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Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng xôn xao là nhan sắc vô cùng trẻ đẹp của nữ diễn viên. Trong bộ ảnh mừng sinh nhật, người đẹp họ Lý gây ấn tượng khi vẻ ngoài không chút thay đổi sau gần 30 năm hoạt động trong làng giải trí.

Loạt ảnh Lý Băng Băng đón tuổi 50 chứng minh đẳng cấp nhan sắc thăng hạng bất chấp thời gian - Ảnh 7

Lý Băng Băng chính thức đến với nghề diễn viên vào năm 1994. 5 năm sau đó, những nỗ lực của cô đã được ghi nhận khi vai diễn Trần Khiết trong bộ phim Tết Đến Về Nhà mang đến cho cô giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Quốc tế Singapore.

Đến nay, nữ diễn viên 50 tuổi đã tham gia nhiều chục bộ phim, tên tuổi của cô gắn liền với những tác phẩm gây tiếng vang như: Bao Công, Vệ Binh Lăng Mộ Cổ, Vùng Đất Quỷ Dữ, Vua Kung fu, Phong Thanh...

Loạt ảnh Lý Băng Băng đón tuổi 50 chứng minh đẳng cấp nhan sắc thăng hạng bất chấp thời gian - Ảnh 8

Từ năm 2005 đến nay, Lý Băng Băng tập trung vào mảng điện ảnh với tham vọng phát triển sự nghiệp tại kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood. Tại đây, cô đã nhanh chóng trở thành gương mặt nữ diễn viên Hoa ngữ được yêu thích, khi liên tục góp mặt trong các bộ phim điện ảnh bom tấn như The Meg, Resident Evil, Transformers...

Đi lên từ những vai phụ nhỏ, thực lực diễn xuất của Lý Băng Băng được khán giả công nhận, thậm chí vươn tầm quốc tế. Hiện nay, người đẹp đã sớm lùi về hậu trường, tạo điều kiện phát triển cho các đàn em trẻ, tập trung chăm chút cho bản thân, áp dụng chế độ ăn uống và tập thể dục nghiêm ngặt để giữ sức khỏe, mang đến năng lượng sống tích cực cho mọi người xung quanh.

Loạt ảnh Lý Băng Băng đón tuổi 50 chứng minh đẳng cấp nhan sắc thăng hạng bất chấp thời gian - Ảnh 9

Có sự nghiệp sôi nổi nhưng Lý Băng Băng lại là đại hoa đán có đời tư kín tiếng, chẳng mấy khi chia sẻ về những mối quan hệ tình cảm cá nhân, là quý cô độc thân đắt giá của làng giải trí Trung Quốc.

Dù vậy, vào năm 2017, người đẹp từng công khai đang yêu bạn trai kém 16 tuổi Hứa Văn Nam. Anh chàng sở hữu ngoại hình ấn tượng, là giám đốc của một công ty về công nghệ. Những tưởng đây sẽ là "bến đỗ cuối cùng", nhưng chỉ sau 3 năm, cặp đôi bất ngờ tuyên bố chia tay trong tiếc nuối.

Loạt ảnh Lý Băng Băng đón tuổi 50 chứng minh đẳng cấp nhan sắc thăng hạng bất chấp thời gian - Ảnh 10

Ở tuổi 50, Lý Băng Băng dành nhiều thời gian cho bạn bè và gia đình, không còn nhắc đến chuyện tình cảm. Người đẹp sinh năm 1973 từng thẳng thắn chia sẻ với truyền thông rằng bản thân không có ý định kết hôn, tiếp tục tận hưởng cuộc sống độc thân và dự định sẽ để lại toàn bộ tài sản sau này cho 2 cháu ruột.

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