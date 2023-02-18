Mới đây, Lý Băng Băng tham gia show truyền hình về lĩnh vực hội họa mang tên Bầu trời nghệ thuật của thiếu niên yêu vẽ.

Mới đây, trang QQ đưa tin, Lý Băng Băng tham gia chương trình truyền hình về lĩnh vực hội họa mang tên Bầu trời nghệ thuật của thiếu niên yêu vẽ.

Trong chương trình, nữ diễn viên được ghép đôi với họa sĩ graffiti Trần Thập Tam. Do đó, ê-kíp sản xuất thường bắt trọn những khoảnh khắc tương tác tình cảm mập mờ giữa Lý Băng Băng và họa sĩ 29 tuổi. Tuy nhiên, trong tập phát sóng mới nhất, nữ diễn viên gửi đến Trần Thập Tam 3 chữ "I love you". Chàng họa sĩ cũng bày tỏ tương tự với Lý Băng Băng. Hoa đán Trung Quốc cũng nhiều lần gây tranh cãi khi giữ lại Trần Thập Tam dù tác phẩm của anh bị đánh giá lạc lõng trong triển lãm.

Ngay sau đó, hành động cư xử vượt quá giới hạn giám khảo - thí sinh của Lý Băng Băng và Trần Thập Tam bị khán giả chỉ trích. Công chúng mỉa mai nhà sản xuất dàn dựng bất chấp để câu kéo rating. Đến nay, Lý Băng Băng vẫn chưa lên tiếng phản hồi về mối quan hệ gây tranh cãi với Trần Thập Tam.

Lý Băng Băng sinh năm 1973, là một trong các đại hoa đán Trung Quốc. Cô nổi tiếng nhờ Vua Kung Fu, Tuyết hoa và mật phiến, Thời niên thiếu Bao Thanh Thiên… Ba năm trở lại đây, nữ nghệ sĩ ít tham gia đóng phim, lui về làm công tác hậu trường, thỉnh thoảng mới xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Lý Băng Băng hiện là bà chủ của công ty giải trí Hòa Tụng.

Bên cạnh đó, sự nghiệp sôi nổi nhưng Lý Băng Băng có đời tư kín tiếng. Nữ diễn viên là một trong những Đại hoa đán có cuộc sống ít người biết đến nhất. Trong những buổi phỏng vấn, cô chỉ chia sẻ về nghề nghiệp, bí quyết gìn giữ sắc vóc. Với những đề tài tình cảm, hôn nhân, cô thẳng thừng từ chối.

Trần Thập Tam là một trong 60 họa sĩ thể hiện tài năng trong chương trình Bầu trời nghệ thuật của thiếu niên yêu vẽ. Anh đang học tiến sĩ ngành Mỹ thuật tại Đại học Harvard. Trần Thập Tam có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực graffiti. Theo QQ, chàng họa sĩ đã sáng tạo ra 150 tác phẩm trên đường phố New York, Los Angeles, Seoul và Singapore.

Lý Băng Băng thường xuyên ăn rau luộc 3 bữa một ngày để giữ dáng Diễn viên Lý Băng Băng yêu thích những món rau củ luộc, cô hạn chế calo từ giàu mỡ, gia vị, giúp bảo vệ sức khỏe, vóc dáng.

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