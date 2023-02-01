Lý do Lý Băng Băng chải tóc 400 lần mỗi ngày khiến dân tình 'mắt tròn mắt dẹt'

Sao quốc tế 01/02/2023 17:30

Dù đã hoạt động nghệ thuật 30 năm, Lý Băng Băng vẫn giữ được thần thái trẻ trung, sắc vóc quyến rũ cho tới thời điểm hiện tại.

Mới đây, trang K01 đưa tin, Lý Băng Băng đã hoạt động nghệ thuật 30 năm nhưng vẫn giữ được thần thái trẻ trung, sắc vóc quyến rũ. Khó có thể nhận ra người đẹp Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên đã bước sang độ tuổi 50.

Trong bài phỏng vấn mới đây, nữ diễn viên tiết lộ bí quyết giúp cô "đóng băng thời gian". Cụ thể, bí quyết đầu tiên giúp cô chống lão hóa là tẩy trang và chăm sóc da cẩn thận trước khi đi ngủ: "Tôi đã ra mắt nhiều năm, có thời điểm đóng phim rất bận rộn, song tôi chưa bao giờ đi ngủ mà không tẩy trang. Tôi luôn chăm sóc cẩn thận để khuôn mặt được sạch sẽ". Thói quen này giúp Lý Băng Băng có được làn da khỏe mạnh, mịn màng, mềm mại, sáng bóng ít chịu tác dụng của hóa chất mỹ phẩm.

Lý do Lý Băng Băng chải tóc 400 lần mỗi ngày khiến dân tình 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh 1Lý do Lý Băng Băng chải tóc 400 lần mỗi ngày khiến dân tình 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh 2Lý do Lý Băng Băng chải tóc 400 lần mỗi ngày khiến dân tình 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh 3

 

Ngoài ra, Lý Băng Băng cho biết thêm cô có thói quen đặc biệt là chải đầu nhiều lần. Nữ diễn viên bộc bạch: "Ngày nào tôi cũng chải tóc 300-400 lần, dùng lược chải theo hai chiều để giúp lưu thông máu. Tôi không dùng tay gãi đầu mà mát-xa nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, tôi lựa chọn dầu gội ít hoặc không có chất silicone".

 

Để có được thân hình mảnh mai, ít mỡ thừa, bên cạnh việc tập thể dục đều đặn. Đồng thời, Lý Băng Băng còn khuyên mọi người hãy tích cực ăn đồ luộc và rau củ có màu đỏ. "Cuộc sống của tôi chỉ có rau luộc, tôi không ăn rau xào. Các thực phẩm màu đỏ như củ dền, thanh long, cà chua, ớt đỏ, trà hoa hồng cũng có chất chống oxy hóa, Lý Băng Băng tiết lộ.

Lý do Lý Băng Băng chải tóc 400 lần mỗi ngày khiến dân tình 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh 4Lý do Lý Băng Băng chải tóc 400 lần mỗi ngày khiến dân tình 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh 5Lý do Lý Băng Băng chải tóc 400 lần mỗi ngày khiến dân tình 'mắt tròn mắt dẹt' - Ảnh 6

Lý Băng Băng sinh năm 1973, là một trong 8 đại hoa đán nổi tiếng nhất Trung Quốc, thuộc nhóm "Tứ đán - Song Băng Kỳ Duy (Tứ đán: Triệu Vy, Chương Tử Di, Châu Tấn, Từ Tịnh Lôi cùng Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Thư Kỳ, Thang Duy).

 

 

Hiện tại, Lý Băng Băng hiện tại là bà chủ của một trong những công ty giải trí nổi tiếng nhất Trung Quốc - Hòa Tụng. Có hơn 10 nghệ sĩ dưới trướng Lý Băng Băng như Trần Học Đông, Trương Huệ Văn, Cảnh Nhạc, Giả Thanh, Hà Nhuận Đông... Bên cạnh đó còn có nhiều nghệ sĩ hợp tác là ảnh hậu Trương Tiểu Phỉ, Huỳnh Hiểu Minh, Vương Tuấn Khải.

Về đời tư, Lý Băng Băng từng có cuộc tình với bạn trai kém tuổi Hứa Văn Nam. Họ bên nhau 5 năm, nhưng cuối cùng nữ diễn viên vẫn đưa ra quyết định đường ai nấy đi. Lý Băng Băng chia sẻ cô cảm thấy xuống tinh thần, mệt mỏi, mắc bệnh sợ lạnh quá mức sau khi thất bại trong tình trường. Ở tuổi 50, cô vẫn chưa kết hôn và quyết định để lại tài sản cho hai cháu ruột. Em gái Lý Tuyết cũng là người giúp đỡ Lý Băng Băng quản lý công ty.

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