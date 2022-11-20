Lý Băng Băng và sự nghiệp đỉnh cao bất chấp drama ở tuổi 49 khiến netizen nể phục

Sao quốc tế 20/11/2022 22:22

Xuất hiện trên trang bìa tạp chí nổi tiếng, Lý Băng Băng khiến fan phát sốt với vẻ đẹp hoàn hảo ở tuổi 49.

Lý Băng Băng là một trong những đại hoa đán của màn ảnh Trung Quốc. Ở tuổi U50, Lý Băng Băng vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung như gái đôi mươi.

Lý Băng Băng và sự nghiệp đỉnh cao bất chấp drama ở tuổi 49 khiến netizen nể phục - Ảnh 1
Lý Băng Băng - Ảnh: Internet

Cô được khán giả yêu quý trong loạt tác phẩm như "Thời niên thiếu Bao Thanh Thiên", "Thiên hạ vô tặc", "Bát đại hào hiệp", "Transformers 4"... Không chỉ đóng phim thành công, cô nàng còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp xuất sắc khiến người người ganh tị. 

Lý Băng Băng và sự nghiệp đỉnh cao bất chấp drama ở tuổi 49 khiến netizen nể phục - Ảnh 2
Cô nàng không có được hạnh phúc trong chuyện tình cảm - Ảnh: Internet

Sự nghiệp thành công rạng rỡ, nhưng đường tình duyên của Lý Băng Băng lại không mấy suôn sẻ. Ở tuổi 49, minh tinh kỳ cựu vẫn lẻ bóng, tất bật với công việc. Trước đó, Lý Băng Băng từng có thời gian hẹn hò với bạn trai kém tuổi Hứa Văn Nam.Dẫu vậy thì cả 2 cũng không nên duyên thành công với công khi nói lời chia tay sau 5 năm gắn bó để lại nhiều nuối tiếc trong lòng người hâm mộ. 

Lý Băng Băng và sự nghiệp đỉnh cao bất chấp drama ở tuổi 49 khiến netizen nể phục - Ảnh 3
Lý Băng Băng trên bìa tạp chí ở tuổi 49 - Ảnh: Internet

Thời điểm cuối năm vừa qua, Lý Băng Băng cũng gây sốc khi chia sẻ sức khỏe bản thân ngày càng có dấu hiệu đi xuống trong những năm gần đây. Người đẹp thường có các triệu chứng mệt mỏi, uể oải, không có năng lượng làm việc, mắc căn bệnh “sợ lạnh” cực độ…

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Từ khóa:   Lý Băng Băng nhan sắc Lý Băng Băng sao Châu Á sao Hoa ngữ Cbiz

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