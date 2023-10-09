Nhan sắc gây sốt của 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Quan Chi Lâm ở độ tuổi 61

Trong Tuần lễ Thời trang Paris 2023 vừa qua, Quan Chi Lâm diện trang phục phong cách menswear đi dự show của một thương hiệu tại Paris. Ở tuổi 61, dù gương mặt đã lộ vết dấu thời gian nhưng diễn viên được đánh giá cao về hình thể, sự tự tin khi sải bước trên đường phố Paris, bất chấp cả camera thường.

Quan Chi Lâm diện trang phục phong cách menswear đi dự show của một thương hiệu tại Paris.

Dù gương mặt đã lộ vết dấu thời gian nhưng diễn viên được đánh giá cao về hình thể.

Cô bất chấp cả camera thường.

Tại đây, cô ngồi trên hàng ghế khách mời, tập trung theo dõi các BST, nhan sắc nổi bật vô cùng hút mắt. Được biết, trong chuyến công tác, cô tham dự 2 show thời trang, kết hợp du lịch, dạo phố cùng bạn bè.