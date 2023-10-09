Nhan sắc gây sốt của 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Quan Chi Lâm ở độ tuổi 61

Sao quốc tế 09/10/2023 09:24

Tại Tuần lễ Thời trang Paris 2023, Quan Chi Lâm đã gây ấn tượng mạnh mẽ với phong cách thời trang thanh lịch, trẻ trung bất ngờ.

Trong Tuần lễ Thời trang Paris 2023 vừa qua, Quan Chi Lâm diện trang phục phong cách menswear đi dự show của một thương hiệu tại Paris. Ở tuổi 61, dù gương mặt đã lộ vết dấu thời gian nhưng diễn viên được đánh giá cao về hình thể, sự tự tin khi sải bước trên đường phố Paris, bất chấp cả camera thường.

Nhan sắc gây sốt của 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Quan Chi Lâm ở độ tuổi 61 - Ảnh 1
Quan Chi Lâm diện trang phục phong cách menswear đi dự show của một thương hiệu tại Paris.
Nhan sắc gây sốt của 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Quan Chi Lâm ở độ tuổi 61 - Ảnh 2
Dù gương mặt đã lộ vết dấu thời gian nhưng diễn viên được đánh giá cao về hình thể.
Nhan sắc gây sốt của 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Quan Chi Lâm ở độ tuổi 61 - Ảnh 3
Cô bất chấp cả camera thường.

Tại đây, cô ngồi trên hàng ghế khách mời, tập trung theo dõi các BST, nhan sắc nổi bật vô cùng hút mắt. Được biết, trong chuyến công tác, cô tham dự 2 show thời trang, kết hợp du lịch, dạo phố cùng bạn bè. 

Nhan sắc gây sốt của 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Quan Chi Lâm ở độ tuổi 61 - Ảnh 4
Cô ngồi trên hàng ghế khách mời, tập trung theo dõi các BST, nhan sắc nổi bật vô cùng hút mắt.

Trên Weibo, nhiều khán giả dành lời khen khi xem qua bức ảnh chụp bên lề show của nữ diễn viên. Đã có tuổi nhưng Quan Chi Lâm vẫn khí chất ngời ngời, đôi chân thon thả, săn chắc cho thấy sự chăm chỉ, chịu khó tập luyện thể thao của cô.

Nhan sắc gây sốt của 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Quan Chi Lâm ở độ tuổi 61 - Ảnh 5

Nhan sắc gây sốt của 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Quan Chi Lâm ở độ tuổi 61 - Ảnh 6
Đã có tuổi nhưng Quan Chi Lâm vẫn khí chất ngời ngời, đôi chân thon thả, săn chắc.

Quan Chi Lâm sinh năm 1962, là một trong những mỹ nữ đẹp nhất màn ảnh Hong Kong thập niên 80 - 90. Với chiều cao lý tưởng, thân hình gợi cảm, sở hữu khí chất cổ điển đậm chất phương Đông, tên tuổi Quan Chi Lâm gắn liền với nhiều danh hiệu như "Hương Giang đệ nhất mỹ nữ", "Đẹp nhất toàn Cảng", "Đệ nhất mỹ nhân Hong Kong"...

Năm 1988, Quan Chi Lâm lọt "Top 50 người đẹp nhất thế giới" do tạp chí nổi tiếng của Mỹ bình chọn. Tên tuổi cô gắn liền với vai diễn trong loạt phim đình đám một thời như Hoàng Phi Hồng, Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại, Chuyên gia xảo quyệt...

Nhan sắc gây sốt của 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Quan Chi Lâm ở độ tuổi 61 - Ảnh 7
Quan Chi Lâm sinh năm 1962, là một trong những mỹ nữ đẹp nhất màn ảnh Hong Kong thập niên 80 - 90.
Nhan sắc gây sốt của 'đệ nhất mỹ nhân Hong Kong' Quan Chi Lâm ở độ tuổi 61 - Ảnh 8
Tên tuổi cô gắn liền với vai diễn trong loạt phim đình đám một thời.

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