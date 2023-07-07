"Mỹ nhân đẹp nhất Hồng Kông" Quan Chi Lâm tuổi 60 vẫn nhuận sắc, buồn bã khi nhắc về chuyện tình cảm, hiện sống cô đơn trong căn biệt thự triệu đô

Sao quốc tế 07/07/2023 11:52

Quan Chi Lâm đã chia sẻ cuộc sống gần đây của mình lên mạng xã hội. Nhìn nhan sắc của cô ở tuổi 60 khiến dân tình không khỏi ghen tị.

Mang vẻ đẹp cổ điển, kiều diễm say đắm lòng người, Quan Chi Lâm là một trong những tượng đài nhan sắc của màn ảnh Hồng Kông và được xếp vào hàng “tứ đại mỹ nhân” của làng giải trí xứ cảng thơm bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Lý Gia Hân và Lâm Thanh Hà. Trong những năm 1980, 1990, bà là cái tên khuynh đảo màn ảnh với những bộ phim kinh điển: Hoàng Phi Hồng, Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại, Hào môn dạ yến, Nhật hạ phúc tinh... 

'Mỹ nhân đẹp nhất Hồng Kông' Quan Chi Lâm tuổi 60 vẫn nhuận sắc, buồn bã khi nhắc về chuyện tình cảm, hiện sống cô đơn trong căn biệt thự triệu đô - Ảnh 1
Quan Chi Lâm là một trong những tượng đài nhan sắc của màn ảnh Hồng Kông

Ở tuổi 60, Quan Chi Lâm vẫn trẻ trung xinh đẹp, dù bên ngoài chỉ mặc áo sơ mi và quần jean đơn giản. Khí chất của cô không hề giảm sút mà ngược lại còn thêm phần mặn mà. 

'Mỹ nhân đẹp nhất Hồng Kông' Quan Chi Lâm tuổi 60 vẫn nhuận sắc, buồn bã khi nhắc về chuyện tình cảm, hiện sống cô đơn trong căn biệt thự triệu đô - Ảnh 2
Ở tuổi 60, Quan Chi Lâm vẫn trẻ trung xinh đẹp dù ăn mặc đơn giản 

Quan Chi Lâm vẫn cho mọi người thấy trạng thái tốt nhất của mình. Được biết trong một cuộc phỏng vấn, khi chàng trai bên ngoài máy quay thể hiện tình yêu của mình và nói: 'Anh thích em', Quan Chi Lâm không trả lời ngay, cô im lặng một lúc rồi cuối cùng đáp lại: 'Tình bạn muôn năm'.

'Mỹ nhân đẹp nhất Hồng Kông' Quan Chi Lâm tuổi 60 vẫn nhuận sắc, buồn bã khi nhắc về chuyện tình cảm, hiện sống cô đơn trong căn biệt thự triệu đô - Ảnh 3
Sắc vóc Quan Chi Lâm tuổi U60 

Câu trả lời này khiến cư dân mạng bỗng chạnh lòng, nếu cựu Hoa hậu chưa kết hôn, nếu mối tình của cô và thiên vương Lưu Đức Hoa được vun đắp, chẳng phải là một câu chuyện đẹp sao. 

Về vấn đề quan hệ yêu đương, Quan Chi Lâm cũng gửi một video để phản hồi mọi người: “Mẫu người yêu thích của tôi là người có thể khiến tôi yêu bản thân mình hơn chứ không phải người chỉ khiến tôi thay đổi và thích nghi”. Có thể thấy, Quan Chí Lâm dù đã 60 tuổi vẫn chưa lập gia đình nhưng vẫn hướng đến một mối quan hệ lâu dài.

'Mỹ nhân đẹp nhất Hồng Kông' Quan Chi Lâm tuổi 60 vẫn nhuận sắc, buồn bã khi nhắc về chuyện tình cảm, hiện sống cô đơn trong căn biệt thự triệu đô - Ảnh 4
Hiện tại, Quan Chi Lâm không còn đóng phim mà chuyển hướng sang kinh doanh

Hiện tại, Quan Chi Lâm không còn đóng phim mà chuyển hướng sang kinh doanh và gặt hái được thành công trong lĩnh vực thời trang, bất động sản. Nữ diễn viên đình đám một thời đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ, tự do.

'Mỹ nhân đẹp nhất Hồng Kông' Quan Chi Lâm tuổi 60 vẫn nhuận sắc, buồn bã khi nhắc về chuyện tình cảm, hiện sống cô đơn trong căn biệt thự triệu đô - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Theo Ettoday, Quan Chi Lâm từng nhận lời tham gia một chương trình của Hồng Kông và tiết lộ về căn hộ xa hoa mà bà đang sống một mình. Cơ ngơi của “Thập Tam Muội” nức tiếng một thời trị giá 150 triệu HKD (hơn 445 tỉ đồng) với diện tích gần 280 mét vuông được trang bị nội thất sang trọng, tiện nghi. Đặc biệt, mặt tiền của căn nhà được lắp kính từ sàn đến trần, giúp nữ chủ nhân ngắm trọn khung cảnh tuyệt đẹp của thành phố tấp nập và cảng biển thơ mộng phía trước. 

'Mỹ nhân đẹp nhất Hồng Kông' Quan Chi Lâm tuổi 60 vẫn nhuận sắc, buồn bã khi nhắc về chuyện tình cảm, hiện sống cô đơn trong căn biệt thự triệu đô - Ảnh 6
Căn hộ cao cấp của Quan Chi Lâm 

Hiện mỹ nhân đang sở hữu khối tài sản khoảng 500 triệu HKD (gần 1.500 tỉ đồng) nhưng không có con cái thừa kế. Theo truyền thông Hồng Kông, bà có khả năng sẽ để lại gia sản kếch xù cho em trai Quan Thế Hoa. 

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cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Quan Chi Lâm vừa xuất hiện tại sự kiện của một thương hiệu ở Trung Quốc đại lục.

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