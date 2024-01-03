Nguyên nhân phim Thần ẩn không thể giúp Triệu Lộ Tư bứt phá trong năm 2024

Sao quốc tế 03/01/2024 07:30

Diễn viên Trung Quốc Triệu Lộ Tư là cái tên được khán giả quan tâm hiện tại khi cô đóng trong "Thần ẩn".

Dù được ưu ái giao cho vai nữ chính trong "Thần ẩn", nhưng những gì Triệu Lộ Tư thể hiện trong phim chỉ ở mức tạm ổn, chưa bứt phá. Tính tới hiện tại, những chỉ số trên các bảng xếp hạng và mức phủ sóng của phim, quảng cáo thu về vẫn chưa cho thấy cô thể hiện xuất sắc ở vai diễn của mình.

Theo Sohu, Triệu Lộ Tư sở dĩ được may mắn đóng nhiều dự án phim lớn do cô là "công chúa Tencent". Lý giải về điều này, truyền thông Trung Quốc cho biết, cô thường được nền tảng sản xuất phim Tencent Video ưu ái, giao đóng nhiều vai nữ chính trong các dự án lớn dù đôi khi thực lực diễn xuất của cô không tới.

Nguyên nhân phim Thần ẩn không thể giúp Triệu Lộ Tư bứt phá trong năm 2024 - Ảnh 1Nguyên nhân phim Thần ẩn không thể giúp Triệu Lộ Tư bứt phá trong năm 2024 - Ảnh 2

Bên cạnh đó, lối diễn xuất của cô có phần khoa trương, dùng ngôn ngữ hình thể nhiều thay vì diễn bằng ánh mắt, nội tâm... Đó là lí do nhiều năm qua, dù đóng không ít phim có đầu tư lớn, nhưng mỹ nhân họ Triệu vẫn bị gọi là diễn viên phim thị trường, chưa bao giờ cô được công nhận thuộc trường phái thực lực của màn ảnh Hoa ngữ

Mới đây, giọng thoại trẻ con của Triệu Lộ Tư trong phim "Thần ẩn" trở thành chủ đề bàn luận và nhận nhiều ý kiến tiêu cực. Khán giả cho rằng việc bóp méo giọng như vậy khiến câu thoại khó nghe, âm sắc khó chịu. Song, đạo diễn, bạn diễn phim vẫn khen rằng đây là sự sáng tạo của Triệu Lộ Tư. Điều này vấp phải những tranh cãi trong khán giả. Không ít người xem cho rằng nam đạo diễn quá lố khi khen "người nhà" của mình dù biết rõ lối diễn của Triệu Lộ Tư chưa tốt.

Nguyên nhân phim Thần ẩn không thể giúp Triệu Lộ Tư bứt phá trong năm 2024 - Ảnh 3

"Thần ẩn" là dự án chiếu cuối năm 2023 vắt sang năm 2024, phim vẫn còn tiếp tục phát sóng. Ban đầu, phim được kì vọng sẽ tạo bước đà bứt phá cho Triệu Lộ Tư. Tuy nhiên, những gì cô thể hiện vừa qua chỉ được xem ở mức tạm ổn, chưa thật sự có nhiều tiến bộ trong diễn xuất.

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