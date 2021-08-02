Người mẫu từng được mệnh danh "cô bé đẹp nhất thế giới" gây sốt khi dậy thì thành công, diện bikini trên biển cùng bạn trai vô cùng "nóng mắt"

Vốn được mệnh danh là 'cô gái đẹp nhất thế giới’, Thylane Blondeau luôn gây sự chú ý mỗi khi xuất hiện ở bất cứ nơi đâu. Hôm 28/7, người mẫu 20 tuổi được nhìn thấy đang thả dáng trên bãi biển Saint Tropez (Pháp).
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Trong loạt ảnh mới nhất được truyền thông đăng tải, Thylane Blondeau xuất hiện nổi bật trên bãi biển Saint Tropez. Người đẹp sinh năm 2001 thu hút sự chú ý của đám đông xung quanh cũng như ống kính của cánh săn ảnh khi diện đồ bơi hai mảnh gợi cảm khoe vóc dáng nuột nà, quyến rũ.
Cô nàng được mệnh danh là "Cô bé có gương mặt đẹp nhất thế giới" khi chỉ mới 6 tuổi. Khi còn là một cô bé Thylane Blondeau tựa như một thiên thần xinh đẹp, cô nàng nhanh chóng trở thành một người mẫu đắt show trên thế giới. Có khá nhiều người quan ngại khi trưởng thành Thylane Blondeau có còn giữ được những nét đẹp trên gương mặt hay không. Nhưng có vẻ như họ đã quá lo xa vì điều đó. Bởi, Thylane Blondeau được đánh là là xinh đẹp theo hướng trưởng thành.
Dù chỉ mới 20 tuổi, chân dài Pháp đã có cơ hội trình diễn tại các sự kiện thời trang tầm cỡ quốc tế đồng thời tham gia quảng bá cho nhiều nhãn hiệu, nhà mốt danh tiếng. Thylane Blondeau hiện là đại sứ thương hiệu của L'Oréal, được nhà sản xuất nước hoa cao cấp Lolita Lempicka chọn làm gương mặt đại diện. Cô cũng từng xuất hiện trong chiến dịch mùa xuân 2017 của Dolce & Gabbana cùng với Zendaya, Lucky Blue Smith và Presley Gerber.
Cô nàng luôn chú trọng việc ăn uống và nạp những dưỡng chất cần thiết cho cơ thể của mình, cô nàng luôn chú trọng vào những nhóm thực phẩm tươi, sống và nhiều chất dinh dưỡng. Để có một body đầy sức sống cô nàng luôn chú trọng việc tập luyện thể thao để có 1 cơ thể săn chắc. Sở hữu chiều cao 1m7, đây được xem là một lợi thế khi bước chân vào làng mẫu cùng với đó là gương mặt xinh đẹp.
Cô nhiều lần xuất hiện trong bảng xếp hạng sắc đẹp nổi tiếng của TC Candler và dẫn đầu cuộc bình chọn 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2018. Người đẹp 20 tuổi hiện sở hữu hơn 4,2 triệu người theo dõi trên Instagram.