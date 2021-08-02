Người mẫu từng được mệnh danh "cô bé đẹp nhất thế giới" gây sốt khi dậy thì thành công, diện bikini trên biển cùng bạn trai vô cùng "nóng mắt"

Trong loạt ảnh mới nhất được truyền thông đăng tải, Thylane Blondeau xuất hiện nổi bật trên bãi biển Saint Tropez. Người đẹp sinh năm 2001 thu hút sự chú ý của đám đông xung quanh cũng như ống kính của cánh săn ảnh khi diện đồ bơi hai mảnh gợi cảm khoe vóc dáng nuột nà, quyến rũ.

Thylane Blondeau. Ảnh: Internet

Cô nàng được mệnh danh là "Cô bé có gương mặt đẹp nhất thế giới" khi chỉ mới 6 tuổi. Khi còn là một cô bé Thylane Blondeau tựa như một thiên thần xinh đẹp, cô nàng nhanh chóng trở thành một người mẫu đắt show trên thế giới. Có khá nhiều người quan ngại khi trưởng thành Thylane Blondeau có còn giữ được những nét đẹp trên gương mặt hay không. Nhưng có vẻ như họ đã quá lo xa vì điều đó. Bởi, Thylane Blondeau được đánh là là xinh đẹp theo hướng trưởng thành.