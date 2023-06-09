'Người đẹp phi giới tính' Amber từng bị bạn trai cũ thao túng tâm lý, bòn tiền đến mức suýt trắng tay

Những mối tình đã qua của Amber đều gắn liền với ký ức buồn bã.

Mới đây, trong buổi livestream trên nền tảng Bilibili vào hôm 7/6, ca sĩ kiêm rapper Amber gây chấn động showbiz khi chia sẻ về những chuyện tình từng mang lại cho cô nhiều tổn thương. Theo đó, nữ ca sĩ bị bạn trai cũ thao túng tâm lý, khiến cô suýt lâm cảnh cạn kiệt tài chính. Amber từng bị bạn trai thao túng tâm lý đến mức suýt kiệt quệ tài chính Amber hồi tưởng lại khoảng thời gian không mấy vui vẻ bên những người bạn trai cũ: 'Tôi rơi vào ‘lưới tình’ của nhiều gã đàn ông tồi. Thật may vì họ đã trở thành quá khứ. Tất cả bọn họ đều thao túng tâm lý tôi. Tôi từng không biết điều đó cho tới khi bạn bè xung quanh giúp tôi nhận ra rằng mình đã bị những gã đàn ông kia lợi dụng'.

Nữ ca sĩ chia sẻ câu chuyện không mấy vui vẻ trên sóng livestream 'Những người bạn trai cũ thậm chí còn không nhớ nổi sinh nhật của tôi. Một kẻ trong số đó có nhân phẩm cực kỳ tệ hại, đã bòn rút tiền bạc khiến tôi suýt bị phá sản. Điều này khiến tôi bị tổn thương sâu sắc', nữ ca sĩ kịch liệt chỉ trích những người đàn ông từng bước qua cuộc đời cô. Dù trải qua nhiều tổn thương nhưng Amber vẫn luôn muốn giữ bản chất lương thiện trong con người mình Dù trải qua nhiều tổn thương nhưng Amber vẫn luôn muốn giữ bản chất lương thiện trong con người mình, cô bộc bạch: 'Đối xử tốt với người khác là điều mà tôi luôn muốn làm, nhưng giờ đây tôi thấy mệt mỏi lắm. Tuy nhiên tôi vẫn muốn làm một người tốt'.

Amber (hay còn gọi Amber Liu, tên thật: Lưu Dật Vân) là nghệ sĩ người Mỹ gốc Đài Loan. Năm 2009, Amber bước chân vào showbiz với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ f(x) gồm 5 thành viên của SM Entertainment. Nhóm ghi dấu ấn với nhiều hit như La cha ta, Nu ABO, Chu, Electric shock, Hot Summer, Pinocchio, Rum Pum Pum Pum, Red Light… Amber từng là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng Amber đảm nhận rapper chính, đồng thời cũng tham gia viết lời sáng tác một số ca khúc. Thời trong nhóm, Amber đã thu hút lượng fan khủng nhờ vẻ ngoài năng động, phóng khoáng và có phần "điển trai". Amber đã thu hút lượng fan khủng nhờ vẻ ngoài năng động, phóng khoáng và có phần "điển trai" Tháng 9/2019, Amber rời SM Entertainment. Hiện, chủ nhân hit Shake that brass đang trực thuộc Steel Wool Entertainment, đẩy mạnh hoạt động biểu diễn, đi show khắp nơi trên thế giới. Gần đây, nữ ca sĩ thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả khi xuất hiện trong Tỷ Tỷ đạp gió rẽ sóng 4.

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