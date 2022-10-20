Người đẹp gốc Việt Helen Thanh Đào phủ nhận chuyện lừa đảo, chiếm đoạt hơn 76 tỷ đồng

Helen Thanh Đào và Hoàng Cảnh Dụ đã lên tiếng phủ nhận việc làm ăn phi pháp, lừa đảo hơn 100 triệu TWD (hơn 76 tỷ đồng).

Trang Setn đưa tin, nhiều nhà đầu tư vừa qua đã đâm đơn kiện tố cáo Helen Thanh Đào và Hoàng Cảnh Dụ làm ăn phi pháp, chiếm đoạt hơn 100 triệu TWD (hơn 76 tỷ đồng). Người người này khẳng định hai ngôi sao đã dụ dỗ họ làm ăn nhưng lại không chia lợi nhuận như thỏa thuận như cam kết trước đó. Helen Thanh Đào và Hoàng Cảnh Dụ bị tố làm ăn phi pháp, chiếm đoạt hơn 100 triệu TWD - Ảnh: Internet Ngay sau đó, Helen Thanh Đào và Hoàng Cảnh Dụ đã mở họp báo để giải thích toàn bộ sự việc. Trong sự kiện này, cả hai người phủ nhận việc làm ăn phi pháp hay chiếm đoạt tài sản của bất cứ ai.

Cụ thể, Hoàn Cảnh Dụ cho biết, vào năm ngoái công ty của anh đã tạo ra một phần mềm bán hàng trực tuyến, mỗi cá nhân hay doanh nghiệp muốn sử dụng cần chi trả 35 nghìn TWD (gần 27 triệu đồng), nếu không đăng ký gói hội viên thì mức phí này là 25 nghìn TWD (19,1 triệu đồng). Ngoài ra, còn có một lựa chọn thuê dịch vụ với giá 1 nghìn TWD (760 nghìn đồng) cho mỗi tháng. Hoàng Cảnh Dụ và Helen Thanh Đào đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng để kiện những bên tung tin sai sự thật - Ảnh: Internet Tuy nhiên, từ tháng 11 năm ngoái đến nay, trong 670 khách hàng thì chỉ có 17 người ký hợp đồng mua dịch vụ, còn lại là những bên thuê hoặc dùng miễn phí. Vì vậy, Hoàng Tử Dụ khẳng định không có chuyện anh và bạn gái chiếm đoạt số tiền 100 triệu TWD. Anh cũng cho biết mình có đầy đủ giấy tờ và chứng cứ sẵn sàng để đối chất nếu cần thiết.

Với việc bị tố lừa đảo, Hoàng Cảnh Dụ và Helen Thanh Đào đều cho rằng bản thân mình bị vu khống. Thế nên cặp đôi đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng để kiện những bên tung tin sai sự thật. Cũng trong buổi họp báo này, phóng viên đặt câu hỏi về việc Hoàng Cảnh Dụ và Helen Thanh Đào bí mật đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, người đẹp gốc Việt từ chối trả lời những câu hỏi liên quan đến đời tư của mình.

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