Ngôi sao võ thuật Trung Quốc tiết lộ rất ghét bị so sánh với huyền thoại Lý Tiểu Long

Sao quốc tế 20/12/2022 20:42

Thành Long mới đây vừa tiết lộ bản thân không thích bị so sánh với Lý Tiểu Long.

Mới đây nam diễn viên Thành Long đã có những lời chia sẻ trong những ngày đầu chập chững sang Hollywood đóng phim, ông thường xuyên bị chê cười vì phát âm tiếng Anh không chuẩn và mắc lỗi trong quá trình thoại trực tiếp. 

Nhưng bằng sự nỗ lực phi thường của mình, ông vẫn có được những thành công nhất định tại nơi xứ người. Dẫu vậy, bản thân nam diễn viên cho biết bản thân cảm thấy không được tôn trọng nên quyết định trở về quê nhà để phát triển sự nghiệp. 

Ngôi sao võ thuật Trung Quốc tiết lộ rất ghét bị so sánh với huyền thoại Lý Tiểu Long - Ảnh 1
Thành Long - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Thành Long cũng cho biết không thích bị so sánh với Lý Tiểu Long. Ông cho rằng nhận xét ai tài hơn ai, ai thành công hơn ai là khập khiễng vì mỗi người đều có thế mạnh riêng. "Có người bảo tôi là số 1, Lý Tiểu Long là số 2, nhưng tôi sao có thể so kè với anh ấy. Tôi không phải là số 1 hay số 2, Lý Tiểu Long cũng vậy. Chúng tôi là duy nhất", tài tử Hong Kong nói.

Ngôi sao võ thuật Trung Quốc tiết lộ rất ghét bị so sánh với huyền thoại Lý Tiểu Long - Ảnh 2
Lý Tiểu Long - Ảnh: Internet

Có thể thấy, ngôi sao võ thuật dành sự tôn trọng rất lớn với một tượng đài tại Trung Quốc như Lý Tiểu Long. Hành động này của Thành Long cũng giúp anh ghi điểm tuyệt đối trong mắt khán giả. 

Ngôi sao võ thuật Trung Quốc tiết lộ rất ghét bị so sánh với huyền thoại Lý Tiểu Long - Ảnh 3
 

Thành Long là ngôi sao võ thuật nổi tiếng và giàu có của Hong Kong (Trung Quốc). Ông ghi dấu ấn trên màn ảnh với loạt phim Túy quyền, Tiểu quyền quái chiêu, Xà hình điêu thủ… Năm 1995, tên tuổi của ngôi sao tỏa sáng ở thị trường Hollywood nhờ bộ phim Đại náo phố Bronx. Sau đó, ông bám trụ tại Hollywood với một số thương hiệu hài - hành động như Giờ cao điểm, Trưa Thượng Hải...

Ngày 13/11/2016, Thành Long nhận giải Thành tựu trọn đời tại lễ trao giải Oscar. Đến nay, ông là nam diễn viên Trung Quốc duy nhất có được vinh dự này. Theo Sohu, ngôi sao sinh năm 1954 đã thực hiện hơn 200 bộ phim, gặp vô số tai nạn nguy hiểm trên phim trường.

 

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