'Ngôi sao võ thuật' Triệu Văn Trác kỷ niệm 20 năm yêu vợ, chia sẻ bí quyết giúp gia đình luôn hạnh phúc viên mãn

Triệu Văn Trác khiến netizen tỏ rõ sự ngưỡng mộ khi luôn dành tình yêu nồng cháy cho vợ trong suốt 20 năm qua.

Mới đây trên trang cá nhân của mình, nam diễn viên Triệu Văn Trác chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên người mẫu Trương Đan Lộ kỷ niệm 20 quen nhau. "Tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối". Chứng kiến gia đình của thần tượng sau 20 năm vẫn giữ vững được hạnh phúc, một số người không khỏi phần ganh tị và mong muốn được học hỏi một số bí quyết từ nam diễn viên. Gia đình hạnh phúc của ngôi sao võ thuật Triệu Văn Trác - Ảnh: Báo Tiền Phong Vợ chồng Triệu Văn Trác - Trương Đan Lộ có cuộc sống kín tiếng, giản dị trong làng giải trí Cbiz. Họ đăng ký kết hôn tháng 6/2006. Thời điểm đó, nam diễn viên là ngôi sao võ thuật nổi tiếng còn Trương Đan Lộ chỉ là người mẫu hạng B.

Chính vì điều này đã khiến cho mối quan hệ của cả 2 vấp phải một số ý kiến trái chiều khi một vài người cho rằng, Trương Đan Lộ không xứng đôi với Triệu Văn Trác. Tuy nhiên, bỏ mặc mọi sự định kiến cả 2 vẫn đến với nhau và có cho mình một mái ấm hạnh phúc đến tận thời điểm này. Triệu Văn Trác và vợ - Ảnh: Báo Tiền Phong “Tôi không quan tâm sự nghiệp bằng gia đình. Cuộc sống này không có gì là bất biến nhưng chỉ tình cảm gia đình là còn mãi”, nam diễn viên chia sẻ.

Triệu Văn Trác sinh năm 1972, trong gia đình có truyền thống võ học. Anh là ngôi sao võ thuật hàng đầu Hoa ngữ và được mệnh danh là "Lý Liên Kiệt thứ 2". Những bộ phim lưu dấu ấn của anh phải kể đến Hoa Mộc Lan, Hoắc Nguyên Giáp, Phong vân, Thanh Xà, Hoàng Phi Hồng, Tân Phương Thế Ngọc - Anh hùng Thiếu Lâm... Có thể ở thời điểm hiện tại, cái tên Triệu Văn Trác đã không còn làm mưa làm gió như thời điểm trước đây nhưng với hầu hết fan đã biết anh từ lâu cũng đều sẽ dành cho anh những sự tôn trọng nhất định. Đặc biệt là trong vấn đề gia đình bởi không phải sao nam nào tại Cbiz cũng có cho mình một mái ấm bền vững xuyên suốt hơn 20 năm qua.

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