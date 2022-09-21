Ngoại hình Vương Hạc Đệ nổi bật giữa dàn nam thần Cbiz khi dự sự kiện của Louis Vuitton

Tối 16/9, dàn nam thần nức tiếng Cbiz như Chu Nhất Long, Cung Tuấn, Vương Hạc Đệ , Vương An Vũ… cùng tham gia một sự kiện thời trang đến từ thương hiệu cao cấp Louis Vuitton.

Trong bức ảnh chụp dàn sao, có thể thấy ngoại hình Vương Hạc Đệ nổi bật hơn cả. Nhiều cư dân mạng khen ngợi nam diễn viên có gương mặt điển trai và khí chất thời thượng.

Vương Hạc Đệ đang là cái tên nổi bật nhờ vào thành công của phim “Thương Lan Quyết”. Anh được đánh giá sẽ phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Từng bị gọi là "mỹ nam mặt đơ", Vương Hạc Đệ đã chiếm được hào quang sau khi hóa thân thành ma tôn cao ngạo trong bộ phim Thương Lan Quyết cùng Ngu Thư Hân. Nam diễn viên hiện đang là nam thần được yêu thích nhất mùa hè năm 2022.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Vương Hạc Đệ đã gần như chiếm trọn bảng hot search, lượng người theo dõi của nam thần trên mạng xã hội tăng đến chóng mặt theo từng ngày. Dường như bất kỳ điều gì liên quan đến anh đều có thể thu hút sự chú ý của vô số người hâm mộ.

Vương An Vũ “ăn điểm” nhờ gương mặt nam tính, điển trai. Ngoại hình anh gần như không khác biệt khi chụp bằng cam­era thường.

Hen­ry Lưu Hiến Hoa sở hữu làn da căng bóng mịn màng. Nam ca sĩ đặc biệt chú tâm tới việc chăm chút ngoại hình.

Về phía Cung Tuấn, anh lộ khuyết điểm gương mặt to dù đã được trang điểm kỹ lưỡng.

Thời điểm gần đây dường như Bạch Kính Đình đã sụt cân. Anh xuất hiện với ngoại hình mệt mỏi, hốc hác.

Justin Hoàng Minh Hạo gây ấn tượng với phong cách trẻ trung, hip hop.

Chu Nhất Long bị đánh giá là ngôi sao lão hóa nhanh. Ở tuổi 34, ngoại hình nam tài tử phim “Trấn Hồn” tựa như đã ngoài 40.

Lưu Diệu Văn (TNT) là ngôi sao trẻ nhất trong dàn khách mời khi năm nay mới chỉ 16 tuổi.