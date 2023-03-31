Ngô Lỗi lộ ảnh 'giường chiếu' với đàn chị Châu Vũ Đồng, 'em trai quốc dân' giờ đã là người lớn thật rồi!

Bộ phim Tình Yêu Mà Thôi do Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng đóng chính đang lên sóng và được đông đảo khán giả quan tâm. Tác phẩm hiện gây bão trên MXH và liên tục lọt bảng xếp hạng hot search Weibo.

Bên cạnh tình tiết phim thú vị, sự tương tác ăn ý của các diễn viên là thứ mà công chúng dành nhiều lời khen ngợi. Trong đó, "phản ứng hóa học" của Châu Đông Vũ và Ngô Lỗi không khỏi khiến netizen "đứng ngồi không yên". Thậm chí, các phân đoạn tình cảm của cặp đôi này còn được cho là ăn ý hơn so với những lần hợp tác trước đó với bạn diễn khác.

Mới đây, một phân đoạn trong Tình Yêu Mà Thôi đã gây bão trên MXH chính là tình tiết "giường chiếu" của Ngô Lỗi và Châu Đông Vũ. Trước cảnh phim có phần "người lớn" này, phần đông khán giả đều không khỏi "mắt tròn mắt dẹt" vì sự trưởng thành của "em trai quốc dân" khi diễn cảnh thân mật vô cùng thành thục.

Được biết, Tình Yêu Thôi Mà là bộ phim thuộc thể loại tình cảm đô thị lãng mạn, có kịch bản được chấp bút bởi Trương Anh Cơ - biên kịch đứng sau thành công của Ba Mươi Chưa Phải Là Hết.

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu chị em giữa vận động viên Tống Tam Xuyên (Ngô Lỗi) và nhân viên văn phòng Lương Hữu An (Châu Vũ Đồng). Cả hai đều đang trải qua giai đoạn bế tắc, đầy thử thách của cuộc đời. Nhờ cơ duyên gặp được nhau ở câu lạc bộ, hai nhân vật cùng vượt qua những thử thách và bứt phá giới hạn của bản thân. Cuối cùng, cả Tống Tam Xuyên và Lương Hữu An cùng gặt hái thành công trong công việc và có được tình yêu viên mãn.