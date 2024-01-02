Ngô Kỳ Long chặn tên của Lưu Thi Thi trên MXH, nghi vấn cặp đôi ra tòa ly hôn vào năm 2024?

Sao quốc tế 02/01/2024 12:12

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung phát hiện ra Ngô Kỳ Long đã chặn tên của bà xã Lưu Thi Thi trên Weibo.

Mới đây, mạng xã hội Weibo xôn xao trước từ khóa liên quan tới nghi vấn chặn tên Lưu Thi Thi của Ngô Kỳ Long trên trang cá nhân.

Cụ thể, một người hâm mộ tình cờ phát hiện ra việc để lại bình luận có tên Lưu Thi Thi hoặc nghi vấn ly hôn trên trang cá nhân của Ngô Kỳ Long đều không hiển thị. Ngay sau đó, nhiều người hâm mộ Lưu Thi Thi đều thực hiện cuộc thử nghiệm gõ tên thần tượng kèm nghi vấn ly hôn. Kết quả là tất cả các bình luận này đều không hiển thị ở các bài đăng trên trang cá nhân của Ngô Kỳ Long.

 

Điều này làm rộ lên nghi vấn rằng, Ngô Kỳ Long đã chặn tên Lưu Thi Thi trên trang cá nhân của mình. Hiện tại, từ khóa này đã đứng đầu bảng hot search trên mạng xã hội Weibo.

Ngô Kỳ Long chặn tên của Lưu Thi Thi trên MXH, nghi vấn cặp đôi ra tòa ly hôn vào năm 2024? - Ảnh 1Ngô Kỳ Long chặn tên của Lưu Thi Thi trên MXH, nghi vấn cặp đôi ra tòa ly hôn vào năm 2024? - Ảnh 2

Không ít người cho rằng, đây có thể chỉ là lỗi hiển thị hoặc có lẽ nam tài tử không muốn những thông tin về nghi vấn hôn nhân rạn nứt gây ảnh hưởng tới gia đình.

Kể từ khi nghi vấn ly hôn được lan truyền, cả Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi đều không đưa ra bất cứ phản hồi nào. Thay vào đó, cả hai còn liên tục có động thái khiến người hâm mộ lo lắng.

Đầu tiên là việc Lưu Thi Thi được phát hiện không còn đeo nhẫn cưới. Ngô Kỳ Long không gửi lời chúc mừng sinh nhật vợ như những năm trước. Nam tài tử cũng không đăng bài tuyên truyền cho bộ phim mới của vợ.

Ngô Kỳ Long chặn tên của Lưu Thi Thi trên MXH, nghi vấn cặp đôi ra tòa ly hôn vào năm 2024? - Ảnh 3

 

Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi bén duyên khi hợp tác chung trong bộ phim "Bộ Bộ Kinh Tâm" (2011). Vài năm sau đó, cả hai mới chính thức tuyên bố hẹn hò.

Tới năm 2015, cả hai chính thức về chung 1 nhà bằng 1 hôn lễ không thể xa hoa và lãng mạn hơn ở đảo Bali với sự hiện diện của đông đảo bạn bè, nghệ sĩ thân thiết. Tới tháng 4/2019 hai vợ chồng chính thức lên chức cha mẹ khi Lưu Thi Thi hạ sinh con trai đầu lòng.

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