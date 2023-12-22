Nam thần Tiêu Chiến bất ngờ bị gọi là 'thần tình yêu', nghe qua lý do ai cũng phải 'ngã ngửa'!

Sao quốc tế 22/12/2023 09:13

Nhiều cặp đôi hẹn hò trong Cbiz bị phát hiện, một phần nguyên nhân là do Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến là một trong những nam đỉnh lưu tại làng giải trí Hoa ngữ, các thông tin lớn nhỏ về anh đều lọt hot search Weibo, thu hút sự quan tâm lớn của netizen. Mới đây, nam diễn viên chuẩn bị đến Hoành Điếm để quay phim mới đã dẫn đến nhiều tình huống 'khó đỡ'.

Nam thần Tiêu Chiến bất ngờ bị gọi là 'thần tình yêu', nghe qua lý do ai cũng phải 'ngã ngửa'! - Ảnh 1
Tiêu Chiến là một trong những nam đỉnh lưu tại làng giải trí Hoa ngữ

Theo đó, việc Tiêu Chiến vào đoàn Tàng Hải Truyện ở Hoành Điếm kéo theo rất nhiều cánh paparazzi đổ xô đến đây để chụp ảnh nam diễn viên, nhưng cũng đồng thời tóm được rất nhiều cặp đôi ngôi sao khác đang hẹn hò. Dân tình đã đưa ra bằng chứng là trước đây khi quay Ngọc Cốt Dao, nhiều 'tay săn ảnh' đã phát hiện Vương Tử Kỳ - Vương Sở Nhiên có mối quan hệ trên mức tình bạn. 

Nam thần Tiêu Chiến bất ngờ bị gọi là 'thần tình yêu', nghe qua lý do ai cũng phải 'ngã ngửa'! - Ảnh 2

Nam thần Tiêu Chiến bất ngờ bị gọi là 'thần tình yêu', nghe qua lý do ai cũng phải 'ngã ngửa'! - Ảnh 3

Nhiều 'tay săn ảnh' đã phát hiện Vương Tử Kỳ - Vương Sở Nhiên có mối quan hệ trên mức tình bạn. 

Hiện đoàn phim Tàng Hải Truyện do Tiêu Chiến đóng chính đã lập hồ sơ và dựng phim trường ở Hoành Điếm. Một số nguồn tin cho biết, nam diễn viên sẽ vào đoàn vào cuối tháng này. Cư dân mạng đang rất mong chờ xem năm nay cặp đôi nào hẹn hò tại đây sẽ bị phát hiện. Trước đó, nữ chính của phim được đồn là Lý Nhất Đồng, đến hiện tại Trương Tịnh Nghi được xác định là mỹ nhân sẽ nên duyên cùng Tiêu Chiến. 

Nam thần Tiêu Chiến bất ngờ bị gọi là 'thần tình yêu', nghe qua lý do ai cũng phải 'ngã ngửa'! - Ảnh 4
Hiện đoàn phim Tàng Hải Truyện do Tiêu Chiến đóng chính đã lập hồ sơ và dựng phim trường ở Hoành Điếm.

Ngoài Tiêu Chiến và Trương Tịnh Nghi, Tàng Hải Truyện còn có sự góp mặt của hàng loạt diễn viên như Hồ Tĩnh, Vịnh Mai, Bùi Giai Hân, Châu Kỳ, Hoàng Giác, Lương Siêu,...

Nam thần Tiêu Chiến bất ngờ bị gọi là 'thần tình yêu', nghe qua lý do ai cũng phải 'ngã ngửa'! - Ảnh 5
Ngoài Tiêu Chiến và Trương Tịnh Nghi, Tàng Hải Truyện còn có sự góp mặt của hàng loạt diễn viên nổi tiếng.

Tàng Hải Truyện được viết bởi tác giả Nam Phái Tam Thúc, thuộc thể loại bí ẩn, phiêu lưu mạo hiểm,... Nội dung tập trung kể về nam chính Uông Tạng Hải (Tiêu Chiến thủ vai). Cụ thể, Uông Tàng Hải là con trai của Khâm thiên giám chính, phải chứng kiến cảnh toàn môn bị diệt từ khi còn bé. Mang trong mình huyết hải thâm thù, hắn kiềm chế bộc lộ tài năng của mình. 10 năm sau, hắn trở lại kinh thành với diện mạo mới, trở thành cố vấn dưới trướng kẻ thù là hầu tước Bình Tân. Từ dinh thự hầu tước đến triều đình, từ cố vấn dân sự thành phụ tá trong cung điện, Uông Tàng Hải âm thầm tiến lên trong cơn bão quyền lực đầy sóng gió. Cuối cùng khi đã có cơ hội trả thù thì lại phát hiện mình chỉ vừa thấy phần nổi của tảng băng chìm. Vượt qua nhiều trở ngại, cuối cùng Uông Tàng Hải đã vạch trần âm mưu, bảo vệ đất nước và những người thân yêu bên cạnh mình.

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Nữ diễn viên Trương Tịnh Nghi vừa xác nhận sẽ sánh đôi cùng Tiêu Chiến trong Tàng Hải Hí Lân.

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