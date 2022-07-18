'Nam thần' Nghiêm Khoan mất ngủ vì được phú bà đưa ra mức giá 1 triệu nhân dân tệ 'BAO NUÔI'

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một trong thiên nhai tứ mỹ từng được phú bà đề nghị bao nuôi. Lời đề nghị đã khiến nam thần cổ trang phải mất ngủ.

Cụm từ "thiên nhai tứ mỹ" có lẽ người hâm mộ giới phim ảnh Trung Quốc không còn xa lạ. Đây là danh xưng dành cho các nam minh tinh sở hữu vẻ đẹp cổ trang kinh điển. Năm 2011, danh hiệu này được trao cho 4 người, gồm Chung Hán Lương, Nghiêm Khoan, Kiều Chấn Vũ, Hoắc Kiến Hoa. Cho đến nay, vẫn chưa có ai vượt qua 4 nam diễn viên để lọt vào danh sách này. Thiên nhai tứ mỹ có nhan sắc nổi bật hơn người khi đóng phim cổ trang. Tuy nhiên, danh tiếng càng cao thì phiền phức càng nhiều.

Trên một diễn đàn mạng xã hội mới đây đã đăng tải thông tin, Nghiêm Khoan (hay Nghiêm Ngật Khoan) từng được một phú bà Thượng Hải chú ý. cụ thể, vài năm 2000, người này đã đưa ra mức giá 1 triệu nhân dân tệ để bao nuôi nam diễn viên và yêu cầu anh phải theo mình cả đời và cho anh 3 ngày để suy nghĩ. Tuy nhiên, ngay đêm đó, nam diễn viên đã trằn trọc đến mức mất ngủ. Nghiêm Khoan bất ngờ vì gương mặt của bản thân có giá trị tới 1 triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, anh nghĩ đến việc phải rời khỏi làng giải trí nên quyết định từ chối. Điều này đã khiến phú bà bật khóc vì tiếc nuối. Ngoại hình của Nghiêm Khoan quả thực danh xứng với thực. Ngày nay, hiếm thấy nam diễn viên nào sở hữu nhan sắc tương tự anh.

Nam tài tử có ngũ quan hài hòa, mày kiếm mắt sáng, môi đỏ răng trắng. Trên người anh còn phảng phất khí chất phóng khoáng phong lưu nhưng cũng lịch lãm điềm tĩnh. Vì thế, anh có thể cân được mọi tạo hình, từ cổ trang, dân quốc đến hiện đại. Năm 16 tuổi, Nghiêm Khoan tham gia vai diễn nhỏ trong Chiến Tranh Nha Phiến. Đến khi 18 tuổi, anh thi đỗ Học viện Hý kịch Thượng Hải. Năm đó, anh và Phùng Thiệu Phong học cùng khóa. Chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh cũng phải công nhận, Nghiêm Khoan là người đẹp trai nhất lớp. Vào năm hai đại học, tài tử họ Nghiêm tiếp tục được mời đóng Thư Tình. Nữ chính của phim là Từ Tịnh Lôi - một trong tứ đại hoa đán của làng giải trí. Bên cạnh đó, anh và Hoắc Kiến Hoa từng có dịp đóng chung trong Khuynh Thế Hoàng Phi. Việc có 2 diễn viên thuộc nhóm thiên nhai tứ mỹ tham gia cùng tác phẩm khiến fan rất phấn khích. Tuy nhiên, họ cũng phải đau đầu vì không biết nên ủng hộ nam chính hay nam phụ. Ngoài Hoắc Kiến Hoa, nam tài tử còn hợp tác với Kiều Chấn Vũ trong dự án mới. Bộ phim mang tên Côn Luân Ti Lộ Bảo Tàng, thuộc đề tài thám hiểm, xoay quanh quá trìn khám phá bí mật văn hóa nghìn năm.

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