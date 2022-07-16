Chấn động: Ricky Martin đối mặt mức án 50 năm tù với cáo buộc loạn luân

Sao quốc tế 16/07/2022 12:16

Ca sĩ Ricky Martin có thể phải đối mặt với mức án 50 năm tù khi bị cháu trai tố cáo bạo hành gia đình. Cho biết hai người có quan hệ tình cảm bảy tháng qua.

Hồi đầu tháng 7, có thông tin tiết lộ rằng một thẩm phán ở Puerto Rico đã ban hành lệnh cấm liên quan đến bạo lực gia đình đối với biểu tượng nhạc pop Latin.

Được biết người kiện Martin được cho là Dennis Yadiel Sanchez (21 tuổi) - cháu trai của giọng ca nổi tiếng. Sanchez nộp đơn lên tòa án ở Puerto Rico tố cáo bị Martin "tấn công về mặt thể xác lẫn tinh thần" trong bảy tháng hẹn hò. Hai người chấm dứt mối quan hệ khoảng hai tháng trước. Tuy nhiên, ca sĩ không chấp nhận và liên tục lảng vảng ở nhà riêng của cháu trai ít nhất ba lần sau đó. Và xin lệnh cấm ngôi sao nhạc latin đến gần.

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Đối với tội danh loạn luân, mức án Martin có thể phải đối mặt là 50 năm tù nếu những cáo buộc là đúng sự thật, theo luật của Puerto Rico. Ấn phẩm cho biết, khiếu nại được đưa ra ẩn danh theo Luật 54, được gọi là Đạo luật Can thiệp và Ngăn chặn lạm dụng trong gia đình.

Hôm 5/7, Martin đã đăng trên Twitter phủ nhận các cáo buộc trên. Anh viết: "Lệnh bảo vệ chống lại tôi dựa trên những cáo buộc hoàn toàn sai sự thật, vì vậy tôi sẽ phản hồi thông qua quá trình xét xử với các sự kiện và phẩm giá của mình".

Nam ca sỹ công khai đồng tính năm 2010. Ca sĩ và Jwan Yosef bắt đầu hẹn hò từ năm 2016. Anh tiết lộ mối quan hệ bằng cách đăng ảnh hai người nắm tay lên Instagram. Jwan Yosef là họa sĩ sinh năm 1984 tại Syria, hoạt động chủ yếu tại London, Anh. Giọng ca Livin' La Vida Loca cưới họa sĩ Thụy Điển Jwan Yosef năm 2017 và có bốn con chung. Lần gần nhất họ xuất hiện bên cạnh nhau là LHP Cannes hồi tháng 5 ở Pháp.

Ricky Martin
 Martin công khai đồng tính năm 2010 - Ảnh: Internet

Ricky Martin

Ricky , 51 tuổi, được mệnh danh "ông hoàng nhạc Latin". Anh ca hát chuyên nghiệp từ năm 12 tuổi trong nhóm Menudo. Năm 1991, anh bắt đầu sự nghiệp đơn ca và nhanh chóng thành công. Ca sĩ bán được hơn 70 triệu bản thu toàn cầu, nổi tiếng với các bản hit nhưThe Cup of Life, Livin' la Vida Loca.

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