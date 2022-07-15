Phùng Thiệu Phong khoe ảnh tập gym, âm thầm khẳng định không có bụng mỡ

Hình ảnh mới nhất được Phùng Thiệu Phong đăng tải lên trang cá nhân cho thấy nam diễn viên đang trong quá trình lấy lại vóc dáng cân đối của mình.

Cách đây không lâu, một bức ảnh chụp Phùng Thiệu Phong trên phim trường đã khiến nhiều người bất ngờ bởi vóc dáng thừa cân trông thấy của anh. Trong hình, nam tài tử có vòng 2 không hề gọn gàng, khuôn mặt còn lộ rõ dấu vết thời gian.

Phùng Thiệu Phong với vòng 2 không thon gọn trên phim trường - Ảnh: Internet

Lập tức, chuyện Phùng Thiệu Phong "phát tướng" trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên MXH xứ Trung. nhiều người cho rằng anh đã quá lơ là trong việc quản lý bản thân, nhiều ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối cho vẻ ngoài tiêu sái trước đây của anh.

Nhiều người cho rằng Phùng Thiệu Phong tăng cân là để phù hợp với vai diễn của mình - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng có nhiều khán giả bênh vực Phùng Thiệu Phong, cho rằng rất có thể anh tăng cân là để phù hợp với vai diễn của mình. Có thể thấy, trong các bức ảnh này, có nhiều nhân viên đã giúp nam diễn viên mặc phục trang nên việc anh thay đổi hình thể vì đóng phim là điều hoàn toàn hiển nhiên.

Phùng Thiệu Phong khoe ảnh tập gym - Ảnh: Internet

Mới đây, để "phục thù" chuyện bị chê béo, Phùng Thiệu Phong đã đăng tải một bức ảnh tự sướng trong phòng gym, khoe vóc dáng cân đối với chú thích: "Trước đây bạn chụp ảnh tôi khi tôi béo, nhưng lúc tôi đã giảm cân thành công, không còn ai chụp ảnh tôi nữa, điều này khiến tôi bực bội".

Phùng Thiệu Phong đăng tải bức ảnh đen trắng với động tác tay đang chỉ vào máy ảnh - Ảnh: Internet

Phùng Thiệu Phong còn đăng tải một bức ảnh đen trắng khác với động tác tay đang chỉ vào máy ảnh, với ngụ ý "cảnh cáo". Thực tế, ở tuổi 43 Phùng Thiệu Phong vẫn có thể giữ được vóc dáng như hiện tại thì đã phải khổ luyện rất nhiều.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phung-thieu-phong-khoe-anh-tap-gym-am-tham-khang-dinh-khong-co-bung-mo-483419.html