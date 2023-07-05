Nam ca sĩ xứ Đài Ngô Khắc Quần chính thức chia tay bạn gái kém 13 tuổi sau 5 năm bên nhau

Ngày 4/7, ETtoday đưa tin Ngô Khắc Quần chia sẻ đã chia tay nữ diễn viên Trần Ngữ An. Cuộc tình của họ đổ vỡ vào dịp Tết Nguyên đán năm nay. Nam ca sĩ xứ Đài cho biết nguyên nhân chia tay là cả hai khó duy trì và phát triển mối quan hệ tình cảm sang một giai đoạn mới. Họ xa nhiều gần ít trong 5 năm yêu nhau.

Ngô Khắc Quần chia sẻ đã chia tay nữ diễn viên Trần Ngữ An sau 5 năm yêu nhau

Theo Ngô Khắc Quần, anh và bạn gái cũ đường ai nấy đi hòa bình, vui vẻ. Họ đã nói rõ mọi khúc mắc với đối phương. Vì vậy, sau khi kết thúc mối quan hệ tình nhân, cả hai vẫn làm bạn, thường xuyên trò chuyện về mọi thứ trong cuộc sống. Sao nam cho biết anh và Trần Ngữ An hiện tại còn "thân thiết" hơn cả lúc đang yêu.