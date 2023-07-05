Nam ca sĩ xứ Đài Ngô Khắc Quần chính thức chia tay bạn gái kém 13 tuổi sau 5 năm bên nhau

Sao quốc tế 05/07/2023 09:08

Ngô Khắc Quần và bạn gái Trần Ngữ An đường ai nấy đi sau thời gian dài bên nhau. Nguyên nhân là cặp sao không có thời gian gặp gỡ.

Ngày 4/7, ETtoday đưa tin Ngô Khắc Quần chia sẻ đã chia tay nữ diễn viên Trần Ngữ An. Cuộc tình của họ đổ vỡ vào dịp Tết Nguyên đán năm nay. Nam ca sĩ xứ Đài cho biết nguyên nhân chia tay là cả hai khó duy trì và phát triển mối quan hệ tình cảm sang một giai đoạn mới. Họ xa nhiều gần ít trong 5 năm yêu nhau.

Nam ca sĩ xứ Đài Ngô Khắc Quần chính thức chia tay bạn gái kém 13 tuổi sau 5 năm bên nhau - Ảnh 1
Ngô Khắc Quần chia sẻ đã chia tay nữ diễn viên Trần Ngữ An sau 5 năm yêu nhau 

Theo Ngô Khắc Quần, anh và bạn gái cũ đường ai nấy đi hòa bình, vui vẻ. Họ đã nói rõ mọi khúc mắc với đối phương. Vì vậy, sau khi kết thúc mối quan hệ tình nhân, cả hai vẫn làm bạn, thường xuyên trò chuyện về mọi thứ trong cuộc sống. Sao nam cho biết anh và Trần Ngữ An hiện tại còn "thân thiết" hơn cả lúc đang yêu.

Nam ca sĩ xứ Đài Ngô Khắc Quần chính thức chia tay bạn gái kém 13 tuổi sau 5 năm bên nhau - Ảnh 2
Nữ diễn viên Trần Ngữ An 

Ngô Khắc Quần và Trần Ngữ An vướng tin hẹn hò vào năm 2018. Đến tháng 12/2021, nam diễn viên mới chính thức công khai tình cảm với Trần Ngữ An. Bên nhau 5 năm, cả hai vẫn không có ý định kết hôn vì vướng bận sự nghiệp.

Trước khi đến với bạn gái hiện tại, Ngô Khắc Quần hẹn hò Hà Siêu Liên, con gái trùm sòng bài Hà Hồng Sân vào năm 2011, tuy nhiên chia tay bốn năm sau đó. Một số tin đồn cho hay khi yêu, Ngô Khắc Quần vì e ngại sức ép dư luận nên không công khai mối quan hệ, cũng không sẵn lòng kết hôn, khiến Hà Siêu Liên buồn và thất vọng. Cuối cùng, họ chia tay.

Nam ca sĩ xứ Đài Ngô Khắc Quần chính thức chia tay bạn gái kém 13 tuổi sau 5 năm bên nhau - Ảnh 3
Ngô Khắc Quần từng hẹn hò Hà Siêu Liên, con gái trùm sòng bài Hà Hồng Sân

Ngô Khắc Quần năm nay 42 tuổi, là ca sĩ nổi tiếng người gốc Đài Loan, được biết đến với nhiều bài hát như Poems for You, General's Command... Trong những năm gần đây, anh tiếp tục sáng tác và phát triển sự nghiệp tương đối ổn định.

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