Diva Tiêu Á Hiên bị bạn trai kém 16 tuổi phụ tình, sang Canada kết hôn với người khác

Mới đây, Tiêu Á Hiên gây chú ý với tiết lộ cô đã quay lại cuộc sống độc thân.

Tiêu Á Hiên sinh năm 1979, được biết đến là một trong những diva của giới nhạc Hoa ngữ. Xuất hiện trong livestream trò chuyện với người hâm mộ, Tiêu Á Hiên đã tiết lộ rằng mình đang độc thân. Chia sẻ này gây bàn tán trong dư luận vì Tiêu Á Hiên thời gian qua được biết đến vẫn còn trong mối quan hệ tình cảm với nam diễn viên Hoàng Hạo.

Theo ETtoday, chuyện tình của Tiêu Á Hiên và Hoàng Hạo bế tắc từ tháng 7/2021. Nguyên nhân là Hoàng Hạo muốn đưa cô sang Canada sinh sống cùng gia đình anh nhưng Tiêu Á Hiên không đồng ý vì sự nghiệp đang phát triển tốt ở Đài Loan. Bế tắc trong việc thuyết phục nữ diva, Hoàng Hạo bỏ mặc bạn gái, một mình đến Canada. Tại Canada, Hoàng Hạo gặp gỡ và có tình cảm với một cô gái hàng xóm. Sau đó, Hoàng Hạo chia tay nữ ca sĩ Đài Loan, kết hôn chớp nhoáng với bạn gái mới. Việc bị Hoàng Hạo phụ tình khiến Tiêu Á Hiên đau khổ.

Trước đó, Tiêu Á Hiên công khai hẹn hò Hoàng Hạo vào tháng 8/2019. Mối quan hệ của cả hai liên tục hợp tan vì bất đồng quan điểm sống. Hoàng Hạo từng chia sẻ chịu áp lực lớn từ bạn gái và cũng là sếp của mình. Anh phải gồng mình đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe của Tiêu Á Hiên. Ngoài ra, để giúp bạn trai sớm thành danh, Tiêu Á Hiên bắt ép Hoàng Hạo mỗi ngày đều phải tham gia lớp đào tạo diễn xuất, khiêu vũ, ứng xử trước truyền thông và luyện piano. Lịch trình dày đặc, không có thời gian nghỉ ngơi, thêm vào đó là sự kỳ vọng và kiểm soát quá lớn từ Tiêu Á Hiên khiến Hoàng Hạo căng thẳng tột độ. Hai năm trở lại đây, sự nghiệp của Tiêu Á Hiên đình trệ vì gặp tai nạn bị chó cắn khiến gương mặt biến dạng, cần thời gian điều trị. Hoàng Hạo sinh năm 1995, kém cô 16 tuổi. Anh chỉ là nghệ sĩ ít tên tuổi ở Đài Loan.

Phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên tung loạt poster trước giờ phim lên sóng Mới đây, bộ phim "Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi" do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính lại tiếp tục tung poster toàn bộ dàn diễn viên.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/diva-tieu-a-hien-bi-ban-trai-kem-16-tuoi-phu-tinh-sang-canada-ket-hon-voi-nguoi-khac-598750.html