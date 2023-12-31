‘Mỹ nhân xấu nhất lịch sử’ chung khung hình với Lưu Diệc Phi, màn đọ sắc của 2 nàng Vương Ngữ Yên gây sốt mạng xã hội?

Mới đây, tại sự kiện LHP Quốc tế Macau 2023 vừa qua, sự xuất hiện chung khung hình của 2 nàng "thần tiên tỷ tỷ" là Lưu Diệc Phi và Văn Vịnh San khiến khán giả vô cùng xôn xao và khiến ai nấy thích thú với màn "nhân đôi visual".

Văn Vịnh San từng gặp nhiều biến cố trong sự nghiệp khi được mời đóng các mỹ nhân vũ trụ Kim Dung. Văn Vịnh San đóng Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long ký 2022, và sau đó là "thần tiên tỷ tỷ" Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ bản mới. Xui xẻo thay, cả hai nhân vật đều bị chê bai thậm tệ, nhất là ở khoản nhan sắc. Hình tượng Triệu Mẫn và Vương Ngữ Yên của cô đều bị chê "xấu nhất lịch sử", thiếu khí chất và diễn xuất lại thụt lùi.

Điều trùng hợp là cả hai mỹ nhân Lưu Diệc Phi và Văn Vịnh San từng đóng "thần tiên tỷ tỷ" Vương Ngữ Yên trong các phiên bản Thiên Long Bát Bộ. Thế nhưng nếu phiên bản của Lưu Diệc Phi trở nên kinh điển thì Văn Vịnh San từng bị chê hết lời vì kém sắc.

Văn Vịnh San đã có màn "lội ngược dòng" thành công, nhan sắc không hề thua kém trước Lưu Diệc Phi.

Tuy vậy, Văn Vịnh San đã có màn "lội ngược dòng" thành công sau đó, và giờ đây xuất hiện vô cùng xinh đẹp và không lép vế trước Lưu Diệc Phi. Cặp sao nữ cùng nhau tạo nên những khung hình gây sốt, thậm chí còn khiến một số cư dân mạng liên tưởng đến truyện ngôn tình về giới giải trí.

Lưu Diệc Phi xuất sắc giành giải Nữ chính truyền hình nhờ Đi Đến Nơi Có Gió.

Cũng tại LHP Quốc tế Macau 2023, Lưu Diệc Phi xuất sắc giành giải Nữ chính truyền hình nhờ Đi Đến Nơi Có Gió. Đây là năm thứ 2 liên tiếp cô được vinh danh, với năm 2022 là nhờ dự án Mộng Hoa Lục. Bên cạnh đó, Văn Vịnh San cũng có một năm khá thành công khi đóng trong siêu phẩm điện ảnh Cô Ấy Mất Tích, gây ấn tượng mạnh với hình ảnh người vợ bí ẩn cùng nụ cười ma mị.

Văn Vịnh San sinh năm 1988, khởi nghiệp là 1 người mẫu Hong Kong. Cô nàng gia nhập làng giải trí từ khá sớm, ngày mới 14 tuổi đã đi đóng quảng cáo. Sau đó, Văn Vịnh San quen biết và trở thành bạn thân của Angela Baby. 2 chị em thường xuyên tham gia chung các sự kiện lớn nhỏ, chụp ảnh thân thiết đăng tải trên MXH. Vậy nhưng, sau đó, không biết vì lý do gì, Angela Baby và Văn Vịnh San tách nhau ra, không còn hợp tác với nhau nữa. Cặp đôi được cho là đã "trở mặt thành thù".

Văn Vịnh San sinh năm 1988, khởi nghiệp là 1 người mẫu Hong Kong.

Những bộ phim được xem là tốt nhất của Văn Vịnh San gồm: Bước Ngoặt 2, Hàn Chiến 2, Thục Sơn Chiến Kỷ, Tình Yêu Vượt Qua Ngàn Năm,... Văn Vịnh San mới dần bứt phá. Đáng chú ý, cô từng nhận được 2 đề cử "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" trong 2 năm liên tiếp với phim điện ảnh Xích Đạo và Hàn Chiến 2.

Năm 2019, showbiz xứ Cảng Thơm choáng ngợp trước tin "Thần tiên tỷ tỷ" Văn Vịnh San kết hôn với vị hôn phu Ngô Khải Nam. Chồng của Văn Vịnh San vốn là 1 "phú tam đại" (giàu 3 đời) nổi tiếng.

Chồng của Văn Vịnh San là Ngô Khải Nam, vốn là 1 "phú tam đại" (giàu 3 đời) nổi tiếng.

Nhà trai mang theo vô vàn sính lễ đều làm từ vàng ròng, gồm đôi vòng tay long phụng hoành tráng.

Ngày 12/10/2019, đám cưới của "Thần tiên tỷ tỷ" Văn Vịnh San đã được tổ chức tại lâu đài cổ ở Lake Como (Ý).

Ngày 12/10/2019, đám cưới của "Thần tiên tỷ tỷ" Văn Vịnh San đã được tổ chức tại lâu đài cổ ở Lake Como (Ý). Cả hai khiến làng giải trí Hoa ngữ choáng ngợp với khung cảnh lãng mạn với lễ đường tràn ngập hoa tươi màu trắng, dàn phù dâu phù rể xinh đẹp, chỉn chu. Được biết, đám cưới kín đáo của hai vợ chồng chỉ mời chưa tới 200 khách mời đều là gia đình và bạn bè thân thiết.