Mỹ nhân Châu Á duy nhất sở hữu tuyệt phẩm 'mũi giọt nước' không thể sao chép dù phẫu thuật

Nói đến Trương Bá Chi hẳn ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ nhan sắc của người đẹp này. Mang dòng máu lai Mỹ - Hoa, “giá trị nhan sắc” của Trương Bá Chi thực sự quá cao, không chỉ là nữ thần những năm 1980 mà ngay cả bây giờ, cô ấy cũng xinh đẹp, một vẻ đẹp không thể sao chép.

Trương Bá Chi mặc dù đã bước sang lứa tuổi U40, nhưng khi xuất hiện trong chương trình “Những chị em cưỡi gió đạp sóng”, người ta vẫn không thể tìm thấy dấu vết của sự già nua, thời gian dường như chưa bao giờ để lại dấu vết trên gương mặt của người đẹp này. Trương Bá Chi hoàn toàn không già đi chút nào, người đẹp vẫn sở hữu làn dan trắng như trứng gà bóc, nhan sắc sau khi make up và để mặt mộc không khác nhau là mấy.

Khán giả vẫn thường nói Trương Bá Chi xinh đẹp, không ai dám so sánh với cô ấy. Nhưng khi nữ thần này và nữ diễn viên trẻ Thang Tinh Mị cùng xuất hiện trong một khung hình, khán giả cuối cùng cũng thấy được ưu thế của chiếc mũi giọt nước.

Trương Bá Chi khi ngồi cùng các đàn chị trẻ tuổi khác cũng không hề kém cạnh, nhan sắc phồn thực của cô chứng minh cho khán giả thấy không hề “hữu danh vô thực”. Trong số những người đẹp tham gia chương trình, Trương Bá Chi cũng là một mỹ nhân hoàn toàn xứng đáng.

Bởi Nhìn từ chính diện, chiếc mũi cực phẩm của Trương Bá Chi không dễ nhận ra, nhưng ở góc nghiêng thì hoàn toàn có thể biết được mũi của người đẹp cao thế nào.

Tuy nhiên, khi nhìn sang nữ diễn viên trẻ Thang Tinh Mị ngồi cạnh, chiếc mũi của nữ diễn viên này còn cao hơn cả mũi của Trương Bá Chi. Khán giả nhận xét từ phần sống mũi phía dưới ấn đường đến đỉnh mũi của Thang Tinh Mị giống như một dốc núi với sườn dốc là một vòng cung lớn. Chưa kể, mũi của Thang Tinh Mị quá “ảo”, lại ngồi cạnh người có khuôn mặt tự nhiên như Trương Bá Chi, nên chiến mũi cao chót vót của cô nàng thậm chí còn bị một số khán giả cho là giống mũi của “phù thủy”.

Phải nói rằng mũi của Thang Tinh Mị cũng khá đẹp và rất cao, nhưng lại có phần “ảo diệu”. Nếu đặt Thang Tinh Mị ngồi một mình, ai cũng cho rằng các đường nét trên khuôn mặt của người đẹp này rấy rất vượt trội. Nhưng khi nữ diễn viên trẻ ngồi cạnh Trương Bá Chi, khán giả cuối cùng cũng nhìn thấy được sự khác biệt giữa mặt tự nhiên và mặt phẫu thuật thẩm mỹ.

Điều đặc biệt ở chương trình này là ngoài những giây phút xuất thần trên sân khấu, máy quay cũng không bỏ qua những khoảnh khắc đời thường của các người đẹp tại ngôi nhà chung. Và cũng chính những cảnh quay này khiến khán giả được dịp nhìn rõ dung nhan của nữ thần của họ.

Mặc dù, phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã là chuyện hết sức bình thường, nhưng khán giả vẫn mong rằng thần tượng của họ không nên quá lạm dụng công nghệ. Đừng vì mong muốn trẻ đẹp hay chạy theo sở thích nhất thời mà gọt mặt quá đà.