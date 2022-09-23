Mỹ nhân Châu Á duy nhất sở hữu tuyệt phẩm 'mũi giọt nước' không thể sao chép dù phẫu thuật

Sao quốc tế 23/09/2022 10:35

Chiếc mũi cực phẩm của người đẹp giống như giọt nước khi nhìn trực diện, đáng yêu 'ngút trời' và ở góc nghiêng, sống mũi cao tự nhiên khiến tổng thể cả khuôn mặt toát lên một vẻ đẹp ngọt ngào cuốn hút.

Nói đến Trương Bá Chi hẳn ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ nhan sắc của người đẹp này. Mang dòng máu lai Mỹ - Hoa, “giá trị nhan sắc” của Trương Bá Chi thực sự quá cao, không chỉ là nữ thần những năm 1980 mà ngay cả bây giờ, cô ấy cũng xinh đẹp, một vẻ đẹp không thể sao chép.

Mỹ nhân Châu Á duy nhất sở hữu tuyệt phẩm 'mũi giọt nước' không thể sao chép dù phẫu thuật - Ảnh 1

Trương Bá Chi mặc dù đã bước sang lứa tuổi U40, nhưng khi xuất hiện trong chương trình “Những chị em cưỡi gió đạp sóng”, người ta vẫn không thể tìm thấy dấu vết của sự già nua, thời gian dường như chưa bao giờ để lại dấu vết trên gương mặt của người đẹp này. Trương Bá Chi hoàn toàn không già đi chút nào, người đẹp vẫn sở hữu làn dan trắng như trứng gà bóc, nhan sắc sau khi make up và để mặt mộc không khác nhau là mấy.

Mỹ nhân Châu Á duy nhất sở hữu tuyệt phẩm 'mũi giọt nước' không thể sao chép dù phẫu thuật - Ảnh 2

Mỹ nhân Châu Á duy nhất sở hữu tuyệt phẩm 'mũi giọt nước' không thể sao chép dù phẫu thuật - Ảnh 3

Mỹ nhân Châu Á duy nhất sở hữu tuyệt phẩm 'mũi giọt nước' không thể sao chép dù phẫu thuật - Ảnh 4

Khán giả vẫn thường nói Trương Bá Chi xinh đẹp, không ai dám so sánh với cô ấy. Nhưng khi nữ thần này và nữ diễn viên trẻ Thang Tinh Mị cùng xuất hiện trong một khung hình, khán giả cuối cùng cũng thấy được ưu thế của chiếc mũi giọt nước.

Mỹ nhân Châu Á duy nhất sở hữu tuyệt phẩm 'mũi giọt nước' không thể sao chép dù phẫu thuật - Ảnh 5

Trương Bá Chi khi ngồi cùng các đàn chị trẻ tuổi khác cũng không hề kém cạnh, nhan sắc phồn thực của cô chứng minh cho khán giả thấy không hề “hữu danh vô thực”. Trong số những người đẹp tham gia chương trình, Trương Bá Chi cũng là một mỹ nhân hoàn toàn xứng đáng.

Bởi Nhìn từ chính diện, chiếc mũi cực phẩm của Trương Bá Chi không dễ nhận ra, nhưng ở góc nghiêng thì hoàn toàn có thể biết được mũi của người đẹp cao thế nào.

Mỹ nhân Châu Á duy nhất sở hữu tuyệt phẩm 'mũi giọt nước' không thể sao chép dù phẫu thuật - Ảnh 6

Tuy nhiên, khi nhìn sang nữ diễn viên trẻ Thang Tinh Mị ngồi cạnh, chiếc mũi của nữ diễn viên này còn cao hơn cả mũi của Trương Bá Chi. Khán giả nhận xét từ phần sống mũi phía dưới ấn đường đến đỉnh mũi của Thang Tinh Mị giống như một dốc núi với sườn dốc là một vòng cung lớn. Chưa kể, mũi của Thang Tinh Mị quá “ảo”, lại ngồi cạnh người có khuôn mặt tự nhiên như Trương Bá Chi, nên chiến mũi cao chót vót của cô nàng thậm chí còn bị một số khán giả cho là giống mũi của “phù thủy”.

Phải nói rằng mũi của Thang Tinh Mị cũng khá đẹp và rất cao, nhưng lại có phần “ảo diệu”. Nếu đặt Thang Tinh Mị ngồi một mình, ai cũng cho rằng các đường nét trên khuôn mặt của người đẹp này rấy rất vượt trội. Nhưng khi nữ diễn viên trẻ ngồi cạnh Trương Bá Chi, khán giả cuối cùng cũng nhìn thấy được sự khác biệt giữa mặt tự nhiên và mặt phẫu thuật thẩm mỹ.

Điều đặc biệt ở chương trình này là ngoài những giây phút xuất thần trên sân khấu, máy quay cũng không bỏ qua những khoảnh khắc đời thường của các người đẹp tại ngôi nhà chung. Và cũng chính những cảnh quay này khiến khán giả được dịp nhìn rõ dung nhan của nữ thần của họ.

Mỹ nhân Châu Á duy nhất sở hữu tuyệt phẩm 'mũi giọt nước' không thể sao chép dù phẫu thuật - Ảnh 7

Mặc dù, phẫu thuật thẩm mỹ giờ đã là chuyện hết sức bình thường, nhưng khán giả vẫn mong rằng thần tượng của họ không nên quá lạm dụng công nghệ. Đừng vì mong muốn trẻ đẹp hay chạy theo sở thích nhất thời mà gọt mặt quá đà.

Tạ Đình Phong âm thầm làm nhiều chuyện cho Trương Bá Chi dù bị công chúng chỉ trích

Tạ Đình Phong âm thầm làm nhiều chuyện cho Trương Bá Chi dù bị công chúng chỉ trích

Mới đây, truyền thông xứ Trung cho biết Tạ Đình Phong rất quan tâm đến con cái và vẫn âm thầm gửi tiền trợ cấp cho con nhưng không chia sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Bá Chi sao hoa ngữ vẻ đẹp của Trương Bá Chi nhan sắc Trương Bá Chi Trương Bá Chi - Tạ Đình Phong

TIN LIÊN QUAN

Tạ Đình Phong âm thầm làm nhiều chuyện cho Trương Bá Chi dù bị công chúng chỉ trích

Tạ Đình Phong âm thầm làm nhiều chuyện cho Trương Bá Chi dù bị công chúng chỉ trích

Quý tử thứ 2 nhà Trương Bá Chi càng lớn càng điển trai, ngày càng giống Tạ Đình Phong

Quý tử thứ 2 nhà Trương Bá Chi càng lớn càng điển trai, ngày càng giống Tạ Đình Phong

Trương Bá Chi và mẹ ruột hàn gắn sau nhiều năm 'cơm không lành canh không ngọt'

Trương Bá Chi và mẹ ruột hàn gắn sau nhiều năm 'cơm không lành canh không ngọt'

Trương Bá Chi chỉ xem Tạ Đình Phong là 'dụng cụ phối giống', kết hôn không phải vì tình cảm?

Trương Bá Chi chỉ xem Tạ Đình Phong là 'dụng cụ phối giống', kết hôn không phải vì tình cảm?

Nhan sắc của Vương Phi "đỉnh" thế nào mà Trương Bá Chi lại bất ngờ bị chê "lép vế"

Nhan sắc của Vương Phi "đỉnh" thế nào mà Trương Bá Chi lại bất ngờ bị chê "lép vế"

Trương Bá Chi xéo xắt người cũ, netizen bất ngờ ý kiến: 'EQ so với Vương Phi quá kém'

Trương Bá Chi xéo xắt người cũ, netizen bất ngờ ý kiến: 'EQ so với Vương Phi quá kém'

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 5 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI