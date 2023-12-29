Mỹ nhân 'Anh Hùng Xạ Điêu' Lý Nhất Đồng lộ bằng chứng sống chung nhà với đàn em Tất Văn Quân

Sao quốc tế 29/12/2023 11:33

Thông tin Lý Nhất Đồng và Tất Văn Quân cùng nhau sống chung một nhà đang thu hút nhiều sự quan tâm.

Sáng ngày 29/12, cộng đồng mạng xứ Trung bùng nổ khi Lý Nhất Đồng và Tất Văn Quân được phát hiện chụp ảnh cùng một mẫu cây thông trang trí giáng sinh, ngoài ra tấm rèm và sàn nhà cũng giống nhau. Thậm chí, nhiều người đặt nghi vấn liệu cả hai có đang sống chung nhà với nhau hay không tên tuổi cả hai đang đứng top 1 hot search Weibo, thu hút sự quan tâm, bàn luận lớn. Hiện, phía phòng làm việc của hai diễn viên chưa lên tiếng đính chính.

Mỹ nhân 'Anh Hùng Xạ Điêu' Lý Nhất Đồng lộ bằng chứng sống chung nhà với đàn em Tất Văn Quân - Ảnh 1
Lý Nhất Đồng và Tất Văn Quân được phát hiện chụp ảnh cùng một mẫu cây thông trang trí giáng sinh.

Mỹ nhân 'Anh Hùng Xạ Điêu' Lý Nhất Đồng lộ bằng chứng sống chung nhà với đàn em Tất Văn Quân - Ảnh 2

Mỹ nhân 'Anh Hùng Xạ Điêu' Lý Nhất Đồng lộ bằng chứng sống chung nhà với đàn em Tất Văn Quân - Ảnh 3
Tấm rèm và sàn nhà cũng giống nhau.

Được biết, Lý Nhất Đồng và Tất Văn Quân từng hợp tác trong bộ phim Cửu Tiêu Hàn Dạ Noãn, lên sóng năm 2023. Cặp đôi từng nhiều lần vướng tin đồn phim giả tình thật khi cùng xuất hiện đi dạo phố. Ngoài ra, Tất Văn Quân còn xuống xe mua kem cho Lý Nhất Đồng. Trước đó vào tháng 9/2021, 2 ngôi sao cũng bị bắt gặp đi ăn tối cùng nhau. Đến tháng 10/2021, cặp đôi bị phát hiện ra vào chung một khách sạn.

Mỹ nhân 'Anh Hùng Xạ Điêu' Lý Nhất Đồng lộ bằng chứng sống chung nhà với đàn em Tất Văn Quân - Ảnh 4

Mỹ nhân 'Anh Hùng Xạ Điêu' Lý Nhất Đồng lộ bằng chứng sống chung nhà với đàn em Tất Văn Quân - Ảnh 5
Lý Nhất Đồng và Tất Văn Quân từng hợp tác trong bộ phim Cửu Tiêu Hàn Dạ Noãn.
Mỹ nhân 'Anh Hùng Xạ Điêu' Lý Nhất Đồng lộ bằng chứng sống chung nhà với đàn em Tất Văn Quân - Ảnh 6
Cặp đôi từng nhiều lần vướng tin đồn phim giả tình thật khi cùng xuất hiện đi dạo phố.
Mỹ nhân 'Anh Hùng Xạ Điêu' Lý Nhất Đồng lộ bằng chứng sống chung nhà với đàn em Tất Văn Quân - Ảnh 7
Tháng 10/2021, cặp đôi bị phát hiện ra vào chung một khách sạn.

Lý Nhất Đồng sinh năm 1990, từng đóng vai Hoàng Dung trong Anh Hùng Xạ Điêu (2017), ngoài ra còn tham gia loạt phim như Bán Yêu Khuynh Thành, Mị Giả Vô Cương, Hạc Lệ Hoa Đình,... Điều đáng nói, cô nàng hơn Tất Văn Quân tới 7 tuổi.

Mỹ nhân 'Anh Hùng Xạ Điêu' Lý Nhất Đồng lộ bằng chứng sống chung nhà với đàn em Tất Văn Quân - Ảnh 8
Lý Nhất Đồng sinh năm 1990, từng đóng vai Hoàng Dung trong Anh Hùng Xạ Điêu (2017)

 

Tất Văn Quân sinh năm 1997, là thành viên của nhóm nhạc NEXT. Anh chàng từng tham gia chương trình Idol Producer (2018) tuy nhiên không lọt vào vòng chung kết được debut. Sở hữu ngoại hình hút ống kính, Tất Văn Quân hiện có tới 11 triệu follower trên MXH.

Mỹ nhân 'Anh Hùng Xạ Điêu' Lý Nhất Đồng lộ bằng chứng sống chung nhà với đàn em Tất Văn Quân - Ảnh 9
Tất Văn Quân sinh năm 1997, là thành viên của nhóm nhạc NEXT.
'Hoàng Dung' Lý Nhất Đồng 'leo top' Weibo bởi hành động gây tranh cãi này

'Hoàng Dung' Lý Nhất Đồng 'leo top' Weibo bởi hành động gây tranh cãi này

Diễn viên Lý Nhất Đồng vấp phải nhiều chỉ trích, trở thành cái tên hot No1 Weibo, sau khi đoạn video cho thấy cô để cả hai chân lên ghế máy bay được lan truyền.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Nhất Đồng Tất Văn Quân sao Hoa ngữ cbiz tin tức sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

'Hoàng Dung' Lý Nhất Đồng 'leo top' Weibo bởi hành động gây tranh cãi này

'Hoàng Dung' Lý Nhất Đồng 'leo top' Weibo bởi hành động gây tranh cãi này

Đặng Vi 'gây sốt' với cảnh cưỡng hôn Lý Nhất Đồng, liệu 'màn hóa hắc' có tiếp tục chinh phục khán giả sau 'Trường Tương Tư'?

Đặng Vi 'gây sốt' với cảnh cưỡng hôn Lý Nhất Đồng, liệu 'màn hóa hắc' có tiếp tục chinh phục khán giả sau 'Trường Tương Tư'?

Ảnh chưa qua chỉnh sửa của Lý Nhất Đồng: Tham gia sự kiện nhưng 'có lỗi' với stylist, diện trang phục 'quê mùa'

Ảnh chưa qua chỉnh sửa của Lý Nhất Đồng: Tham gia sự kiện nhưng 'có lỗi' với stylist, diện trang phục 'quê mùa'

Lỡ duyên trong Vân Tú Hành, 'người tình màn ảnh' của Dương Tử và Lý Nhất Đồng sắp sửa 'thành đôi' trong dự án cổ trang mới?

Lỡ duyên trong Vân Tú Hành, 'người tình màn ảnh' của Dương Tử và Lý Nhất Đồng sắp sửa 'thành đôi' trong dự án cổ trang mới?

Lý Nhất Đồng bị netizen chỉ trích vì chạy cùng lúc 3 đoàn phim, gây ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình

Lý Nhất Đồng bị netizen chỉ trích vì chạy cùng lúc 3 đoàn phim, gây ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình

Lý Nhất Đồng đứng bìa tạp chí, khoe nhan sắc 'đỉnh của chóp' với 4 tạo hình khác biệt

Lý Nhất Đồng đứng bìa tạp chí, khoe nhan sắc 'đỉnh của chóp' với 4 tạo hình khác biệt

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 2 giờ 50 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 2 giờ 52 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 2 giờ 55 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 2 giờ 57 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 3 giờ 57 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 4 giờ 57 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 5 giờ 57 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 6 giờ 27 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 6 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều