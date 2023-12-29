Mỹ nhân 'Anh Hùng Xạ Điêu' Lý Nhất Đồng lộ bằng chứng sống chung nhà với đàn em Tất Văn Quân

Sáng ngày 29/12, cộng đồng mạng xứ Trung bùng nổ khi Lý Nhất Đồng và Tất Văn Quân được phát hiện chụp ảnh cùng một mẫu cây thông trang trí giáng sinh, ngoài ra tấm rèm và sàn nhà cũng giống nhau. Thậm chí, nhiều người đặt nghi vấn liệu cả hai có đang sống chung nhà với nhau hay không tên tuổi cả hai đang đứng top 1 hot search Weibo, thu hút sự quan tâm, bàn luận lớn. Hiện, phía phòng làm việc của hai diễn viên chưa lên tiếng đính chính.

Được biết, Lý Nhất Đồng và Tất Văn Quân từng hợp tác trong bộ phim Cửu Tiêu Hàn Dạ Noãn, lên sóng năm 2023. Cặp đôi từng nhiều lần vướng tin đồn phim giả tình thật khi cùng xuất hiện đi dạo phố. Ngoài ra, Tất Văn Quân còn xuống xe mua kem cho Lý Nhất Đồng. Trước đó vào tháng 9/2021, 2 ngôi sao cũng bị bắt gặp đi ăn tối cùng nhau. Đến tháng 10/2021, cặp đôi bị phát hiện ra vào chung một khách sạn.

Lý Nhất Đồng và Tất Văn Quân từng hợp tác trong bộ phim Cửu Tiêu Hàn Dạ Noãn.

Cặp đôi từng nhiều lần vướng tin đồn phim giả tình thật khi cùng xuất hiện đi dạo phố.

Tháng 10/2021, cặp đôi bị phát hiện ra vào chung một khách sạn.

Lý Nhất Đồng sinh năm 1990, từng đóng vai Hoàng Dung trong Anh Hùng Xạ Điêu (2017), ngoài ra còn tham gia loạt phim như Bán Yêu Khuynh Thành, Mị Giả Vô Cương, Hạc Lệ Hoa Đình,... Điều đáng nói, cô nàng hơn Tất Văn Quân tới 7 tuổi.

Lý Nhất Đồng sinh năm 1990, từng đóng vai Hoàng Dung trong Anh Hùng Xạ Điêu (2017)

Tất Văn Quân sinh năm 1997, là thành viên của nhóm nhạc NEXT. Anh chàng từng tham gia chương trình Idol Producer (2018) tuy nhiên không lọt vào vòng chung kết được debut. Sở hữu ngoại hình hút ống kính, Tất Văn Quân hiện có tới 11 triệu follower trên MXH.