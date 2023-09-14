Ảnh chưa qua chỉnh sửa của Lý Nhất Đồng: Tham gia sự kiện nhưng 'có lỗi' với stylist, diện trang phục 'quê mùa'

Trước khi trở thành một diễn viên, Lý Nhất Đồng đang trong quá trình mở một quán trà lấy cảm hứng từ khiêu vũ. Và rồi cơ duyên đưa cô đến với diễn xuất, khơi dậy niềm yêu thích của cô với công việc này.

Lý Nhất Đồng là một diễn viên quen thuộc trong làng giải trí Hoa ngữ. Cô tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh. Ngoài múa, cô còn rất thành thạo trong việc viết thư pháp.

Cô nhận được sự chú ý với vai trò diễn viên đóng thế cho Triệu Lệ Dĩnh và dần dà được biên kịch Vu Chính để mắt đến bởi sự kiên trì, ham học hỏi. Không lâu sau, cô được tin tưởng giao cho hai vai chính là Nhiếp Khuynh Thành trong Bán yêu Khuynh Thành (2016) và Hoàng Dung trong Tân anh hùng xạ điêu (2017). Đến nay, cô có trong tay nhiều tác phẩm đình đám như Mị giả vô cương, Kiếm Vương Triều, Hải Đường kinh vũ yên chi thấu, Hạc lệ hoa đình, Cá mực hầm mật 2...

Dù được đánh giá cao về nhan sắc và khả năng diễn xuất, nhưng phong cách thời trang của cô nàng lại 'trồi sụt" thất thường. Mới đây, khi tham gia 1 sự kiện, nữ diễn viên bị cư dân mạng đánh giá thấp vì diện trang phục trên dưới chẳng liên quan.

Mỹ nhân sinh năm 1990 diện 1 chiếc áo thun trắng, dáng baby top, kết hợp với chân váy dài màu hồng, cộng thêm lối trang điểm nhạt nhoà, kiểu tóc kém chỉn chu khiến cho vẻ ngoài của Lý Nhất Đồng bị chê "quê mùa".

Một số bình luận của cư dân mạng

- Váy và áo lạc quẻ

- Người đẹp vì lụa thì thấy nhiều rồi lần đầu thấy người gánh còng lưng cho lụa đó trời

- Bộ đồ nhìn chán, thẩm mĩ thua người thường nữa

- Như cái rèm phòng tắm đem quây lại làm váy ấy

...

Gần đây, Lý Nhất Đồng trở thành từ khóa "hot search" trên mạng xã hội Weibo, vượt nhiều đề tài đang được quan tâm khác. Nhiều người cho rằng đây là kiểu dáng khó coi khi đi máy bay.

Hành động để chân lên ghế là không thể chấp nhận. Bên cạnh đó, 1 bộ phận netizen cũng bên vực vì cho rằng khi đã bỏ tiền để đi hạng thương gia nên hành động của Lý Nhất Đồng là bình thường.