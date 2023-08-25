Lý Nhất Đồng đứng bìa tạp chí, khoe nhan sắc 'đỉnh của chóp' với 4 tạo hình khác biệt

Sao quốc tế 25/08/2023 16:55

Xuất hiện trên bìa tạp chí LifeStyle, Lý Nhất Đồng gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp trong 4 outfit chỉn chu.

Lý Nhất Đồng là diễn viên tay ngang, do ban đầu cô theo đuổi ngành múa tại Học viện Bắc Kinh. Sau khi ra trường, Lý Nhất Đồng còn dự tính mở phòng trà kết hợp khiêu vũ, nhưng nhanh chóng đổi ý sau khi nhận ra bản thân có chút khả năng diễn xuất. Sau một bộ phim ngắn vào năm 2013, cô chính thức tiến vào showbiz.

Lý Nhất Đồng đứng bìa tạp chí, khoe nhan sắc 'đỉnh của chóp' với 4 tạo hình khác biệt - Ảnh 1

Lý Nhất Đồng lần đầu được khán giả quan tâm nhờ vai Hoàng Dung trong Anh Hùng Xạ Điêu 2017. Nhờ nhan sắc nổi bật và diễn xuất khá ổn với một tân binh, Lý Nhất Đồng nhanh chóng trở thành nữ chính quen mặt của thể loại cổ trang. Tuy vậy, thành công và Lý Nhất Đồng dường như là 2 con đường song song khi các dự án về sau của cô lại không thể nổi tiếng dù có cố đến đâu.

Lý Nhất Đồng đứng bìa tạp chí, khoe nhan sắc 'đỉnh của chóp' với 4 tạo hình khác biệt - Ảnh 2

Mới đây, khi xuất hiện trên bìa tạp chí LifeStyle, Lý Nhất Đồng gây sốt với style ấn tượng cùng 4 outfit thời thượng. Sắc vóc và thần thái của nữ diễn viên khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. 

Lý Nhất Đồng đứng bìa tạp chí, khoe nhan sắc 'đỉnh của chóp' với 4 tạo hình khác biệt - Ảnh 3Lý Nhất Đồng đứng bìa tạp chí, khoe nhan sắc 'đỉnh của chóp' với 4 tạo hình khác biệt - Ảnh 4

Thời gian gần đây, Lý Nhất Đồng đang tham gia dự án phim Vân Tú Hành, đóng cặp cùng Tăng Thuấn Hy. 

Được chuyển thể từ Thái Vân Quốc Truyện của tác giả Sai Yukino, Vân Tú Hành kể về Hồng Tú Lệ - cô con gái ham học hỏi của một thủ thư triều đình. Hằng ngày cô nhận dạy học cho những đứa trẻ nghèo trong làng, ngoài ra còn nuôi ước mơ là quan, vượt qua định kiến về giới nặng nề thời phong kiến.

Lý Nhất Đồng đứng bìa tạp chí, khoe nhan sắc 'đỉnh của chóp' với 4 tạo hình khác biệt - Ảnh 5

Một ngày nọ, Tú Lệ được một lão thần lựa chọn, thuê làm gia sư cho hoàng đế trẻ Tử Lưu Huy với giá 500 lượng vàng. Tuy vậy, Hồng Tú Lệ lại phải nhập cung với thân phận giả là phi tần của Tử Lưu Huy, và khi này nhiều câu chuyện dở khóc dở cười bắt đầu.

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