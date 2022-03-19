Mỹ nam Ok Taecyeon (2PM) - 35 tuổi nhưng bố mẹ vẫn quản lý tiền và nhận tiền tiêu vặt

Sao quốc tế 19/03/2022 17:03

Thành viên nhóm 2PM kiêm diễn viên - Ok Taecyeon tiết lộ rằng anh ấy vẫn chưa độc lập về mặt tài chính.

Vào ngày 19/3, phía @Star1 đã phát hành một bộ ảnh kèm buổi phỏng vấn với Ok Taecyeon, tham gia chụp ảnh trang bìa số tháng 4.

Trong bộ ảnh này, Ok Taecyeon đã thu hút nhiều lời khen có cánh từ các nhân viên với thần thái toát lên nhiều nét quyến rũ đan xen giữa sang trọng và ngọt ngào.

Taecyeon Ok đã từng chia sẻ trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đây rằng anh nhận tiền tiêu vặt từ bố mẹ và sử dụng cho đến khi ngoài 30 tuổi.

Mỹ nam Ok Taecyeon (2PM) - 35 tuổi nhưng bố mẹ vẫn quản lý tiền và nhận tiền tiêu vặt - Ảnh 1

(Nguồn: @Star1)

 

Vào thời điểm đó, anh cho biết mình không phải là kiểu người thường tiêu nhiều tiền mà chủ yếu dùng để ăn, và vì cũng không ít tiền tiêu vặt nên anh đang có một cuộc sống khá đủ đầy.

Ok Taecyeon cười: "(Ngay cả bây giờ) bố mẹ tôi đang nắm quyền kinh tế của tôi và họ quản lý nó. Tôi đã 35 tuổi, nhưng tôi vẫn nhận và xài tiền tiêu vặt từ bố mẹ."

Ok Taecyeon được đồn là 'Gương mặt đại diện thích uống rượu trong làng giải trí', cũng đã tiết lộ tủ lượng của bản thân.

Anh ấy chia sẻ: "Tin đồn có vẻ như bị lan truyền sai. Tủ lượng rượu của tôi không phải là cao. Khoảng tầm một chai rưỡi đến hai chai soju. Trước đây, tôi nghĩ lượng rượu là quan trọng, nhưng dạo gần đây tôi quan tâm nhiều đến ‘vị rượu’. "

Mỹ nam Ok Taecyeon (2PM) - 35 tuổi nhưng bố mẹ vẫn quản lý tiền và nhận tiền tiêu vặt - Ảnh 2

(Nguồn: @Star1)

 

Trong khi đó, Ok Taecyeon đang trong quá trình quay bộ phim 'Blind' của đài OCN, dự kiến ​​phát sóng vào tháng 6 năm nay.

'Blind' vừa là bộ phim kinh dị bí ẩn truy tìm tội phạm, vừa là bộ phim truyền hình lên án xã hội. Trong bộ phim Ok Taecyeon đóng vai Ryu Sung Joon - cảnh sát tổ đặc nhiệm.

Ok Taecyeon gửi gắm đôi lời về nhân vật ấy: "Đó là một nhân vật luôn hành động trước rồi mới nói. Tôi đang có kế hoạch trở lại với một tác phẩm có mang phong cách nghiêm túc và nặng, mong rằng các bạn người hâm mộ và quý vị khán giá hãy đón chờ nó."

Mỹ nam Ok Taecyeon (2PM) - 35 tuổi nhưng bố mẹ vẫn quản lý tiền và nhận tiền tiêu vặt - Ảnh 3

(Nguồn: @Star1)

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