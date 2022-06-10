Lý Nhược Đồng vừa chia sẻ bộ ảnh mới kèm dòng trạng thái chú thích, netizen lên tiếng chỉ trích 'kiến thức hạn chế nhưng thích văn vở'?

Mới đây, Sina đưa tin Lý Nhược Đồng chia sẻ bộ ảnh mới theo phong cách mỹ nhân dân quốc, mặc xường xám trên trang cá nhân. Thay vì nhận phản hồi tích cực về hình ảnh như trước đây, nữ diễn viên lại chịu sự chế giễu từ cư dân mạng. Cô bị đánh giá có vốn kiến thức hạn chế nhưng thích văn vở, thể hiện bản thân.

Trên mạng xã hội, không ít người cho rằng Lý Nhược Đồng sử dụng cụm từ "đậu khấu niên hoa" - chỉ thiếu nữ ở độ tuổi 13-14 - là không đúng trong trường hợp của cô. Ngôi sao Thần điêu đại hiệp đã 56 tuổi, không còn vẻ ngây thơ.

Theo Sina, bài viết đính kèm với bộ ảnh là nguyên nhân khiến Lý Nhược Đồng bị công kích. Cô viết: "Sau nhiều tháng kiên trì tập luyện đã đến lúc khoe dáng. Chọn cho mình bộ xường xám ưng ý, cảm nhận vẻ đẹp của Giang Nam non nước hữu tình. Mỗi giây đều là đậu khấu niên hoa".

Trước phản ứng gay gắt của dân mạng, Lý Nhược Đồng giải thích rằng khán giả hiểu lầm thông điệp cô muốn truyền tải. Nữ diễn viên cho biết dùng cụm từ nói trên ví von tâm hồn bản thân, không phải miêu tả ngoại hình như suy nghĩ của công chúng.

"Không phải là tôi không biết nghĩa của 'đậu khấu niên hoa'. Làm sao tôi có thể giống một đứa trẻ 13-14 tuổi được. Nhưng tuổi tâm hồn của tôi có thể và mãi dừng lại ở đó. Điều tôi mong muốn là mỗi giây, mỗi phút đều trải qua khoảng thời gian tuyệt vời, giống như những năm tháng thiếu niên", Lý Nhược Đồng chia sẻ.

Trước phản ứng gay gắt của dân mạng, Lý Nhược Đồng giải thích rằng khán giả hiểu lầm thông điệp cô muốn truyền tải - Ảnh: Internet

Lý Nhược Đồng bước chân vào giới giải trí từ năm 1990. Cô ghi dấu ấn với loạt vai diễn trong Thiên long bát bộ, Võ Đang, Đại Tống truyền kỳ, Dương Môn nữ tướng... Năm 1995, Lý Nhược Đồng đóng Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp, trở thành vai diễn để đời trong sự nghiệp của cô. Đến nay, dù đã trải qua hơn 20 năm, phiên bản này vẫn được coi là "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh".

Vài năm trở lại đây, Lý Nhược Đồng thỉnh thoảng làm khách mời trong các phim truyền hình như Trần Tình Lệnh, Đấu phá thương khung... Vai diễn của cô đều gây ấn tượng với khán giả.

Thời gian còn lại, Lý Nhược Đồng tận hưởng cuộc sống riêng, làm từ thiện. Cô thích tập gym và chụp các bộ ảnh với phong cách khác nhau. Nhờ chịu khó thay đổi hình ảnh, Lý Nhược Đồng vẫn được công chúng quan tâm dù không có nhiều tác phẩm mới.

Theo 163, Lý Nhược Đồng chăm tập luyện thể thao, nhưng cơ thể cô không mang đến cảm giác khỏe mạnh, có sức sống. Nữ nghệ sĩ thường xuyên bị nhận xét giảm cân quá đà. Hiện tại, ngôi sao Hong Kong nặng dưới 40 kg, cao 1,66 m.