Lý do gọi Ngô Trấn Vũ là 'vua kiếm tiền' mới của showbiz Hong Kong

Ở tuổi 62, nam diễn viên Ngô Trấn Vũ vẫn duy trì được mức thu nhập đáng ngưỡng mộ.

Trang On đưa tin, thu nhập ở giới giải trí của Ngô Trấn Vũ hiện tại là hơn 100 triệu HKD/năm (12,7 triệu USD). Anh hoạt động song song ở thị trường Hong Kong và Trung Quốc Đại lục.

thể, việc tham gia chương trình truyền hình thực tế như Theo đuổi ánh sáng đi! Anh trai, Trung Quốc trong điển tịch hay Lớp học vô hạn siêu việt giúp nam diễn vừa nâng cao danh tiếng, vừa kiếm được tiền cát-xê ngất ngưởng. Do đó, Ngô Trấn Vũ đang được xem là "vua kiếm tiền" mới của showbiz Hong Kong.

Ngô Trấn Vũ vốn giàu có nhưng kín tiếng. Ngoài tiền kiếm được từ ngành giải trí, anh còn đầu tư nhà đất, mở công ty. Nam diễn viên từng mua tặng vợ khu nhà cao cấp nằm ở khu du lịch Sai Kung có giá 120 triệu HKD (15,3 triệu USD). Anh còn sở hữu một ngôi nhà ở khu Saigon (Hong Kong), giá thị trường hiện nay khoảng 12 triệu USD.

Ngô Trấn Vũ còn thành lập một công ty cổ phần có giá trị thương mại lên tới 10 triệu HKD (gần 30 tỷ VND) và anh dành tặng bà xã Vương Lệ Bình 88% cổ phần, nam diễn viên chỉ giữ lại 12%. Theo HK01, 90% tài sản của Ngô Trấn Vũ đều do bà xã anh quản lý.

Ngô Trấn Vũ sinh năm 1961, là diễn viên nổi tiếng của Hong Kong. Anh được khán giả biết đến với nhiều bộ phim xuất sắc như tay đại ca xã hội đen A Khôn trong Người trong giang hồ 1, Vô gian đạo 2, Bạo liệt hình cảnh, Thần bài 3, Sát thủ lưu vong, Bao la vùng trời, Sứ đồ hành giả (bản điện ảnh). Anh từng giành được giải Nam diễn viên xuất sắc của cả LHP Kim Tượng và Kim Mã.

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