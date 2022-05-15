Lý Băng Băng tuyên bố không kết hôn, để lại toàn bộ tài sản cho hai cháu ruột

Sao quốc tế 15/05/2022 18:25

Ở U50, Lý Bằng Băng cho biết cô không hề có ý định kết hôn hay lấy chồng, vì vậy cũng không sinh con nên toàn bộ tài sản kiếm được sẽ được trao lại cho hai cháu - con của em gái cô.

Theo truyền thông Trung Hoa, trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 14/5 vừa qua, Lý Băng Băng cho biết cô không hề có ý định kết hôn dù năm sau sẽ bước sang 50 tuổi, toàn bộ tài sản sẽ được hai đứa cháu ruột - con của em gái cô - thừa kế: "Tôi chưa lấy chồng nên đương nhiên không có kế hoạch sinh con. Trong tương lai, một ngày nào đó, tôi sẽ ra đi, thế nên toàn bộ tài sản sẽ để dành cho hai cháu".

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Lý Băng Băng cho biết cô không hề có ý định kết hôn và sẽ để lại toàn bộ tài sản cho hai đứa cháu ruột - Ảnh: Internet

Lý Băng Băng rất thân thiết với gia đình của em gái mình, mỗi khi đi du lịch cô sẽ cho hai cháu cùng đi theo, mỗi khi rảnh rỗi nữ minh tinh còn chơi cùng các cháu, em gái cô - Lý Tuyết cũng chính là quản lý thân cận của cô. Nói về gia đình hiện tại, Lý Băng Băng cho biết: "Tôi và họ là những người thân thiết nhất. Gia đình là tình yêu suốt đời không thể nào bị chia cắt".

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5 năm trước, Lý Băng Băng từng công khai yêu nhau với một giám đốc tài chính kém cô nhiều tuổi, nhưng cả hai đã chia tay vào năm ngoái - Ảnh: Internet

5 năm trước, Lý Băng Băng từng công khai yêu nhau với một giám đốc tài chính kém cô nhiều tuổi, nhưng cả hai đã chia tay vào năm ngoái. Cô cho biết lý do hai người chia tay là vì nhiều người đã thêu dệt các câu chuyện ác ý, khiến cả hai chịu nhiều tổn thương, Tuy vậy, cả hai vẫn coi nhau như người thân dù đã chia tay.

Theo ước tính, tài sản của Lý Băng Băng sau hàng chục năm là nghề lên đến con số 100 triệu USD.

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Trong giới giải trí Hoa ngữ, có rất nhiều công ty giải trí lớn sở hữu dàn sao khủng đang nổi của Cbiz. Trong đó, Truyền thông Hòa Tụng của Lý Băng Băng sở hữu dàn sao trẻ đang hot, Hòa Tụng là một đối thủ đáng gờm trong lĩnh vực giải trí mà nhiều công ty phải kiêng dè.

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