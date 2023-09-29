Lý Băng Băng khoe nhan sắc tuổi 50 trên bìa L'Officiel Fashion số tháng 10

Trong những bức ảnh, cô diện lên những bộ trang sức đắt tiền, toát lên vẻ đẹp kiêu kỳ. Ngoài ra, vóc dáng thon gọn, không một chút mỡ thừa trong bộ đồ lụa của Lý Băng Băng cũng là chủ đề bàn tán của công chúng.

Mới đây, hình ảnh Lý Băng Băng xuất hiện trên trang bìa L'Officiel Fashion số tháng 10 đã gây nhiều chú ý. Nữ diễn viên mặc đồ lụa, chụp ảnh trên nền cát vàng, gốm sứ, mực tàu để kết nối với chủ đề bộ ảnh 'Con đường tơ lụa'.

Vóc dáng trong bộ đồ lụa của Lý Băng Băng cũng là chủ đề bàn tán của công chúng.

Ở tuổi 50, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ và thân hình quyến rũ. Cô giữ thói quen tập thể dục và ăn uống lành mạnh. Dù sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thành công và giàu có nhưng Lý Băng Băng vẫn độc thân. Được biết, cô từng công khai chuyện tình với bạn trai kém tuổi Hứa Văn Nam. Họ bên nhau 5 năm nhưng cuối cùng nữ diễn viên vẫn đưa ra quyết định đường ai nấy đi. Chị đại Cbiz cho biết cả cô và Hứa Văn Nam đều suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Ở tuổi 50, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ và thân hình quyến rũ.

Dù sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thành công và giàu có nhưng Lý Băng Băng vẫn độc thân.

Lý Băng Băng sinh năm 1973, là một trong những đại hoa đán nổi tiếng nhất Trung Quốc cùng Chương Tử Di, Châu Tấn, Từ Tịnh Lôi, Phạm Băng Băng, Thư Kỳ, Thang Duy. Nữ diễn viên có mặt trong các phim như Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên, Thiếu niên Trương Tam Phong (2001), Huy nương Uyển Tâm (2005), Tái sinh duyên (2007), Thiên hạ vô tặc, Vân Thủy Dao, Vua Kung Fu...

Ở thời điểm hiện tại, Lý Băng Băng ít đóng phim thường xuyên mà chuyển sang công việc làm quản lý, điều hành công ty giải trí, nâng đỡ đàn em phát triển sự nghiệp. Cô là bà chủ của một trong những công ty giải trí nổi tiếng nhất Trung Quốc - Hòa Tụng. Có hơn 10 nghệ sĩ dưới sự dìu dắt của Lý Băng Băng như Trần Học Đông, Trương Huệ Văn, Cảnh Nhạc, Giả Thanh, Hà Nhuận Đông... Bên cạnh đó, cô còn hợp tác với các nghệ sĩ như Huỳnh Hiểu Minh, Vương Tuấn Khải.

Lý Băng Băng sinh năm 1973, là một trong những đại hoa đán nổi tiếng nhất Trung Quốc.