Lý Băng Băng khoe nhan sắc tuổi 50 trên bìa L'Officiel Fashion số tháng 10

Sao quốc tế 29/09/2023 09:10

Lý Băng Băng diện một bộ trang phục lụa, xuất hiện trên bìa L'Officiel Fashion số tháng 10 thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Mới đây, hình ảnh Lý Băng Băng xuất hiện trên trang bìa L'Officiel Fashion số tháng 10 đã gây nhiều chú ý. Nữ diễn viên mặc đồ lụa, chụp ảnh trên nền cát vàng, gốm sứ, mực tàu để kết nối với chủ đề bộ ảnh 'Con đường tơ lụa'.

Lý Băng Băng khoe nhan sắc tuổi 50 trên bìa L'Officiel Fashion số tháng 10 - Ảnh 1
Hình ảnh Lý Băng Băng xuất hiện trên trang bìa L'Officiel Fashion số tháng 10 đã gây nhiều chú ý.

Trong những bức ảnh, cô diện lên những bộ trang sức đắt tiền, toát lên vẻ đẹp kiêu kỳ. Ngoài ra, vóc dáng thon gọn, không một chút mỡ thừa trong bộ đồ lụa của Lý Băng Băng cũng là chủ đề bàn tán của công chúng.

Lý Băng Băng khoe nhan sắc tuổi 50 trên bìa L'Officiel Fashion số tháng 10 - Ảnh 2
 Cô diện lên những bộ trang sức đắt tiền, toát lên vẻ đẹp kiêu kỳ.

 Lý Băng Băng khoe nhan sắc tuổi 50 trên bìa L'Officiel Fashion số tháng 10 - Ảnh 3

Lý Băng Băng khoe nhan sắc tuổi 50 trên bìa L'Officiel Fashion số tháng 10 - Ảnh 4

Lý Băng Băng khoe nhan sắc tuổi 50 trên bìa L'Officiel Fashion số tháng 10 - Ảnh 5

Lý Băng Băng khoe nhan sắc tuổi 50 trên bìa L'Officiel Fashion số tháng 10 - Ảnh 6

Lý Băng Băng khoe nhan sắc tuổi 50 trên bìa L'Officiel Fashion số tháng 10 - Ảnh 7
Vóc dáng trong bộ đồ lụa của Lý Băng Băng cũng là chủ đề bàn tán của công chúng.

Ở tuổi 50, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ và thân hình quyến rũ. Cô giữ thói quen tập thể dục và ăn uống lành mạnh. Dù sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thành công và giàu có nhưng Lý Băng Băng vẫn độc thân. Được biết, cô từng công khai chuyện tình với bạn trai kém tuổi Hứa Văn Nam. Họ bên nhau 5 năm nhưng cuối cùng nữ diễn viên vẫn đưa ra quyết định đường ai nấy đi. Chị đại Cbiz cho biết cả cô và Hứa Văn Nam đều suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Lý Băng Băng khoe nhan sắc tuổi 50 trên bìa L'Officiel Fashion số tháng 10 - Ảnh 8
Ở tuổi 50, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ và thân hình quyến rũ.
Lý Băng Băng khoe nhan sắc tuổi 50 trên bìa L'Officiel Fashion số tháng 10 - Ảnh 9
Dù sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thành công và giàu có nhưng Lý Băng Băng vẫn độc thân.

Lý Băng Băng sinh năm 1973, là một trong những đại hoa đán nổi tiếng nhất Trung Quốc cùng Chương Tử Di, Châu Tấn, Từ Tịnh Lôi, Phạm Băng Băng, Thư Kỳ, Thang Duy. Nữ diễn viên có mặt trong các phim như Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên, Thiếu niên Trương Tam Phong (2001), Huy nương Uyển Tâm (2005), Tái sinh duyên (2007), Thiên hạ vô tặc, Vân Thủy Dao, Vua Kung Fu...

Ở thời điểm hiện tại, Lý Băng Băng ít đóng phim thường xuyên mà chuyển sang công việc làm quản lý, điều hành công ty giải trí, nâng đỡ đàn em phát triển sự nghiệp. Cô là bà chủ của một trong những công ty giải trí nổi tiếng nhất Trung Quốc - Hòa Tụng. Có hơn 10 nghệ sĩ dưới sự dìu dắt của Lý Băng Băng như Trần Học Đông, Trương Huệ Văn, Cảnh Nhạc, Giả Thanh, Hà Nhuận Đông... Bên cạnh đó, cô còn hợp tác với các nghệ sĩ như Huỳnh Hiểu Minh, Vương Tuấn Khải.

Lý Băng Băng khoe nhan sắc tuổi 50 trên bìa L'Officiel Fashion số tháng 10 - Ảnh 10
Lý Băng Băng sinh năm 1973, là một trong những đại hoa đán nổi tiếng nhất Trung Quốc.
Lý Băng Băng khoe nhan sắc tuổi 50 trên bìa L'Officiel Fashion số tháng 10 - Ảnh 11
 Lý Băng Băng ít đóng phim thường xuyên mà chuyển sang công việc làm quản lý, điều hành công ty giải trí.

Nhan sắc khó tin của Lý Băng Băng ở tuổi 50

Nhan sắc khó tin của Lý Băng Băng ở tuổi 50

Nhan sắc của Lý Băng Băng đã gây nhiều chú ý khi xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang New York 2023 mới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Băng Băng sao Hoa ngữ cbiz tin tức sao Hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Nhan sắc khó tin của Lý Băng Băng ở tuổi 50

Nhan sắc khó tin của Lý Băng Băng ở tuổi 50

Cuộc sống ít ai biết của Lý Băng Băng: Điều hành công ty giải trí, giàu có nhưng vẫn cô đơn

Cuộc sống ít ai biết của Lý Băng Băng: Điều hành công ty giải trí, giàu có nhưng vẫn cô đơn

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/4/2023: Mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lý Băng Băng vẫn tốt, Dương Mịch hứng thú với việc làm nhà sản xuất?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/4/2023: Mối quan hệ giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lý Băng Băng vẫn tốt, Dương Mịch hứng thú với việc làm nhà sản xuất?

Lý Băng Băng bị công kích khi 'ghé tai' nói điều này với Huỳnh Hiểu Minh

Lý Băng Băng bị công kích khi 'ghé tai' nói điều này với Huỳnh Hiểu Minh

Loạt ảnh Lý Băng Băng đón tuổi 50 chứng minh đẳng cấp nhan sắc thăng hạng bất chấp thời gian

Loạt ảnh Lý Băng Băng đón tuổi 50 chứng minh đẳng cấp nhan sắc thăng hạng bất chấp thời gian

Cư dân mạng 'tức sôi máu' khi Lý Băng Băng được ghép đôi với chàng trai 29 tuổi

Cư dân mạng 'tức sôi máu' khi Lý Băng Băng được ghép đôi với chàng trai 29 tuổi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý