Lưu Đức Hoa tiết lộ thực đơn ngày ba bữa ở tuổi 62 khiến nhiều người không khỏi thán phục

Sao quốc tế 10/12/2023 11:30

Nam tài tử Lưu Đức Hoa đã 62 tuổi nhưng ngoại hình của anh vẫn như thanh niên, diện mạo và vóc dáng như không bị già đi sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Từ trước đến nay, Lưu Đức Hoa giữ được phong độ tốt và luôn tràn đầy năng lượng trước ống kính là nhờ ý chí kiên trì và kỷ luận của mình.

Cụ thể, theo đạo diễn nổi tiếng người Hồng Kông Vương Tinh, Lưu Đức Hoa thường không ăn cơm để có thân hình đẹp. Nhiều cư dân mạng nghe xong liền cảm thán rằng đây hoàn toàn không phải là cuộc sống của con người. Sự kiên trì như vậy đã giúp Lưu Đức Hoa dù đã 62 tuổi nhưng vẫn giữa được diện mạo trẻ trung, thân hình cơ bắp hoàn hảo.

Lưu Đức Hoa tiết lộ thực đơn ngày ba bữa ở tuổi 62 khiến nhiều người không khỏi thán phục - Ảnh 1

Lưu Đức Hoa từng tiết lộ anh ăn ba bữa một ngày trong một chương trình. Đầu tiên, anh ăn sữa chua với ngũ cốc vào mỗi buổi sáng, sau đó là uống một tách cà phê nóng. Sự kết hợp này vừa bổ dưỡng vừa tiện lợi, đặc biệt phù hợp với những người nổi tiếng như Lưu Đức Hoa có nhu cầu ở khách sạn và di chuyển khắp nơi để tham dự sự kiện.

Ngoài ra, danh sách món ăn trưa của Lưu Đức Hoa cũng được anh tiết lộ. Anh cho biết thường ăn ngũ cốc mỗi ngày, kết hợp với các sản phẩm từ sữa nguyên chất và thịt gà luộc. Việc Lưu Đức Hoa vẫn luôn giữ thói quen ăn uống mấy chục năm cho thấy sự kiên trì của anh như vậy quả thực đáng khâm phục.

Lưu Đức Hoa tiết lộ thực đơn ngày ba bữa ở tuổi 62 khiến nhiều người không khỏi thán phục - Ảnh 2Lưu Đức Hoa tiết lộ thực đơn ngày ba bữa ở tuổi 62 khiến nhiều người không khỏi thán phục - Ảnh 3

Thông tin bữa tối của Lưu Đức Hoa đến từ những bức ảnh anh chia sẻ trên mạng xã hội cũng được nhiều người quan tâm. Trong ảnh, bữa tối của Lưu Đức Hoa gồm ba món, chủ yếu là rau, protein và thịt, thức ăn chủ yếu là một số nguyên liệu ngũ cốc, trông có vẻ lành mạnh và phong phú.

Lưu Đức Hoa tiết lộ thực đơn ngày ba bữa ở tuổi 62 khiến nhiều người không khỏi thán phục - Ảnh 4

Lưu Đức Hoa sinh ở Hong Kong, là con thứ tư trong gia đình có sáu anh chị em. Ông Lưu Lễ từng là lính cứu hỏa, sau đó nghỉ việc mở cửa hàng tạp hóa kiêm đồ ăn nhỏ, Lưu Đức Hoa phụ trách rửa bát. Thuở bé, Lưu Đức Hoa mơ ước làm lính cứu hỏa như cha.

Năm 1980, Lưu Đức Hoa thi vào lớp đào tạo diễn xuất của đài TVB, bắt đầu con đường diễn xuất. Anh trở thành sao hàng đầu của nhà đài nhờ các phim Thần điêu đại hiệp, Lộc Đỉnh Ký. Thập niên 1990, anh theo đuổi mảng điện ảnh. Hiện, ở tuổi 62, Lưu Đức Hoa hoạt động sôi nổi qua các vai trò diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất phim. Anh có tám phim chờ ra mắt, gồm Ngón tay vàng, Quý ông thảm đỏ, Thám tử phố Tàu 4...

Lưu Đức Hoa tiết lộ thực đơn ngày ba bữa ở tuổi 62 khiến nhiều người không khỏi thán phục - Ảnh 5

Lưu Đức Hoa kín tiếng đời tư. Anh kết hôn với Chu Lệ Thiên năm 2008, con gái năm nay 11 tuổi. Trong một chương trình radio, tài tử tự nhận không giỏi giãi bày tình cảm song một lòng một dạ với vợ. 

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Ngày 5/12, nam tài tử Lưu Đức Hoa cùng vợ và con gái đã đến Nhà tang lễ Hong Kong tiễn biệt bố - ông Lưu Lễ.

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