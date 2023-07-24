Lưu Hiểu Khánh không còn 'cưa sừng làm nghé', sống đúng với tuổi thật, lộ diện nhan sắc gây chú ý

Diễn viên Lưu Hiểu Khánh cuối cùng đã thôi 'trở lại thanh xuân', xuất hiện với khuôn mặt không trang điểm, lộ rõ khí chất và trạng thái vốn có.

Gần đây, diễn xuất của Lưu Hiểu Khánh trong Băng tuyết truy kích 2 bị nhiều cư dân mạng chỉ trích về chuyện "cưa sừng làm nghé". Bà vào vai Đan Nương - nữ thổ phỉ vùng Đông Bắc Trung Quốc. Lưu Hiểu Khánh đã xấp xỉ 70 tuổi khi quay Băng tuyết truy kích 2, nhưng trong phim, bà lại đóng vai một cô con gái ngoài đôi mươi, gọi nam diễn viên kém mình 18 tuổi là cha. Điều này khiến không ít khán giả khi xem phim cảm thấy khó chịu. Lưu Hiểu Khánh bị chỉ trích khi vào vai cô gái đôi mươi trong phim mới Những năm qua, Lưu Hiểu Khánh phải nhờ đến một số phương pháp y học và thẩm mỹ để giữ được vẻ tươi trẻ nhưng năm tháng vẫn để lại vết hằn trên khuôn mặt của bà, dù có trang điểm kỹ đến đâu.

Thế nhưng, mới đây, Lưu Hiểu Khánh lại xuất hiện với hình ảnh rất khác biệt. Chỉ diện bộ quần áo đơn giản nhưng có thể thấy nữ diễn viên vẫn tràn đầy sức sống như thế nào. Mặc dù không còn son sắc như thời trẻ, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến cô quá nhiều. Xuất hiện với khuôn mặt mộc trước ống kính, Lưu Hiểu Khánh dường như đang ở trạng thái rất tốt, thoải mái và không vướng bận. Thật ra, nhiều người khi đến độ tuổi trung niên, thường chọn sống tự do tự tại, không nên cố tình giả vờ "cưa sừng làm nghé". Lưu Hiểu Khánh dường như đang ở trạng thái rất tốt, thoải mái và không vướng bận Trong ảnh, Lưu Hiểu Khánh ăn mặc giản dị trong chiếc áo phông trắng, phối cùng quần đen và cặp kính râm nổi bật. Thành thật mà nói, ở độ tuổi 67, Lưu Hiểu Khánh muốn làm chính mình, từ bỏ buộc tóc hai bên và trang điểm. Nhưng nhìn kĩ, Lưu Hiểu Khánh trong bức ảnh này vẫn vô cùng tự tin, dù trên mặt có dấu vết của tuổi già.

Ở độ tuổi 67, Lưu Hiểu Khánh muốn làm chính mình, từ bỏ buộc tóc hai bên và trang điểm Được biết, sau nhiều năm tích lũy không ít của cải, bà từng được xếp thứ 45 trong danh sách 50 người giàu nhất Trung Quốc do tạp chí Mỹ Forbes bình chọn năm 1999. Năm 2002, Lưu Hiểu Khánh bị bắt vì tội trốn thuế trong vụ việc liên quan đến công ty của bà - Công ty TNHH Văn hóa và Nghệ thuật Hiểu Khánh Bắc Kinh. Bà bị phạt 7,1 tỷ Nhân dân tệ và bị kết án tù, trở thành nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên phải ngồi nhà đá. Lưu Hiểu Khánh là nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên phải ngồi nhà đá Sau 422 ngày ngồi tù, Lưu Hiểu Khánh được trả tự do, nhưng sự nghiệp bị ảnh hưởng rất nhiều. Cho dù tất cả của cải “đội nón ra đi”, bà vẫn mắc nợ. Sau khi ra tù, Lưu Hiểu Khánh muốn đóng phim trở lại nhưng không thể theo kịp thời đại. Chỉ trong vòng hơn một năm, làng giải trí Trung Quốc đã thay đổi chóng mặt, chưa kể bà còn phải trải qua những trải nghiệm tồi tệ sau song sắt. Nhưng Lưu Hiểu Khánh không nản lòng. Bà đến phim trường Hoành Điếm mỗi ngày và nắm bắt mọi cơ hội, dù là đóng vai người giúp việc cũng không từ chối. Bà trả hết nợ nần và trở lại với nghiệp diễn xuất. Lưu Hữu Khánh vẫn xinh đẹp ở tuổi U70 Lưu Hiểu Khánh sinh ngày 30/10/1955 trong một gia đình trí thức ở thành phố Trùng Khánh. Năm 1995, bà xuất bản cuốn tự truyện Từ ngôi sao điện ảnh đến nữ tỷ phú. Bà đã ra các album ca nhạc: Nguyên dã tổ khúc, Từ Hy tổ khúc, Ca khúc Lưu Hiểu Khánh, Mừng xuân mới, Bách hoa tưởng từ rừng, Yêu trong trăm năm. Ở tuổi gần 70, bà thỉnh thoảng livestream bán thư pháp tự viết với giá 888-9.999 Nhân dân tệ một bức. Lưu Hiểu Khánh trong phim Băng tuyết truy kích 2

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