Phim có một số cảnh về tình phụ tử giữa Đan Nương và Trương Đông Sơn, tuy nhiên nhiều khán giả cho biết không cảm nhận được họ là cha con, vì ngoại hình diễn viên "già như nhau". Trương Đông Sơn do Nhậm Thanh An - tài tử kém Lưu Hiểu Khánh 18 tuổi - đảm nhiệm. Không ít người cho biết thấy khó chịu khi Đan Nương gọi "cha" với Nhậm Thanh An.

Lưu Hiểu Khánh bị chê tạo hình không phù hợp, không lột tả được cảm xúc nhân vật

Trên diễn đàn phim Douban, các khán giả chủ yếu chấm phim một hoặc hai sao trên tổng điểm 5 sao. Lưu Hiểu Khánh bị chê tạo hình không phù hợp, không lột tả được cảm xúc nhân vật.