'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi khi đóng vai con của tài tử kém 18 tuổi

Sao quốc tế 12/07/2023 08:58

Nữ diễn viên Lưu Hiểu Khánh, 71 tuổi, nhận nhiều bình luận tiêu cực khi đóng con gái của tài tử 53 tuổi.

Băng tuyết truy kích 2 phát trên Iqiyi, Youku từ ngày 8/7, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng. Hiểu Khánh đóng Đan Nương, con của Trương Đông Sơn - thủ lĩnh một hội thổ phỉ thế lực mạnh. Sau khi cha chết, Đan Nương dẫn đầu hội, chống lại những thế lực gây khó khăn cho họ. 

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi khi đóng vai con của tài tử kém 18 tuổi - Ảnh 1
Lưu Hiểu Khánh và Nhậm Thanh An trong "Băng tuyết truy kích 2"

Nhân vật của Lưu Hiểu Khánh tính cách mạnh mẽ, được ví như "mãnh hổ". Đan Nương sống trong môi trường toàn nam giới, cách hành xử, chiến đấu thậm chí làm đàn ông kiêng nể.

Phim có một số cảnh về tình phụ tử giữa Đan Nương và Trương Đông Sơn, tuy nhiên nhiều khán giả cho biết không cảm nhận được họ là cha con, vì ngoại hình diễn viên "già như nhau". Trương Đông Sơn do Nhậm Thanh An - tài tử kém Lưu Hiểu Khánh 18 tuổi - đảm nhiệm. Không ít người cho biết thấy khó chịu khi Đan Nương gọi "cha" với Nhậm Thanh An.

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi khi đóng vai con của tài tử kém 18 tuổi - Ảnh 2
Lưu Hiểu Khánh bị chê tạo hình không phù hợp, không lột tả được cảm xúc nhân vật

Trên diễn đàn phim Douban, các khán giả chủ yếu chấm phim một hoặc hai sao trên tổng điểm 5 sao. Lưu Hiểu Khánh bị chê tạo hình không phù hợp, không lột tả được cảm xúc nhân vật.

Phim còn bị đánh giá thấp ở nội dung, cảnh hành động. Kỹ xảo ở các màn đấu súng, cháy nổ cũng bị chê giả tạo. Tác phẩm do Triệu Duệ Dũng đạo diễn, còn có sự tham gia của Vương Tân Quân, Vu Hiểu Quang, Can Đình Đình.

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi khi đóng vai con của tài tử kém 18 tuổi - Ảnh 3
Phim còn bị đánh giá thấp ở nội dung, cảnh hành động

Được biết, vài năm qua, Lưu Hiểu Khánh vẫn hoạt động miệt mài trong làng giải trí. Nữ diễn viên đóng phim, thỉnh thoảng nhận lời ghi hình các show truyền hình. Bà cũng tham gia lĩnh vực livestream bán hàng, được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Sao Võ Tắc Thiên bán những bức tranh thư pháp do mình viết với toàn bộ lợi nhuận gửi đến cho người nghèo. 

Nữ diễn viên từng phát hành tự truyện, kể lại quãng thời gian nhiều biến cố tù tội đến khi từng bước đạt được thành công như hiện tại. 

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi khi đóng vai con của tài tử kém 18 tuổi - Ảnh 4
Lưu Hiểu Khánh sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, gương mặt căng bóng không thua gái đôi mươi

Lưu Hiểu Khánh sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, gương mặt căng bóng không thua gái đôi mươi. Điều này cũng khiến bà nhận không ít lời bàn tán về việc can thiệp thẩm mỹ dao kéo. Thế nhưng nữ diễn viên lên tiếng phủ nhận. 

Lưu Hiểu Khánh sinh năm 1955, được mệnh danh là "Quốc bảo Trung Hoa". Sự nghiệp nghệ thuật của bà trải dài hơn nửa thế kỷ với những đóng góp lớn cho màn ảnh Hoa ngữ. Năm 1995, vai diễn Võ Tắc Thiên trong bộ phim cùng tên đưa tên tuổi nữ diễn viên nổi danh khắp Châu Á. 

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi khi đóng vai con của tài tử kém 18 tuổi - Ảnh 5
Lưu Hiểu Khánh còn nổi tiếng là tỷ phú của làng giải trí

Bên cạnh lĩnh vực phim ảnh, Lưu Hiểu Khánh còn nổi tiếng là tỷ phú của làng giải trí. Bà từng được xếp vào danh sách người phụ nữ quyền lực hàng đầu Trung Quốc, đứng thứ 45/50 người giàu có nhất do tạp chí Forbes tổng kết năm 1999. Tuy nhiên năm 2002, nữ diễn viên bị truy tố vì tội trốn thuế và phải ngồi tù 422 ngày. 

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi khi đóng vai con của tài tử kém 18 tuổi - Ảnh 6
Diễn viên trải qua ba cuộc hôn nhân, chồng hiện tại là Vương Hiểu Ngọc

Diễn viên trải qua ba cuộc hôn nhân, chồng hiện tại là Vương Hiểu Ngọc - doanh nhân người Mỹ gốc Hoa. Trên đài BTV, Lưu Hiểu Khánh từng cho biết chồng nâng niu, chiều chuộng và ủng hộ công việc của bà.

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh hiếm hoi xuất hiện cùng chồng thứ 4, nhan sắc vợ U70 'đánh bại cả thời gian', chồng 81 tuổi tóc đã bạc

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh hiếm hoi xuất hiện cùng chồng thứ 4, nhan sắc vợ U70 'đánh bại cả thời gian', chồng 81 tuổi tóc đã bạc

Lưu Hiểu Khánh và ông chồng doanh nhân Vương Hiểu Ngọc trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Hiểu Khánh Võ Tắc Thiên Lưu Hiểu Khánh diễn viên Lưu Hiểu Khánh Tin tức giải trí bản tin sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh hiếm hoi xuất hiện cùng chồng thứ 4, nhan sắc vợ U70 'đánh bại cả thời gian', chồng 81 tuổi tóc đã bạc

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh hiếm hoi xuất hiện cùng chồng thứ 4, nhan sắc vợ U70 'đánh bại cả thời gian', chồng 81 tuổi tóc đã bạc

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi khi livestream bán tác phẩm thư pháp

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh gây tranh cãi khi livestream bán tác phẩm thư pháp

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh U70 vẫn chỉnh ảnh quá đà níu kéo tuổi xuân khiến fan 'ngán ngẫm'

'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh U70 vẫn chỉnh ảnh quá đà níu kéo tuổi xuân khiến fan 'ngán ngẫm'

Lưu Hiểu Khánh U60 vẫn 'lăn giường' cùng bạn diễn trẻ hơn 2 con giáp, 'mãnh liệt' đến mức làm hỏng thứ này trước mặt cả đoàn làm phim

Lưu Hiểu Khánh U60 vẫn 'lăn giường' cùng bạn diễn trẻ hơn 2 con giáp, 'mãnh liệt' đến mức làm hỏng thứ này trước mặt cả đoàn làm phim

Phạm Băng Băng diện đầm đen, thả dáng lả lơi tại Paris Fashion Week

Phạm Băng Băng diện đầm đen, thả dáng lả lơi tại Paris Fashion Week

Bà mẹ 1 con Park Shin Hye 'gây sốt' với nhan sắc trong loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa

Bà mẹ 1 con Park Shin Hye 'gây sốt' với nhan sắc trong loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 12h ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Làm đẹp 56 phút trước
"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

"Thời tới cản không nổi", 3 con giáp phất lên như diều gặp gió hút cạn Lộc Trời, gánh tiền bạc vào nhà, cứ thế mà giàu sau ngày 23/9

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 2 giờ 23 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn