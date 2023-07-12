Nhân vật của Lưu Hiểu Khánh tính cách mạnh mẽ, được ví như "mãnh hổ". Đan Nương sống trong môi trường toàn nam giới, cách hành xử, chiến đấu thậm chí làm đàn ông kiêng nể.

Băng tuyết truy kích 2 phát trên Iqiyi, Youku từ ngày 8/7, quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng. Hiểu Khánh đóng Đan Nương, con của Trương Đông Sơn - thủ lĩnh một hội thổ phỉ thế lực mạnh. Sau khi cha chết, Đan Nương dẫn đầu hội, chống lại những thế lực gây khó khăn cho họ.

Trên diễn đàn phim Douban, các khán giả chủ yếu chấm phim một hoặc hai sao trên tổng điểm 5 sao. Lưu Hiểu Khánh bị chê tạo hình không phù hợp, không lột tả được cảm xúc nhân vật.

Phim có một số cảnh về tình phụ tử giữa Đan Nương và Trương Đông Sơn, tuy nhiên nhiều khán giả cho biết không cảm nhận được họ là cha con, vì ngoại hình diễn viên "già như nhau". Trương Đông Sơn do Nhậm Thanh An - tài tử kém Lưu Hiểu Khánh 18 tuổi - đảm nhiệm. Không ít người cho biết thấy khó chịu khi Đan Nương gọi "cha" với Nhậm Thanh An.

Phim còn bị đánh giá thấp ở nội dung, cảnh hành động. Kỹ xảo ở các màn đấu súng, cháy nổ cũng bị chê giả tạo. Tác phẩm do Triệu Duệ Dũng đạo diễn, còn có sự tham gia của Vương Tân Quân, Vu Hiểu Quang, Can Đình Đình.

Phim còn bị đánh giá thấp ở nội dung, cảnh hành động

Được biết, vài năm qua, Lưu Hiểu Khánh vẫn hoạt động miệt mài trong làng giải trí. Nữ diễn viên đóng phim, thỉnh thoảng nhận lời ghi hình các show truyền hình. Bà cũng tham gia lĩnh vực livestream bán hàng, được khán giả ủng hộ nhiệt tình. Sao Võ Tắc Thiên bán những bức tranh thư pháp do mình viết với toàn bộ lợi nhuận gửi đến cho người nghèo.

Nữ diễn viên từng phát hành tự truyện, kể lại quãng thời gian nhiều biến cố tù tội đến khi từng bước đạt được thành công như hiện tại.

Lưu Hiểu Khánh sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, gương mặt căng bóng không thua gái đôi mươi

Lưu Hiểu Khánh sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, gương mặt căng bóng không thua gái đôi mươi. Điều này cũng khiến bà nhận không ít lời bàn tán về việc can thiệp thẩm mỹ dao kéo. Thế nhưng nữ diễn viên lên tiếng phủ nhận.

Lưu Hiểu Khánh sinh năm 1955, được mệnh danh là "Quốc bảo Trung Hoa". Sự nghiệp nghệ thuật của bà trải dài hơn nửa thế kỷ với những đóng góp lớn cho màn ảnh Hoa ngữ. Năm 1995, vai diễn Võ Tắc Thiên trong bộ phim cùng tên đưa tên tuổi nữ diễn viên nổi danh khắp Châu Á.

Lưu Hiểu Khánh còn nổi tiếng là tỷ phú của làng giải trí

Bên cạnh lĩnh vực phim ảnh, Lưu Hiểu Khánh còn nổi tiếng là tỷ phú của làng giải trí. Bà từng được xếp vào danh sách người phụ nữ quyền lực hàng đầu Trung Quốc, đứng thứ 45/50 người giàu có nhất do tạp chí Forbes tổng kết năm 1999. Tuy nhiên năm 2002, nữ diễn viên bị truy tố vì tội trốn thuế và phải ngồi tù 422 ngày.

Diễn viên trải qua ba cuộc hôn nhân, chồng hiện tại là Vương Hiểu Ngọc

Diễn viên trải qua ba cuộc hôn nhân, chồng hiện tại là Vương Hiểu Ngọc - doanh nhân người Mỹ gốc Hoa. Trên đài BTV, Lưu Hiểu Khánh từng cho biết chồng nâng niu, chiều chuộng và ủng hộ công việc của bà.