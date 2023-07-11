Bà mẹ 1 con Park Shin Hye 'gây sốt' với nhan sắc trong loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa

Visual của bà mẹ một con Park Shin Hye khiến dân tình chao đảo.
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Sau quãng thời gian nghỉ ngơi hậu sinh con, Park Shin Hye đã dần quay trở lại với công việc. Nữ diễn viên đình đám xuất hiện trước công chúng với vóc dáng thon gọn, gương mặt xinh đẹp, nhận về "cơn mưa" lời khen.
Vừa qua, Park Shin Hye khiến cõi mạng xứ sở kim chi huyên náo hơn cả khi nhiệt tình đăng tải album khoảnh khắc hăng say làm việc trên trang Instagram cá nhân. Trong chùm ảnh mới nhất được chia sẻ, người hâm mộ không khỏi “xoe mắt”, trầm trồ trước bóng hình mỹ miều xuất hiện nổi bật của người đẹp họ Park.
Không những ghi điểm với sự chỉn chu, chuyên nghiệp trong cách làm việc, người đẹp màn ảnh còn “đốn tim” khán giả khi hé lộ góc nghiêng “thần thánh” dưới góc máy chưa được tinh chỉnh. Có thể thấy, dù hình ảnh chưa được ê-kíp tạo hình chỉnh sửa kỹ lưỡng nhưng nhan sắc của Park Shin Hye vẫn tỏa sáng nổi bật, không hề có dấu hiệu bị “dìm hàng”.
Sau lễ cưới cổ tích và sinh con đầu lòng, Park Shin Hye xác nhận trở lại màn ảnh nhỏ trong bộ phim truyền hình sắp tới Doctor Slump. Thú vị hơn, đây cũng là màn tái hợp giữa Park Shin Hye và nam diễn viên Park Hyung Sik sau 10 năm kể từ bộ phim ăn khách Những người thừa kế (The Heirs).
Doctor Slump là một bộ phim hài lãng mạn, về đề tài y khoa. Câu chuyện kể về Yeo Jung Woo (Park Hyung Sik) và Nam Ha Neul (Park Shin Hye) cố gắng vực dậy cuộc sống khi rơi vào tình trạng suy sụp. Cặp đôi nữ chính luôn đối đầu và xem thường nhau. Tuy nhiên, họ lại va vào nhau trong thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời và tìm đến nhau để cổ vũ, khích lệ đối phương. Hãy đón chờ xem, sau khi cùng nhau trải qua những khoảng thời gian tươi đẹp cũng như tồi tệ nhất, họ sẽ khắc họa hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mình như thế nào.