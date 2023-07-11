Bà mẹ 1 con Park Shin Hye 'gây sốt' với nhan sắc trong loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa

Sau quãng thời gian nghỉ ngơi hậu sinh con, Park Shin Hye đã dần quay trở lại với công việc. Nữ diễn viên đình đám xuất hiện trước công chúng với vóc dáng thon gọn, gương mặt xinh đẹp, nhận về "cơn mưa" lời khen.

Nhan sắc của nữu diễn viên xứ kim chi khiến nhiều người trầm trồ.

Vừa qua, Park Shin Hye khiến cõi mạng xứ sở kim chi huyên náo hơn cả khi nhiệt tình đăng tải album khoảnh khắc hăng say làm việc trên trang Instagram cá nhân. Trong chùm ảnh mới nhất được chia sẻ, người hâm mộ không khỏi “xoe mắt”, trầm trồ trước bóng hình mỹ miều xuất hiện nổi bật của người đẹp họ Park.

Park Shin Hye đnag dần trở lại với công việc sau thời gian dài nghỉ ngời hậu sinh con.

Không những ghi điểm với sự chỉn chu, chuyên nghiệp trong cách làm việc, người đẹp màn ảnh còn “đốn tim” khán giả khi hé lộ góc nghiêng “thần thánh” dưới góc máy chưa được tinh chỉnh. Có thể thấy, dù hình ảnh chưa được ê-kíp tạo hình chỉnh sửa kỹ lưỡng nhưng nhan sắc của Park Shin Hye vẫn tỏa sáng nổi bật, không hề có dấu hiệu bị “dìm hàng”.