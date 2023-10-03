Loạt hình ảnh Lưu Diệc Phi đón con tan học trong Câu Chuyện Hoa Hồng thu hút sự chú ý, nhan sắc 'mẹ đơn thân' gây ấn tượng

Sao quốc tế 03/10/2023 09:11

Hình ảnh nữ diễn viên Lưu Diệc Phi đón con tan học trong Câu Chuyện Hoa Hồng đang nhận được sự quan tâm rất lớn.

Sau sự thành công của Mộng Hoa Lục  Đi Đến Nơi Có Gió, Lưu Diệc Phi là cái tên đang được chú ý nhiều nhất khi cô xác nhận đảm nhận vai chính trong Câu Chuyện Hoa Hồng. Mới đây, loạt hình ảnh trong phim trường của bộ phim được hé lộ khiến dân tình đứng ngồi không yên.

Loạt hình ảnh Lưu Diệc Phi đón con tan học trong Câu Chuyện Hoa Hồng thu hút sự chú ý, nhan sắc 'mẹ đơn thân' gây ấn tượng - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi là cái tên đang được chú ý nhiều nhất khi cô xác nhận đảm nhận vai chính trong Câu Chuyện Hoa Hồng.

Cụ thể, phân cảnh Hoàng Diệc Mai (Lưu Diệc Phi thủ vai) đứng ở cổng trường chờ cô con gái Phương Thái Sơ tan học khiến công chúng chú ý. Dù chỉ là hình ảnh từ xa, thế nhưng nhiều người hâm mộ vẫn phải bất ngờ với sự nổi bật của Lưu Diệc Phi. Tại đây, 'thần tiên tỷ tỷ' diện một bộ trang phục đơn giản thế nhưng nhan sắc và khí chất vẫn khiến người khác ấn tượng ngay cái nhìn đầu tiên.

Loạt hình ảnh Lưu Diệc Phi đón con tan học trong Câu Chuyện Hoa Hồng thu hút sự chú ý, nhan sắc 'mẹ đơn thân' gây ấn tượng - Ảnh 2
Phân cảnh Hoàng Diệc Mai (Lưu Diệc Phi thủ vai) đứng ở cổng trường chờ cô con gái Phương Thái Sơ tan học khiến công chúng chú ý.

Ngoài ra, phân cảnh đưa cô con gái Phương Thái Sơ đi khám bệnh ở Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi trước đó cũng để lại ấn tượng. Nhan sắc xinh đẹp phối cùng bộ váy vàng thướt tha càng làm cô nàng nổi bật gấp mấy lần. 

Loạt hình ảnh Lưu Diệc Phi đón con tan học trong Câu Chuyện Hoa Hồng thu hút sự chú ý, nhan sắc 'mẹ đơn thân' gây ấn tượng - Ảnh 3
Phân cảnh đưa cô con gái Phương Thái Sơ đi khám bệnh ở Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi trước đó cũng để lại ấn tượng.
Loạt hình ảnh Lưu Diệc Phi đón con tan học trong Câu Chuyện Hoa Hồng thu hút sự chú ý, nhan sắc 'mẹ đơn thân' gây ấn tượng - Ảnh 4
Nhan sắc xinh đẹp phối cùng bộ váy vàng thướt tha càng làm cô nàng nổi bật gấp mấy lần. 

Hiện tại, bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng vẫn đang trong quá trình quay. Việc Lưu Diệc Phi 'cặp kè' nhiều mỹ nam màn ảnh Hoa ngữ như Hoắc Kiến Hoa, Lâm Canh Tân, Bành Quán Anh, Lâm Nhất,... cũng là lí do khiến dân tình ngóng chờ dự án này. Được biết, trong phim Câu chuyện hoa hồng, Lưu Diệc Phi đảm nhận vai Hoàng Diệc Mai (biệt danh Rose, tức hoa hồng). Cô sinh ra trong một gia đình tri thức và sớm bộc lộ năng khiếu về nghệ thuật.

Loạt hình ảnh Lưu Diệc Phi đón con tan học trong Câu Chuyện Hoa Hồng thu hút sự chú ý, nhan sắc 'mẹ đơn thân' gây ấn tượng - Ảnh 5
Bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng vẫn đang trong quá trình quay.
Loạt hình ảnh Lưu Diệc Phi đón con tan học trong Câu Chuyện Hoa Hồng thu hút sự chú ý, nhan sắc 'mẹ đơn thân' gây ấn tượng - Ảnh 6
 Việc Lưu Diệc Phi 'cặp kè' nhiều mỹ nam màn ảnh Hoa ngữ cũng là lí do khiến dân tình ngóng chờ dự án này.

Ở tuổi trưởng thành, Diệc Mai gặp gỡ và phải lòng Trang Quốc Đông (Bành Quán Anh). Tuy nhiên, vì bỏ lỡ nhau, Diệc Mai kết hôn với Phương Hiệp Văn (Lâm Canh Tân) và có một đứa con. Mặc dù vậy, cuộc hôn nhân này cũng nhanh chóng đi vào hồi kết vì cả hai không tìm được tiếng nói chung.

Sau đó, trong thời gian lập nghiệp, cô lại một lần nữa nảy sinh tình cảm với Phổ Gia Minh (Hoắc Kiến Hoa). Đáng tiếc, mối nhân duyên này một lần nữa không thành vì cả hai bị ngăn cách bởi sinh tử.

Cuối cùng, chàng trai trẻ đầy năng lượng tích cực Hà Tây (Lâm Nhất đóng) điểm sắc cho cuộc sống của một bà mẹ đơn thân như Diệc Mai. Tuy nhiên, Hà Tây không phải là bến đỗ cuối cùng của Diệc Mai.

Nhà sản xuất Câu chuyện hoa hồng tiết lộ, bộ phim là một trong những dự án lớn, được đầu tư sản xuất trong năm 2023 của công ty Tencent (Trung Quốc). Phim do đạo diễn Uông Tấn, người đứng sau thành công của bộ phim Như Ý truyện, nhào nặn. 

Cách xử lý tinh tế của Lưu Diệc Phi với bạn diễn nam khi quay cảnh hôn

Cách xử lý tinh tế của Lưu Diệc Phi với bạn diễn nam khi quay cảnh hôn

Lưu Diệc Phi hiện đã hoạt động trong làng giải trí hơn 20 năm, kinh nghiệm diễn xuất vô cùng phong phú với "gia tài" phim khổng lồ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi sao Hoa ngữ cbiz tin tức sao Hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Cách xử lý tinh tế của Lưu Diệc Phi với bạn diễn nam khi quay cảnh hôn

Cách xử lý tinh tế của Lưu Diệc Phi với bạn diễn nam khi quay cảnh hôn

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi gây sốt với loạt ảnh đón hoàng hôn, hứa hẹn tạo thêm trào lưu mới

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi gây sốt với loạt ảnh đón hoàng hôn, hứa hẹn tạo thêm trào lưu mới

Lưu Diệc Phi đặt ra nguyên tắc này mỗi khi đóng phim, dù diễn xuất gây tranh cãi nhưng vẫn thành công

Lưu Diệc Phi đặt ra nguyên tắc này mỗi khi đóng phim, dù diễn xuất gây tranh cãi nhưng vẫn thành công

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/9/2023: Vương Sở Nhiên rất giỏi dỗ dành Dương Dương, Lưu Diệc Phi đang tìm kịch bản phim cổ trang?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 29/9/2023: Vương Sở Nhiên rất giỏi dỗ dành Dương Dương, Lưu Diệc Phi đang tìm kịch bản phim cổ trang?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/9/2023: Vương Sở Nhiên 'nên duyên' cùng Đặng Vi trong phim cổ trang mới, Lưu Diệc Phi cần kiểm soát cân nặng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 28/9/2023: Vương Sở Nhiên 'nên duyên' cùng Đặng Vi trong phim cổ trang mới, Lưu Diệc Phi cần kiểm soát cân nặng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/9/2023: Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba hướng theo con đường chính kịch, phần lớn tài sản của Lưu Diệc Phi đều ở Mỹ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/9/2023: Tiêu Chiến và Địch Lệ Nhiệt Ba hướng theo con đường chính kịch, phần lớn tài sản của Lưu Diệc Phi đều ở Mỹ?

TIN MỚI NHẤT

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Tin y tế 55 phút trước
Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?