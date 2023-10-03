Loạt hình ảnh Lưu Diệc Phi đón con tan học trong Câu Chuyện Hoa Hồng thu hút sự chú ý, nhan sắc 'mẹ đơn thân' gây ấn tượng

Hình ảnh nữ diễn viên Lưu Diệc Phi đón con tan học trong Câu Chuyện Hoa Hồng đang nhận được sự quan tâm rất lớn.

Sau sự thành công của Mộng Hoa Lục và Đi Đến Nơi Có Gió, Lưu Diệc Phi là cái tên đang được chú ý nhiều nhất khi cô xác nhận đảm nhận vai chính trong Câu Chuyện Hoa Hồng. Mới đây, loạt hình ảnh trong phim trường của bộ phim được hé lộ khiến dân tình đứng ngồi không yên. Lưu Diệc Phi là cái tên đang được chú ý nhiều nhất khi cô xác nhận đảm nhận vai chính trong Câu Chuyện Hoa Hồng. Cụ thể, phân cảnh Hoàng Diệc Mai (Lưu Diệc Phi thủ vai) đứng ở cổng trường chờ cô con gái Phương Thái Sơ tan học khiến công chúng chú ý. Dù chỉ là hình ảnh từ xa, thế nhưng nhiều người hâm mộ vẫn phải bất ngờ với sự nổi bật của Lưu Diệc Phi. Tại đây, 'thần tiên tỷ tỷ' diện một bộ trang phục đơn giản thế nhưng nhan sắc và khí chất vẫn khiến người khác ấn tượng ngay cái nhìn đầu tiên.

Phân cảnh Hoàng Diệc Mai (Lưu Diệc Phi thủ vai) đứng ở cổng trường chờ cô con gái Phương Thái Sơ tan học khiến công chúng chú ý. Ngoài ra, phân cảnh đưa cô con gái Phương Thái Sơ đi khám bệnh ở Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi trước đó cũng để lại ấn tượng. Nhan sắc xinh đẹp phối cùng bộ váy vàng thướt tha càng làm cô nàng nổi bật gấp mấy lần. Phân cảnh đưa cô con gái Phương Thái Sơ đi khám bệnh ở Câu Chuyện Hoa Hồng của Lưu Diệc Phi trước đó cũng để lại ấn tượng. Nhan sắc xinh đẹp phối cùng bộ váy vàng thướt tha càng làm cô nàng nổi bật gấp mấy lần. Hiện tại, bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng vẫn đang trong quá trình quay. Việc Lưu Diệc Phi 'cặp kè' nhiều mỹ nam màn ảnh Hoa ngữ như Hoắc Kiến Hoa, Lâm Canh Tân, Bành Quán Anh, Lâm Nhất,... cũng là lí do khiến dân tình ngóng chờ dự án này. Được biết, trong phim Câu chuyện hoa hồng, Lưu Diệc Phi đảm nhận vai Hoàng Diệc Mai (biệt danh Rose, tức hoa hồng). Cô sinh ra trong một gia đình tri thức và sớm bộc lộ năng khiếu về nghệ thuật.

Bộ phim Câu Chuyện Hoa Hồng vẫn đang trong quá trình quay. Việc Lưu Diệc Phi 'cặp kè' nhiều mỹ nam màn ảnh Hoa ngữ cũng là lí do khiến dân tình ngóng chờ dự án này. Ở tuổi trưởng thành, Diệc Mai gặp gỡ và phải lòng Trang Quốc Đông (Bành Quán Anh). Tuy nhiên, vì bỏ lỡ nhau, Diệc Mai kết hôn với Phương Hiệp Văn (Lâm Canh Tân) và có một đứa con. Mặc dù vậy, cuộc hôn nhân này cũng nhanh chóng đi vào hồi kết vì cả hai không tìm được tiếng nói chung. Sau đó, trong thời gian lập nghiệp, cô lại một lần nữa nảy sinh tình cảm với Phổ Gia Minh (Hoắc Kiến Hoa). Đáng tiếc, mối nhân duyên này một lần nữa không thành vì cả hai bị ngăn cách bởi sinh tử. Cuối cùng, chàng trai trẻ đầy năng lượng tích cực Hà Tây (Lâm Nhất đóng) điểm sắc cho cuộc sống của một bà mẹ đơn thân như Diệc Mai. Tuy nhiên, Hà Tây không phải là bến đỗ cuối cùng của Diệc Mai. Nhà sản xuất Câu chuyện hoa hồng tiết lộ, bộ phim là một trong những dự án lớn, được đầu tư sản xuất trong năm 2023 của công ty Tencent (Trung Quốc). Phim do đạo diễn Uông Tấn, người đứng sau thành công của bộ phim Như Ý truyện, nhào nặn.

Cách xử lý tinh tế của Lưu Diệc Phi với bạn diễn nam khi quay cảnh hôn Lưu Diệc Phi hiện đã hoạt động trong làng giải trí hơn 20 năm, kinh nghiệm diễn xuất vô cùng phong phú với "gia tài" phim khổng lồ.

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