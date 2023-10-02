Cách xử lý tinh tế của Lưu Diệc Phi với bạn diễn nam khi quay cảnh hôn

Sao quốc tế 02/10/2023 13:30

Lưu Diệc Phi hiện đã hoạt động trong làng giải trí hơn 20 năm, kinh nghiệm diễn xuất vô cùng phong phú với "gia tài" phim khổng lồ.

Trong quá trình quay phim, hiển nhiên dù ít dù nhiều vẫn sẽ gặp phải một số tình huống xấu hổ, khó khăn, chẳng hạn như cảnh hôn. Mỗi diễn viên sẽ có một số các cách, "thủ thuật" để gạt bỏ được nỗi xấu hổ và hoàn thành tốt các cảnh quay thân mật này. Với Lưu Diệc Phi, "Thiên tiên" lại thể hiện rõ sự tỉnh táo, chuyên nghiệp của mình theo một cách riêng. 

 

Lưu Diệc Phi từng được hỏi trong một cuộc phỏng vấn rằng cô cảm thấy thế nào khi đóng cảnh hôn, nữ diễn viên thẳng thắn cho biết: "Tôi nghĩ những cảnh hôn chỉ là công việc thôi, không có cảm giác gì đặc biệt cả. Tôi sẽ không có cảm tình với các diễn viên nam hay thích họ, cũng sẽ không từ chối thực hiện cảnh hôn, tôi chỉ làm theo kịch bản và hướng dẫn của đạo diễn để hoàn thành nhiệm vụ của mình". 

Cách xử lý tinh tế của Lưu Diệc Phi với bạn diễn nam khi quay cảnh hôn - Ảnh 1

Lưu Diệc Phi tiết lộ trước khi quay cảnh hôn, cô sẽ trao đổi với bạn diễn cặp để xác địch động tác, góc quay nhằm tránh những hiểu lầm, bối rối không đáng có. "Tôi sẽ nói với bạn diễn của tôi rằng bạn diễn có thể hôn tôi ở đây hoặc có thể ôm tôi như này, Tôi nghĩ điều này sẽ thể hiện được sự tôn trọng với bạn diễn và trông chuyên nghiệp hơn", nữ diễn viên chia sẻ thêm.

Trước những chia sẻ đầy thẳng thắn và ứng xử chuyên nghiệp đến từ Lưu Diệc Phi, cư dân mạng đã dành cho nữ diễn viên nhiều lời khen ngợi.

Cách xử lý tinh tế của Lưu Diệc Phi với bạn diễn nam khi quay cảnh hôn - Ảnh 2Cách xử lý tinh tế của Lưu Diệc Phi với bạn diễn nam khi quay cảnh hôn - Ảnh 3

Hiện tại Lưu Diệc Phi đang quay dự án phim "Câu chuyện hoa hồng". Đây là bộ phim truyền hình được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Trong phim, "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi sẽ đảm nhận vai Hoàng Diệc Mai, một bà mẹ đơn thân đã trải qua thăng trầm cuộc sống. Cô sinh ra trong một gia đình tri thức, được người thân bảo bọc từ nhỏ, sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và theo học tại Học viện Mỹ Thuật.

Cuộc đời Hoàng Diệc Mai trải qua nhiều mối tình, mỗi người đàn ông lại chiếm một vai trò quan trọng trong quá trình trưởng thành, trải nghiệm cuộc sống, đối mặt với những khó khăn, thử thách của cô.

Cách xử lý tinh tế của Lưu Diệc Phi với bạn diễn nam khi quay cảnh hôn - Ảnh 4

Khi vừa đi làm, Hoàng Diệc Mai đã gặp gỡ và yêu đối tác của mình là Trang Quốc Đống (Bành Quán Anh thủ vai) nhưng hai người không thể đi tới cái kết hạnh phúc. Khoảng thời gian này cũng khiến Hoàng Diệc Mai có một kế hoạch rõ ràng hơn cho cuộc đời mình và quyết định trở lại trường học chuyên sâu hơn. Sau đó, Hoàng Diệc Mai kết hôn với tiền bối Phương Hiệp Văn (Lâm Canh Tân thủ vai). Dù từng có tình yêu và sự đồng điệu nhưng sau khi về chung một nhà, hướng phát triển của cả hai khác xa nhau, cuối cùng họ lựa chọn ly hôn.

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Lưu Diệc Phi là sao nữ hiếm hoi của làng giải trí Hoa ngữ giữ được độ nổi tiếng xuyên suốt kể từ khi vừa vào nghề cho tới lúc đã hoạt động gần 30 năm.

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