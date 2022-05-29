Loạt bằng chứng cho thấy Huỳnh Hiểu Mình có tình mới, chính chủ cũng khó có thể chối cãi

Cư dân mạng hiện đang truyền tay nhau loạt bằng chứng hẹn hò với độ xác thực vô cùng cao của Huỳnh Hiểu Minh và người mẫu ảnh Diệp Kha.

Cách đây không lâu, tin đồn hẹn hò của Huỳnh Hiểu Minh và người đẹp Diệp Kha bất ngờ rộ lên, thu hút sự quan tâm đông đảo từ phía công chúng. Dù người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng nhưng ngày càng xuất hiện thêm các bằng chứng cho thấy sự việc này có độ chính xác vô cùng cao. Tin tức Huỳnh Hiểu Minh và người đẹp Diệp Kha hẹn hò đang được quan tâm đặc biệt - Ảnh: Internet Còn nhớ trước đây, khi Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy lên tiếng xác nhận đã chia tay, khán giả đã tỏ ra vô cùng tiếc nuối cho mối tình đẹp như truyện cổ tích của hai người. Sau khi ly hôn, cả hai có một thời gian khá kín tiếng về chuyện cá nhân cho đến thời gian gần đây khi tin đồn hẹn hò của "Huỳnh giáo chủ" bất ngờ chiếm sóng.

Ngay sau khi tin đồn hẹn hò của Huỳnh Hiểu Minh và người mẫu Diệp Kha xuất hiện, truyền thông Trung Hoa đã nhanh chóng tung ra loạt bằng chứng cho thấy cặp đôi đang hẹn hò. Netizen cho rằng, với loạt bằng chứng xác thực này thì cả hai không thể nào phủ nhận được chuyện yêu đương. Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha từng cùng chia sẻ hình ảnh chiếc bánh có tạo hình tương tự nhau - Ảnh: Internet Cụ thể, vào ngày 15/2, Huỳnh Hiểu Minh đã chia sẻ ảnh anh và một chiếc bánh bao hình gấu trúc lên trang cá nhân. Trùng hợp thay, sáng cùng ngày thì Diệp Kha cũng đăng tải một bức ảnh cho thấy cô đang làm mẫu bánh tương tự với nam tài tử họ Huỳnh.

Không những vậy, dân tình còn soi ra được Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh đã cùng nhau check-in tại một khách sạn cao cấp ở Thượng Hải vào ngày 13/4. Vào 4 ngày sau, Diệp Kha lại đến Đại Lý, Vân Nam để du lịch, lúc này nam diễn viên họ Huỳnh cũng đang ở đây theo tiết lộ của nhân viên. Đến giữa tháng 5, cả hai còn bị bắt gặp đang cùng nhau ở Phúc Kiến. Nhiều lần cặp đôi bị bắt gặp check-in tại cùng một nơi ở cùng một thời điểm - Ảnh: Internet Sau khi loạt bằng chứng này được tung ra, từ khóa Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh đã chiếm trọn hotsearch mảng giải trí trên Weibo. Tuy vậy, cả hai nhân vật chính của câu chuyện vẫn giữ im lặng về vấn đề này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/loat-bang-chung-cho-thay-huynh-hieu-minh-co-tinh-moi-chinh-chu-cung-kho-co-the-choi-cai-472083.html