Lộ diện nhan sắc của em gái Triệu Lệ Dĩnh, dân tình phải thốt lên 'gen nhà rất mạnh'

Sao quốc tế 31/08/2022 20:02

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung không khỏi bàn tán xôn xao trước ngoại hình của em gái Triệu Lệ Dĩnh.

Từ một cô gái xuất thân từ vùng thôn quê hẻo lánh, Triệu Lệ Dĩnh nỗ lực hết mình vươn lên trở thành nữ hoàng rating của làng giải trí xứ Trung. Nữ diễn viên họ Triệu cũng là ngôi sao được nhiều nhãn hàng giành giật, đồng thời sở hữu cát xê cao vùn vụt của làng giải trí Hoa ngữ. Chính vì điều này mà công chúng rất tò mò về gia đình và các thành viên ở quê của nữ diễn viên.

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước thông tin em gái Triệu Lệ Mỵ, chỉ khác chị gái Triệu Lệ Dĩnh một chữ, không phải người trong làng giải trí Hoa ngữ. Trong ảnh, em gái của Triệu Lệ Dĩnh mặc váy cưới, còn Triệu Lệ Dĩnh thì mặc trang phục giản dị bình thường, hai người trông rất giống nhau. Cô em gái cũng có da có thịt, khuôn mặt khả ái, các đường nét thanh tú, đặc biệt là chiếc mũi được tạc ra như khuôn đúc. Tuy nhiên, cư dân mạng khi nhìn thấy ngoại hình của em gái cô vẫn vô cùng kinh ngạc, phải nói gen nhà Triệu Lệ Dĩnh rất mạnh.

Lộ diện nhan sắc của em gái Triệu Lệ Dĩnh, dân tình phải thốt lên 'gen nhà rất mạnh' - Ảnh 1
Lộ diện nhan sắc của em gái Triệu Lệ Dĩnh, dân tình phải thốt lên 'gen nhà rất mạnh' - Ảnh 2

Hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh dành nhiều thời gian hơn cho sự nghiệp và con cái. Trong những năm qua, nữ diễn viên được nhiều khán giả yêu mến, không chỉ bởi thái độ chuyên nghiệp, kỹ năng diễn xuất tuyệt vời mà còn bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Cô cũng là một trong số ít những gương mặt dễ thương khó quên, về khoản này, Triệu Lệ Dĩnh từng công khai rằng ngoại hình của cô chỉ ở mức trung bình, còn em gái thì xinh hơn.

 

Lộ diện nhan sắc của em gái Triệu Lệ Dĩnh, dân tình phải thốt lên 'gen nhà rất mạnh' - Ảnh 3

Trong thời gian gần đây, Triệu Lệ Dĩnh đang quay "Dữ Phượng Hành" cùng Lâm Canh Tân Triệu Lệ Dĩnh thủ vai nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly. Vì muốn đào hôn nên nàng đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô được Hành Chỉ (Lâm Canh Tân) cứu giúp.

Một thời gian ở nhân gian, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu Hành Chỉ, nhưng cô vẫn không biết thân phận thật sự của chàng. Chỉ đến khi quay trở về ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện Hành Chỉ cũng chính là người ban cho cô mối hôn sự mà cô vốn đã từ chối. Và cũng từ lúc này mối nhân duyên hay còn gọi là nghiệt duyên giữa Thẩm Ly với Hành Chỉ mới thực sự bắt đầu. Gạt bỏ qua những ồn ào, dựa vào nội dung phim có thể thấy vai Thẩm Ly của Dữ Phượng Hành có phần giống vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh ở Sở Kiều Truyện khi cả hai đều đóng vai tướng quân. Điều này ít nhiều tạo nên sự tò mò cho khán giả. Nhưng cũng dễ khiến người xem đặt lên bàn cân so sánh hai tác phẩm với nhau.

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