Lộ diễn mỹ nhân sở hữu nhan sắc lấn lướt Hoàng Dung trong 'Anh hùng xạ điêu'

Lý Uyển Đát là mỹ nhân mang hai dòng máu Trung Quốc-Đức, cô vào vai công chúa Hoa Tranh – người có hôn ước với Quách Tĩnh trong "Anh hùng xạ điêu". Nữ diễn viên gen Z nhận được lời khen từ công chúng bởi có nhan sắc và diễn xuất.

Tác phẩm điện ảnh Xạ điêu anh hùng truyện: hiệp chi đại giả của đạo diễn Từ Khắc có số vốn đầu tư lớn, phát hành năm 2024 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố nhà văn Kim Dung. Với sự bắt tay của các công ty kỹ xảo điện ảnh lớn và đạo diễn đình đám, phim mới của Từ Khắc được công chúng đặt kỳ vọng cao. Vì vậy, dàn diễn viên là điều khán giả quan tâm. vai Hoa Trang công chúa được giao cho diễn viên sinh năm 2003 Lý Uyển Đát đảm nhận Ngoài nhân vật chính Quách Tĩnh do Tiêu Chiến đóng, Hoàng Dung do Trang Đạt Phi đảm nhận, vai diễn Hoa Tranh công chúa được hé lộ. Theo Sohu, vai này được giao cho diễn viên sinh năm 2003 Lý Uyển Đát. Lý Uyển Đát không phải là cái tên mới, cô là nữ nghệ sĩ trẻ nhất được ký hợp đồng với công ty của đạo diễn Vương Gia Vệ. Diễn viên gen Z nổi tiếng khi đóng Diệp Vấn 4, cùng Chân Tử Đan.

Diễn viên gen Z nổi tiếng khi đóng Diệp Vấn 4, cùng Chân Tử Đan Trước khi bước vào nghiệp diễn xuất, cô là người mẫu nhí, từng cùng chị gái Lý Lâm Đát tham gia chương trình Tìm kiếm tài năng Trung Quốc (China Got Talent) với tiết mục Earth song của Michael Jackson. Ngoài ra, Uyển Đát còn biết cưỡi ngựa, bắn cung, có tài ca hát, múa, nói được 5 thứ tiếng: Tiếng Trung, tiếng Đức, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha. Tên tiếng Anh của Lý Uyển Đát là Vanda giống loài hoa lan có màu trộn lẫn giữa xanh và tím, mang ý nghĩa tỏa hương và xinh đẹp mãi mãi. Uyển Đát còn biết cưỡi ngựa, bắn cung, có tài ca hát, múa, nói được 5 thứ tiếng: Tiếng Trung, tiếng Đức, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha Lý Uyển Đát năm nay 20 tuổi và là một nghệ sĩ mới, đang trực thuộc công ty của nhà làm phim nghệ thuật hàng đầu Hồng Kông Vương Gia Vệ, cùng nhà với dàn sao Trương Chấn, Trương Dung Dung… Sina cho hay khi Lý Uyển Đát mới 15 tuổi, đạo diễn Vương Gia Vệ tình cờ thấy ảnh chụp cô và chị gái. Sau đó, ông ngay lập tức quyết định ký hợp đồng với người đẹp.

Khi Lý Uyển Đát mới 15 tuổi, đạo diễn Vương Gia Vệ tình cờ thấy ảnh chụp cô và chị và lập tức quyết định ký hợp đồng với người đẹp Để có thể góp mặt trong tác phẩm, Lý Uyển Đát phải đáp ứng kỹ năng võ thuật, vũ đạo cũng như những yếu tố nguy hiểm trong các cảnh hành động. Trên trường quay, cô nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ. Cô được đạo diễn Diệp Vỹ Tín và ê-kíp khen ngợi hết lời. Cô nàng được đạo diễn Diệp Vỹ Tín và ê-kíp khen ngợi hết lời Phiên bản Anh hùng xạ điêu của Từ Khắc sẽ tập trung mô tả chiến công của Quách Tĩnh trong việc tập hợp lực lượng võ lâm Trung Nguyên, dưới sự lãnh đạo của Thành Cát Tư Hãn, đại quân Mông Cổ tiến về phía Tây phạt Kim, xuống phía Nam diệt Tống, bảo vệ thành Tương Dương.

Hồng nhan phim 'Diệp Vấn' Lý Uyển Đát kiều diễm tuổi đôi mươi Nữ diễn viên Lý Uyển Đát hiện là một trong những người đẹp sinh sau năm 2000 có sức hút bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ.

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