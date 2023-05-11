Lộ diễn mỹ nhân sở hữu nhan sắc lấn lướt Hoàng Dung trong 'Anh hùng xạ điêu'

Sao quốc tế 11/05/2023 09:18

Lý Uyển Đát là mỹ nhân mang hai dòng máu Trung Quốc-Đức, cô vào vai công chúa Hoa Tranh – người có hôn ước với Quách Tĩnh trong "Anh hùng xạ điêu". Nữ diễn viên gen Z nhận được lời khen từ công chúng bởi có nhan sắc và diễn xuất.

Tác phẩm điện ảnh Xạ điêu anh hùng truyện: hiệp chi đại giả của đạo diễn Từ Khắc có số vốn đầu tư lớn, phát hành năm 2024 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố nhà văn Kim Dung. Với sự bắt tay của các công ty kỹ xảo điện ảnh lớn và đạo diễn đình đám, phim mới của Từ Khắc được công chúng đặt kỳ vọng cao. Vì vậy, dàn diễn viên là điều khán giả quan tâm.

Lộ diễn mỹ nhân sở hữu nhan sắc lấn lướt Hoàng Dung trong 'Anh hùng xạ điêu' - Ảnh 1
vai Hoa Trang công chúa được giao cho diễn viên sinh năm 2003 Lý Uyển Đát đảm nhận

Ngoài nhân vật chính Quách Tĩnh do Tiêu Chiến đóng, Hoàng Dung do Trang Đạt Phi đảm nhận, vai diễn Hoa Tranh công chúa được hé lộ. Theo Sohu, vai này được giao cho diễn viên sinh năm 2003 Lý Uyển Đát. Lý Uyển Đát không phải là cái tên mới, cô là nữ nghệ sĩ trẻ nhất được ký hợp đồng với công ty của đạo diễn Vương Gia Vệ. Diễn viên gen Z nổi tiếng khi đóng Diệp Vấn 4, cùng Chân Tử Đan.

Lộ diễn mỹ nhân sở hữu nhan sắc lấn lướt Hoàng Dung trong 'Anh hùng xạ điêu' - Ảnh 2
Diễn viên gen Z nổi tiếng khi đóng Diệp Vấn 4, cùng Chân Tử Đan

Trước khi bước vào nghiệp diễn xuất, cô là người mẫu nhí, từng cùng chị gái Lý Lâm Đát tham gia chương trình Tìm kiếm tài năng Trung Quốc (China Got Talent) với tiết mục Earth song của Michael Jackson. Ngoài ra, Uyển Đát còn biết cưỡi ngựa, bắn cung, có tài ca hát, múa, nói được 5 thứ tiếng: Tiếng Trung, tiếng Đức, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha. Tên tiếng Anh của Lý Uyển Đát là Vanda giống loài hoa lan có màu trộn lẫn giữa xanh và tím, mang ý nghĩa tỏa hương và xinh đẹp mãi mãi.

Lộ diễn mỹ nhân sở hữu nhan sắc lấn lướt Hoàng Dung trong 'Anh hùng xạ điêu' - Ảnh 3
Uyển Đát còn biết cưỡi ngựa, bắn cung, có tài ca hát, múa, nói được 5 thứ tiếng: Tiếng Trung, tiếng Đức, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Tây Ban Nha 

Lý Uyển Đát năm nay 20 tuổi và là một nghệ sĩ mới, đang trực thuộc công ty của nhà làm phim nghệ thuật hàng đầu Hồng Kông Vương Gia Vệ, cùng nhà với dàn sao Trương Chấn, Trương Dung Dung… Sina cho hay khi Lý Uyển Đát mới 15 tuổi, đạo diễn Vương Gia Vệ tình cờ thấy ảnh chụp cô và chị gái. Sau đó, ông ngay lập tức quyết định ký hợp đồng với người đẹp.

Lộ diễn mỹ nhân sở hữu nhan sắc lấn lướt Hoàng Dung trong 'Anh hùng xạ điêu' - Ảnh 4
Khi Lý Uyển Đát mới 15 tuổi, đạo diễn Vương Gia Vệ tình cờ thấy ảnh chụp cô và chị và lập tức quyết định ký hợp đồng với người đẹp

Để có thể góp mặt trong tác phẩm, Lý Uyển Đát phải đáp ứng kỹ năng võ thuật, vũ đạo cũng như những yếu tố nguy hiểm trong các cảnh hành động. Trên trường quay, cô nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ. Cô được đạo diễn Diệp Vỹ Tín và ê-kíp khen ngợi hết lời.

Lộ diễn mỹ nhân sở hữu nhan sắc lấn lướt Hoàng Dung trong 'Anh hùng xạ điêu' - Ảnh 5
Cô nàng được đạo diễn Diệp Vỹ Tín và ê-kíp khen ngợi hết lời 

Phiên bản Anh hùng xạ điêu của Từ Khắc sẽ tập trung mô tả chiến công của Quách Tĩnh trong việc tập hợp lực lượng võ lâm Trung Nguyên, dưới sự lãnh đạo của Thành Cát Tư Hãn, đại quân Mông Cổ tiến về phía Tây phạt Kim, xuống phía Nam diệt Tống, bảo vệ thành Tương Dương.

Hồng nhan phim 'Diệp Vấn' Lý Uyển Đát kiều diễm tuổi đôi mươi

Hồng nhan phim 'Diệp Vấn' Lý Uyển Đát kiều diễm tuổi đôi mươi

Nữ diễn viên Lý Uyển Đát hiện là một trong những người đẹp sinh sau năm 2000 có sức hút bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Uyển Đát diễn viên Lý Uyển Đát Tin tức giải trí Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả tin tức sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Hồng nhan phim 'Diệp Vấn' Lý Uyển Đát kiều diễm tuổi đôi mươi

Hồng nhan phim 'Diệp Vấn' Lý Uyển Đát kiều diễm tuổi đôi mươi

Anh Hùng Xạ Điêu bản điện ảnh: Tiêu Chiến xác nhận vào vai chính

Anh Hùng Xạ Điêu bản điện ảnh: Tiêu Chiến xác nhận vào vai chính

Choáng với nhan sắc xinh đẹp của mỹ nhân phim Anh hùng xạ điêu 2023

Choáng với nhan sắc xinh đẹp của mỹ nhân phim Anh hùng xạ điêu 2023

Hoàng Dung của Anh Hùng Xạ Điêu 2022 bị chê nhiều về tạo hình

Hoàng Dung của Anh Hùng Xạ Điêu 2022 bị chê nhiều về tạo hình

Hé lộ tạo hình của Âu Dương Phong trong Anh Hùng Xạ Điêu 2022 khiến netizen đứng ngồi không yên vì điều này

Hé lộ tạo hình của Âu Dương Phong trong Anh Hùng Xạ Điêu 2022 khiến netizen đứng ngồi không yên vì điều này

Một dự án cổ trang định 'se duyên' Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến thành đôi, liệu có nhận được 'tác thành' của netizen?

Một dự án cổ trang định 'se duyên' Địch Lệ Nhiệt Ba và Tiêu Chiến thành đôi, liệu có nhận được 'tác thành' của netizen?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 52 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 52 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 5 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu