Lộ diện ảnh gia đình 'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh: Hóa ra xuất thân là thế này!

Sao quốc tế 25/07/2023 09:55

Lưu Hiểu Khánh là ngôi sao hàng đầu và là một nhân vật quyền lực và giàu có trong làng giải trí. Nhưng ít ai ngờ nữ diễn viên xuất thân trong một gia đình nghèo.

Nữ diễn viên Lưu Hiểu Khánh mới đây đã đăng một bức ảnh chụp gia đình. 13 thành viên trong gia đình quây quần bên nhau tại nhà một cách náo nhiệt, khung cảnh thật đầm ấm. Lưu Hiểu Khánh trông rất hạnh phúc và nụ cười tươi rói trong các bức ảnh. Gia đình đoàn tụ luôn là khoảng thời gian hạnh phúc.

Lộ diện ảnh gia đình 'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh: Hóa ra xuất thân là thế này! - Ảnh 1
Ảnh gia đình của Lưu Hiểu Khánh 

Mặc dù Lưu Hiểu Khánh là ngôi sao hàng đầu và là một nhân vật quyền lực và giàu có trong làng giải trí, nhưng nữ diễn viên xuất thân trong một gia đình đơn thân rất nghèo. Vì cha mẹ Lưu Hiểu Khánh có mối quan hệ không tốt nên đã chia tay. Khi mẹ Lưu Hiểu Khánh mang thai cô được ba tháng thì người cha đã bỏ rơi hai mẹ con họ. Vì mâu thuẫn nên Lưu Hiểu Khánh đã mang họ của mẹ. Nữ diễn viên cũng có một người em gái cùng mẹ khác cha sau khi mẹ cô tái hôn.

Lộ diện ảnh gia đình 'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh: Hóa ra xuất thân là thế này! - Ảnh 2
 Nữ diễn viên xuất thân trong một gia đình đơn thân rất nghèo

Sau khi mẹ cô tái hôn, nữ diễn viên được bố dượng thương yêu, cho theo học các lớp bồi dưỡng nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp, nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng năng khiếu nghệ thuật trời phú, cô được nâng đỡ, gây dựng sự nghiệp trong làng giải trí.

Lưu Hiểu Khánh khi còn trẻ đã đóng vô số vai kinh điển, cô là một trong những nữ minh tinh xinh đẹp nổi tiếng vào những năm 1980. Là ngôi sao nổi tiếng và thành công trong sự nghiệp, nhưng Lưu Hiểu Khánh cũng lận đận đường tình cảm, cô trải qua 4 lần chồng. Người chồng hiện tại của cô là doanh nhân Vương Hiểu Ngọc hơn nữ diễn viên 13 tuổi.

Lộ diện ảnh gia đình 'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh: Hóa ra xuất thân là thế này! - Ảnh 3
Lưu Hiểu Khánh chụp ảnh cùng các thành viên trong gia đình 

Lưu Hiểu Khánh sinh năm 1955, được mệnh danh là "Quốc bảo Trung Hoa". Sự nghiệp nghệ thuật của bà trải dài hơn nửa thế kỷ với những đóng góp lớn cho màn ảnh Hoa ngữ. Năm 1995, vai diễn Võ Tắc Thiên trong bộ phim cùng tên đưa tên tuổi nữ diễn viên nổi danh khắp Châu Á. 

Lộ diện ảnh gia đình 'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh: Hóa ra xuất thân là thế này! - Ảnh 4
Lưu Hiểu Khánh còn nổi tiếng là tỷ phú của làng giải trí

Bên cạnh lĩnh vực phim ảnh, Lưu Hiểu Khánh còn nổi tiếng là tỷ phú của làng giải trí. Bà từng được xếp vào danh sách người phụ nữ quyền lực hàng đầu Trung Quốc, đứng thứ 45/50 người giàu có nhất do tạp chí Forbes tổng kết năm 1999. Tuy nhiên năm 2002, nữ diễn viên bị truy tố vì tội trốn thuế và phải ngồi tù 422 ngày. 

Lộ diện ảnh gia đình 'Võ Tắc Thiên' Lưu Hiểu Khánh: Hóa ra xuất thân là thế này! - Ảnh 5
Lưu Hiểu Khánh từng trải qua ba đời chồng

Lưu Hiểu Khánh từng trải qua ba đời chồng. Năm 2016, bà tái hôn với một doanh nhân giàu có người Mỹ gốc Hoa - Vương Hiểu Ngọc. Nữ diễn viên chia sẻ, Vương Hiểu Ngọc là người đàn ông ân cần, chu đáo khiến mình tin tưởng sẽ gắn bó đến cuối đời. 

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