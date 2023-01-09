Liên tục dính tin đồn tình ái với Dương Tử nhưng hóa ra 'gu' Tiêu Chiến là các 'chị gái'?

Sao quốc tế 09/01/2023 12:10

Việc gu bạn gái của Tiêu Chiến là những người đẹp hơn tuổi nhận được sự quan tâm không nhỏ netizen.

Kể từ khi nổi lên từ bộ phim Trần Tình Lệnh vào năm 2019 thì Tiêu Chiến đã trở thành cái tên được săn đón hàng đầu showbiz Hoa ngữ. Sau tác phẩm này, nam diễn viên còn có loạt tác phẩm thành công khác như Đấu La Đại Lục, Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn… Hiện tại, nam diễn viên sắp tái xuất màn ảnh với dự án Vùng Biển Trong Mơ Ấy và Ngọc Cốt Dao.

Liên tục dính tin đồn tình ái với Dương Tử nhưng hóa ra 'gu' Tiêu Chiến là các 'chị gái'? - Ảnh 1

Có cơ hội tham gia nhiều dự án, hợp tác với nhiều bạn diễn nữ nhưng Tiêu Chiến nhiều lần được cho là hẹn hò với Dương Tử sau lần đóng cặp trong phim Quãng Đời Còn Lại Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Tuy nhiên, đến nay cặp đôi vẫn phủ định chuyện hẹn hò.

Liên tục dính tin đồn tình ái với Dương Tử nhưng hóa ra 'gu' Tiêu Chiến là các 'chị gái'? - Ảnh 2

Mới đây, có người trong ngành tiết lộ rằng, gu bạn gái của Tiêu Chiến thực chất là những người đẹp hơn tuổi. Đó phải là kiểu người dịu dàng nhưng kiên định và luôn có chính kiến của riêng mình. Thông tin này được đưa ra trong lúc Tiêu Chiến đang đóng cặp cùng đàn chị Bạch Bách Hà trong Nắng Gắt Bên Tôi. Chính vì vậy, mọi người đều nhận định rằng gu bạn gái của nam diễn viên chính là đàn chị đang hợp tác chung.

Liên tục dính tin đồn tình ái với Dương Tử nhưng hóa ra 'gu' Tiêu Chiến là các 'chị gái'? - Ảnh 3

Thế nhưng, các fan của Tiêu Chiến đều cho rằng đây chỉ là thông tin vô căn cứ mà thôi. Nam diễn viên hiện đang trong giai đoạn tập trung cho sự nghiệp vì vậy sẽ không nghĩ đến chuyện yêu đương quá sớm. Hơn nữa, Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà cũng chỉ là quan hệ đồng nghiệp.

Nói thêm về tác phẩm Nắng Gắt Bên Tôi, trong phim Tiêu Chiến đảm nhận vai nam chính Thịnh Dương – một nhân viên thiết kế vừa "chân ướt chân ráo" vào nghề. Trong khi đó nữ chính Giản Băng (Bạch Bách Hà) lại là một nữ cường nhân vừa chấm dứt hôn nhân không lâu. Hai con người ở hai thế giới khác nhau, vô tình gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm, khiến người xem vừa thấy ngọt ngào vừa thấy đắng cay.

Liên tục dính tin đồn tình ái với Dương Tử nhưng hóa ra 'gu' Tiêu Chiến là các 'chị gái'? - Ảnh 4

Hiện dự án phim hợp tác giữa Tiêu Chiến và Bạch Bách Hà vẫn đang trong quá trình quay phim.

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