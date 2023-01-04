Hé lộ hình mẫu bạn gái lý tưởng của Tiêu Chiến, netizen đồng loạt gọi tên Dương Tử

Sao quốc tế 04/01/2023 15:08

Nhiều người hâm mộ sau khi biết được hình mẫu bạn gái của Tiêu Chiến liền nghĩ ngay đến Dương Tử, cả hai liên tục được "đẩy thuyền" nhiệt tình.

Sau thành công của Trần Tình Lệnh đã giúp Tiêu Chiến trở thành cái tên được săn đón nhất hiện nay, nhan sắc và thực lực đều được công nhận. Năm 2022 vừa qua, bộ phim Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn sau thời gian "nằm kho" cũng được lên sóng và tạo tiếng vang không kém, càng củng cố được địa vị trong giới giải trí.

Hé lộ hình mẫu bạn gái lý tưởng của Tiêu Chiến, netizen đồng loạt gọi tên Dương Tử - Ảnh 1

Thế nhưng, con đường sự nghiệp của Triêu Chiến vẫn chưa hết trục trặc khi liên tiếp 2 bộ phim quay xong đã lâu mà chưa được lên sóng là Ngọc Cốt DaoVùng Biển Trong Mơ Ấy. Nhiều người hâm mộ tỏ ra lo lắng cho Tiêu Chiến. 

Hé lộ hình mẫu bạn gái lý tưởng của Tiêu Chiến, netizen đồng loạt gọi tên Dương Tử - Ảnh 2

Có cơ hội hợp tác với nhiều mỹ nhân Cbiz như: Dương Tử, Lý Thấm, Nhậm Mẫn, Triệu Lộ Tư,... Tiêu Chiến thường xuyên được không ít lần được "đẩy thuyền" với bạn diễn. Trên mạng xã hội, mọi người cũng thắc mắc, không biết mỹ nhân có tính cách như thế nào sẽ khiến anh chàng "say nắng".

Vừa qua, có blogger tiết lộ Tiêu Chiến thích mẫu bạn gái dịu dàng nhưng cũng kiên định, đặc biệt phải có chính kiến khi đối diện với những tình huống trong cuộc sống. Được biết, blogger không chia sẻ thêm về nguồn gốc của thông tin này, phía Tiêu Chiến cũng chưa lên tiếng xác nhận.

Hé lộ hình mẫu bạn gái lý tưởng của Tiêu Chiến, netizen đồng loạt gọi tên Dương Tử - Ảnh 3

Có thể thấy, nam diễn viên không hề yêu cầu bạn gái của mình phải sở hữu mắt to hay chân dài, thân hình thon gọn như nhiều nam minh tinh khác. Tiêu Chiến chỉ hướng về nội tâm là chính, tính cách cũng khá đơn giản.

Đa phần công chúng đều công nhận Tiêu Chiến rất có gu trong việc lựa chọn bạn gái, đây là tiêu chuẩn cũng khá phổ biến, dù sao thì nhiều chàng trai cũng thích kiểu này. Bởi vì họ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi ở bên những cô nàng đơn thuần, nhẹ nhàng. 

Ngoài ra, có người cho rằng trong các diễn viên được "đẩy thuyền" với Tiêu Chiến, Dương Tử là mỹ nhân có tính cách gần nhất với hình mẫu bạn gái theo như blogger đưa tin. Vì cả 2 từng có màn kết hợp ăn ý và bùng nổ chemistry khi đứng chung khung hình Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. 

Hé lộ hình mẫu bạn gái lý tưởng của Tiêu Chiến, netizen đồng loạt gọi tên Dương Tử - Ảnh 4

Thời gian vừa qua, cả hai cũng liên tục vướng vào tin đồn hẹn hò "phim giả tình thật", thế nhưng phía mỹ nam Trần Tình Lệnh đã lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò. Phòng làm việc khẳng định Tiêu Chiến hiện đang độc thân.

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