Lâm Chí Linh khoe ảnh gia đình hạnh phúc, dân mạng chỉ để ý một chi tiết!

Trong hình, nữ siêu mẫu tết tóc đuôi sam, trang điểm nhẹ nhàng, lấy tay thẹn thùng che một bên mặt, còn Akira cười rất tươi và nhìn trực diện vào ống kính với ánh nhìn ngập tràn hạnh phúc. Nhiều người hâm mộ còn trầm trồ khen ngợi về khung ảnh đẹp tựa tiểu thuyết bước ra đồng thời gửi lời chúc đến hai người.

Ngày 25/08, Lâm Chí Linh - siêu mẫu đắt giá nhất Đài Loan - đăng tải lên Instagram cá nhân bức ảnh mới nhất của cô bên chồng Akira - nam ca sĩ người Nhật Bản. Đã khá lâu Lâm Chí Linh mới đăng tải ảnh của cô cùng chồng, thế nhưng có thể thấy mỗi lần xuất hiện, cả hai lại khiến cư dân mạng cảm thán vì "quá tình". Cụ thể, người đẹp viết: "Chúc mừng sinh nhật baby! Mỗi ngày đều cùng nhau cười nhé anh".

Lâm Chí Linh sinh năm 1974, là siêu mẫu người Đài Loan, cái tên không còn xa lạ với công chúng châu Á. Cô được giới truyền thông trong nước gọi là "người đẹp số một Đài Loan" hay “siêu mẫu đắt giá nhất Đài Loan”. Danh tiếng của cô khiến các học giả và giới phê bình đưa ra khái niệm "hiện tượng Lâm Chí Linh".

Năm 2019, Lâm Chí Linh kết hôn với ca sĩ người Nhật Bản Akira. Cuộc sống của cô sau hôn nhân vẫn luôn được công chúng dõi theo. Hơn hết, người hâm mộ không khỏi rơi nước mắt mỗi lần nghe cô chia sẻ về sức khỏe sinh sản, vấn đề làm vợ làm mẹ của mình.

Năm 2019, Lâm Chí Linh kết hôn với ca sĩ người Nhật Bản Akira

Do trở ngại về tuổi tác, Lâm Chí Linh cùng chồng đã có khoảng thời gian khó khăn trong việc sinh con, cô trải qua những cuộc đấu tranh về sức khỏe tâm thần. Nữ diễn viên cho biết khao khát làm mẹ khiến cô quyết tâm bước vào quá trình thụ tinh nhân tạo để có con. Do tuổi đã cao, sức khỏe không tốt nên cô thất bại hơn chục lần trước khi đậu thai.

Ngay cả khi thụ tinh thành công, Lâm Chí Linh cho biết thời kỳ mang thai, chăm em bé sau sinh và phục hồi sức khỏe của cô rất gian khổ. "Làm sản phụ và trở thành người mẹ khi đã gần 50 tuổi quả thật không dễ dàng", nữ siêu mẫu nghẹn ngào.

Sau kết hôn, cô lựa chọn cuộc sống kín tiếng. Dù kết hôn và sinh con muộn nhưng Lâm Chí Linh từng chia sẻ cô đã chọn đúng người

May mắn nữ diễn viên kiêm siêu mẫu cũng chào đón quả ngọt là đứa con trai đầu lòng chào đời vào tháng 1 năm ngoái, người đẹp họ Lâm đã tạm rời xa ánh đèn sân khấu để tập trung cho gia đình, tận hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ.

Cô chia sẻ rằng con trai bé nhỏ là "món quà tuyệt vời nhất của Chúa" dành cho cô và chồng Akira, nói rằng: "Chúng tôi rất hài lòng với một đứa trẻ, tôi sẽ dành phần đời còn lại của mình để chăm sóc gia đình và cho tất cả tình yêu của tôi dành cho con tôi".