Lâm Chí Linh khéo léo khoe đôi chân dài 110 cm

Bộ ảnh được thực hiện tại một vùng biển vắng. Người mẫu xứ Đài khoe đôi chân dài 110 cm, vóc dáng không mỡ thừa đáng mơ ước ở tuổi 49. Người đẹp Đài Loan luôn có chế độ ăn uống hợp lý và duy trì chế độ tập luyện nghiêm khắc để sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc.

Được mệnh danh là người mẫu thành công nhất Đài Loan cho tới nay, Lâm Chí Linh luôn duy trì thái độ tích cực trong công việc lẫn cuộc sống. Ở tuổi tứ tuần, Lâm Chí Linh vẫn có nguồn thu tốt nhờ các hợp đồng quảng cáo, đại diện thương hiệu.

Lâm Chí Linh sinh năm 1974 và gia nhập làng giải trí vào năm 1998. Cô gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, chiều cao ấn tượng 1,74m, đặc biệt hơn hết là đôi chân dài 110cm. Lâm Chí Linh thành công với vai trò diễn viên, người mẫu và được mệnh danh là “siêu mẫu đắt giá nhất Đài Loan” hay “mỹ nhân số 1 Đài Loan”. Chân dài 1,74m nhiều năm liền xuất hiện trong danh sách những người mẫu được trả lương cao nhất xứ Đài đồng thời ghi dấu ấn trên màn ảnh với các bộ phim như: Đại chiến Xích Bích, Thích Lăng, Điệp vụ tuyệt mật, Tây Du Ký: Nữ nhi quốc…

Lâm Chí Linh sinh năm 1974 và gia nhập làng giải trí vào năm 1998.

Cô gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, chiều cao ấn tượng 1,74m, đặc biệt hơn hết là đôi chân dài 110cm.

Chân dài 1,74m nhiều năm liền xuất hiện trong danh sách những người mẫu được trả lương cao nhất xứ Đài đồng thời ghi dấu ấn trên màn ảnh.

Lâm Chí Linh từng có thời gian dài yêu tài tử Ngôn Thừa Húc rồi chia tay. Vào 17/11/2019 Lâm Chí Linh và Akira - tên thật là Kurosawa Ryohei, người Nhật Bản đã kết hôn tại Đài Loan, sau 8 năm quen nhau. Được biết, ông xã của nữ người mẫu phát triển sự nghiệp với vai trò ca sĩ thuộc nhóm Exile, nhóm nhạc 19 thành viên nổi tiếng tại Nhật Bản từ năm 2001. Hiện hai người có một con trai.

Lâm Chí Linh từng có thời gian dài yêu tài tử Ngôn Thừa Húc rồi chia tay.

Lâm Chí Linh và Akira - tên thật là Kurosawa Ryohei, người Nhật Bản đã kết hôn tại Đài Loan, sau 8 năm quen nhau.