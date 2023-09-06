Lâm Chí Linh khéo léo khoe đôi chân dài 110 cm

Sao quốc tế 06/09/2023 10:02

Trong bộ ảnh thời trang, người mẫu Đài Loan Lâm Chí Linh đã không ngại khoe đôi chân dài 110cm của mình.

Mới đây, Lâm Chí Linh đã xuất hiện trên tạp chí Trung Quốc Citta Bella phiên bản Đài Loan. Nữ diễn viên khoe sắc vóc gái một con đẹp nổi trội.

Lâm Chí Linh khéo léo khoe đôi chân dài 110 cm - Ảnh 1
Mới đây, Lâm Chí Linh đã xuất hiện trên tạp chí Trung Quốc Citta Bella phiên bản Đài Loan.
Lâm Chí Linh khéo léo khoe đôi chân dài 110 cm - Ảnh 2
Nữ diễn viên khoe sắc vóc gái một con đẹp nổi trội.

Bộ ảnh được thực hiện tại một vùng biển vắng. Người mẫu xứ Đài khoe đôi chân dài 110 cm, vóc dáng không mỡ thừa đáng mơ ước ở tuổi 49. Người đẹp Đài Loan luôn có chế độ ăn uống hợp lý và duy trì chế độ tập luyện nghiêm khắc để sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc.

Lâm Chí Linh khéo léo khoe đôi chân dài 110 cm - Ảnh 3
Người mẫu xứ Đài khoe đôi chân dài 110 cm, vóc dáng không mỡ thừa đáng mơ ước ở tuổi 49.

Được mệnh danh là người mẫu thành công nhất Đài Loan cho tới nay, Lâm Chí Linh luôn duy trì thái độ tích cực trong công việc lẫn cuộc sống. Ở tuổi tứ tuần, Lâm Chí Linh vẫn có nguồn thu tốt nhờ các hợp đồng quảng cáo, đại diện thương hiệu. 

Lâm Chí Linh khéo léo khoe đôi chân dài 110 cm - Ảnh 4

 Ở tuổi tứ tuần, Lâm Chí Linh vẫn có nguồn thu tốt nhờ các hợp đồng quảng cáo, đại diện thương hiệu.

Lâm Chí Linh sinh năm 1974 và gia nhập làng giải trí vào năm 1998. Cô gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, chiều cao ấn tượng 1,74m, đặc biệt hơn hết là đôi chân dài 110cm. Lâm Chí Linh thành công với vai trò diễn viên, người mẫu và được mệnh danh là “siêu mẫu đắt giá nhất Đài Loan” hay “mỹ nhân số 1 Đài Loan”. Chân dài 1,74m nhiều năm liền xuất hiện trong danh sách những người mẫu được trả lương cao nhất xứ Đài đồng thời ghi dấu ấn trên màn ảnh với các bộ phim như: Đại chiến Xích Bích, Thích Lăng, Điệp vụ tuyệt mật, Tây Du Ký: Nữ nhi quốc…

Lâm Chí Linh khéo léo khoe đôi chân dài 110 cm - Ảnh 5
Lâm Chí Linh sinh năm 1974 và gia nhập làng giải trí vào năm 1998.
Lâm Chí Linh khéo léo khoe đôi chân dài 110 cm - Ảnh 6
Cô gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, chiều cao ấn tượng 1,74m, đặc biệt hơn hết là đôi chân dài 110cm.
Lâm Chí Linh khéo léo khoe đôi chân dài 110 cm - Ảnh 7
Chân dài 1,74m nhiều năm liền xuất hiện trong danh sách những người mẫu được trả lương cao nhất xứ Đài đồng thời ghi dấu ấn trên màn ảnh.

Lâm Chí Linh từng có thời gian dài yêu tài tử Ngôn Thừa Húc rồi chia tay. Vào 17/11/2019 Lâm Chí Linh và Akira - tên thật là Kurosawa Ryohei, người Nhật Bản đã kết hôn tại Đài Loan, sau 8 năm quen nhau. Được biết, ông xã của nữ người mẫu phát triển sự nghiệp với vai trò ca sĩ thuộc nhóm Exile, nhóm nhạc 19 thành viên nổi tiếng tại Nhật Bản từ năm 2001. Hiện hai người có một con trai.

Lâm Chí Linh khéo léo khoe đôi chân dài 110 cm - Ảnh 8
Lâm Chí Linh từng có thời gian dài yêu tài tử Ngôn Thừa Húc rồi chia tay.
Lâm Chí Linh khéo léo khoe đôi chân dài 110 cm - Ảnh 9
Lâm Chí Linh và Akira - tên thật là Kurosawa Ryohei, người Nhật Bản đã kết hôn tại Đài Loan, sau 8 năm quen nhau.
Lâm Chí Linh khéo léo khoe đôi chân dài 110 cm - Ảnh 10
Hiện hai người có một con trai.
Người đẹp Lâm Chí Linh bác tin đồn bị chồng đánh đập, khoe gia đình vẫn hạnh phúc!

Người đẹp Lâm Chí Linh bác tin đồn bị chồng đánh đập, khoe gia đình vẫn hạnh phúc!

Lâm Chí Linh lần đầu lên tiếng bác bỏ những tin đồn không hay về cuộc sống hôn nhân giữa cô và người chồng ngoại quốc.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Chí Linh sao Hoa ngữ cbiz tin tức sao Hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Người đẹp Lâm Chí Linh bác tin đồn bị chồng đánh đập, khoe gia đình vẫn hạnh phúc!

Người đẹp Lâm Chí Linh bác tin đồn bị chồng đánh đập, khoe gia đình vẫn hạnh phúc!

Lâm Chí Linh khoe ảnh gia đình hạnh phúc, dân mạng chỉ để ý một chi tiết!

Lâm Chí Linh khoe ảnh gia đình hạnh phúc, dân mạng chỉ để ý một chi tiết!

Siêu mẫu Lâm Chí Linh lên tiếng trước nghi vấn bị chồng đánh phải nhập viện

Siêu mẫu Lâm Chí Linh lên tiếng trước nghi vấn bị chồng đánh phải nhập viện

'Minh tinh sexy nhất Đài Loan' Lâm Chí Linh diện bikini trên sóng truyền hình, sắc vóc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng?

'Minh tinh sexy nhất Đài Loan' Lâm Chí Linh diện bikini trên sóng truyền hình, sắc vóc ra sao mà 'gây bão' cõi mạng?

Lâm Chí Linh chủ động cầu hôn nam ca sĩ Nhật Bản sau nhiều năm theo đuổi

Lâm Chí Linh chủ động cầu hôn nam ca sĩ Nhật Bản sau nhiều năm theo đuổi

"Người đẹp số một Đài Loan' Lâm Chí Linh trải lòng không thể sinh con thứ 2

"Người đẹp số một Đài Loan' Lâm Chí Linh trải lòng không thể sinh con thứ 2

TIN MỚI NHẤT

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 28 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 58 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 1 giờ 58 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 2 giờ 13 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 2 giờ 43 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Cảnh Điềm gây chú ý với động thái mới sau ồn ào tiền bạc với tỉ phú Tôn Vũ Thần

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Lục Tiểu Linh Đồng trở lại màn ảnh sau 10 năm vắng bóng

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau