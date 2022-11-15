Lâm Bác Dương - nàng thơ gen Z 'đẹp không tỳ vết' của đạo diễn Trương Nghệ Mưu

Sao quốc tế 15/11/2022 11:08

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu hiện đang ra sức nâng đỡ nữ diễn viên trẻ Lâm Bác Dương - nàng sinh viên sinh năm 2000 được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân Học viện Điện ảnh Bắc Kinh".

Trang Sohu đưa tin, sau khi giúp cho Lưu Hạo Tồn có chỗ đứng cụ thể trong làng giải trí xứ Trung, đạo diễn Trương Nghệ Mưu đang đặt nhiều tâm huyết vào việc nâng đỡ cho Lâm Bác Dương. Tại lễ trao giải Kim Kê diễn ra vào ngày 12/11 vừa qua, Lâm Bác Dương cũng đã xuất hiện với vai trò khách mời.

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Lâm Bác Dương là 'Mưu nữ Lang' tiếp theo

Mới đây, Trương Nghệ Mưu đã tiến cử Lâm Bác Dương để cô có thể tham gia vào dự án Tinh Thần Đại Hải 2022. Đây là hoạt động công ích và vinh danh của China Movie Channel gồm 40 ngôi sao trẻ có nhiều cống hiến cho nghệ thuật xứ Trung.

Được biết, trước đây vào năm 2019, Lâm Bác Dương đã từng hợp tác với Trương Nghệ Mưu trong dự án Vững Như Bàn Thạch. Đến năm 2001, cả hai lại hợp tác trong phim Tay Súng BẮn Tỉa. Hai tác phẩm này đã đủ sức chứng minh được sự ưu ái của vị đạo diễn gạo cội dành cho người đẹp họ Lâm, dù khi ấy cô mới chỉ là sinh viên năm 2.

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Lâm Bác Dương sinh năm 2000, có xuất thân từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật khi cả ông ngoại và bà ngoại của cô đều tốt nghiệp từ Học viện Âm nhạc Thượng Hải (Trung Quốc). Cũng vì vậy mà ngay từ nhỏ, cô nàng đã được tiếp xúc với việc học thanh nhạc và các nhạc cụ khác nhau.

Vào năm 2018, Lâm Bác Dương nhập học vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với vị trí thứ 9 toàn khóa chuyên ngành diễn xuất. Không những vậy, cô còn đỗ vào một loạt ngôi trường danh giá khác như Học viện Hý kịch Âm nhạc Trung Quốc, Học viện Truyền thông Chiết Giang và Học viện Nghệ thuật Nam Kinh.

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Cũng vào ngày đầu tiên nhập học, Lâm Bác Dương đã trở thành tâm điểm của mạng xã hội nhờ nhan sắc xinh đẹp, thân hình cân đối và nụ cười ngọt ngào của mình. Cư dân mạng thậm chí còn đặt cho cô danh xưng "đệ nhất mỹ nhân Học viện Điện ảnh Bắc Kinh". Và cũng nhờ sắc vóc nổi trội của mình mà "nàng thơ" này đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Theo QQ, những sao nữ là Trương Nghệ Mưu nâng đỡ, hay còn được gọi là các "Mưu nữ lang, như Chương Tử Di, Châu Đông Vũ, Nghê Ni, Củng Lợi,... đều có chỗ đứng vững chắc trong nền phim ảnh Trung Hoa và được đánh giá cao về kỹ năng diễn xuất. Vì vậy, khán giả đã đặt kỳ vọng cao vào Lâm Bác Dương, hy vọng cô sẽ trở thành một người kế nhiệm sáng giá.

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Ảnh: Internet

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