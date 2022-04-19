Lại một mỹ nhân xứ Hàn khoe thân hình tỷ lệ vàng, cơ bụng 11 săn chắc nhìn "phát mê" chỉ với bí quyết đơn giản này

Sao quốc tế 19/04/2022 21:09

Dù là 'hoa đã có chủ' nhưng cô nàng Kim Yoon Ji vẫn khiến fan hâm mộ mê mệt với vẻ đẹp quyến rũ của mình. Mới đây cô nàng còn khoe cơ bụng 11 săn chắc khỏe

Mới đây, nữ diễn viên Kim Yoon Ji đã đăng tải bức ảnh khoe body lên trang cá nhân kèm theo dòng trạng thái: "Nếu bạn cố gắng làm bất cứ điều gì, bạn sẽ thành công thôi. Hãy sống chăm chỉ hơn nhé".

Lại một mỹ nhân xứ Hàn khoe thân hình tỷ lệ vàng, cơ bụng 11 săn chắc nhìn 'phát mê' chỉ với bí quyết đơn giản này - Ảnh 1
Trong bức ảnh được đăng tải, Kim Yoon Ji đang ngồi tạo dáng cùng chiếc áo crop top và quần legging thể thao. Phần cơ bụng hơi lộ ra dưới lớp áo crop top khiến cư dân mạng không khỏi xít xoa vì thân hình quá chuẩn và săn chắc của cô nàng. 

Được biết, bí quyết giữ dán của cô lại cực kỳ đơn giản. Thói quen ăn uống lành mạnh mà mỹ nhân Kim áp dụng chỉ bao gồm ăn đủ các chất dinh dưỡng trong ba bữa một ngày và hạn chế hấp thu đồ ăn mặn. Ngoài ra, kiên trì luyện các bài tập thể dục mới là yếu tố chính giúp Kim Yoon Ji có được thân hình quyến rũ và siêu chuẩn như thế này.

Lại một mỹ nhân xứ Hàn khoe thân hình tỷ lệ vàng, cơ bụng 11 săn chắc nhìn 'phát mê' chỉ với bí quyết đơn giản này - Ảnh 2

Kim Yoon Ji (NS Yoon-G) sinh năm 1988, năm 2009, cô từ Mỹ trở về Hàn Quốc để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, trở thành một trong những nữ idol nóng bỏng nhất cùng thời Rainbow, SNSD... và chuyển hướng diễn xuất từ năm 2017. Hiện nay Kim Yoon Gi đang là nghệ sĩ của VAST Entertainment - công ty quản lý của Hyun Bin.

Nữ idol nóng bỏng kiêm diễn viên Kim Yoon Ji bất ngờ thông báo kết hôn vào tháng 9 năm ngoái. Được biết, vị hôn phu của cô không phải là người nổi tiếng. Thông tin này khiến netizen vô cùng bất ngờ vì cô chưa từng để lộ "'hint" hẹn hò, đến khi kết hôn mới thông báo rộng rãi.

Theo DongA

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Từ khóa:   sao Hàn sao châu á Kim Yoon Ji

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