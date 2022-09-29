Không nhận ra diễn viên Hoàng Phi Hồng sau 3 năm ở ẩn vì bệnh nặng

Sao quốc tế 29/09/2022 14:10

Sao võ thuật Lý Liên Kiệt có sự nghiệp diễn xuất lừng lẫy. Vài năm trở lại đây, sức khỏe giảm sút, nam tài tử quyết định từ bỏ giới nghệ thuật, dành thời gian nghỉ ngơi.

Lý Liên Kiệt được ngợi ca là một trong những ngôi sao võ thuật nổi tiếng của màn ảnh Trung Quốc nhờ những màn đấu võ lạ và đẹp mắt đúng chất Thiếu Lâm, thái độ lăn xả hết mình vì công việc. Tên tuổi của ông gắn liền với những bộ phim như Phương Thế Ngọc, Hoàng Phi Hồng…

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Lý Liên Kiệt nổi tiếng vói nhân vật Hoàng Phi Hồng, giúp tên tuổi ông nổi danh gần xa. Ảnh: Internet

Lý Liên Kiệt cũng là cái tên châu Á nổi danh trên thế giới với cát sê lên tới 15 triệu USD. Năm 2011, Lý Liên Kiệt là người duy nhất hoạt động trong làng giải trí lọt vào nhóm siêu giàu trên thế giới. Thành danh từ màn ảnh, nhưng Lý Liên Kiệt không chọn gắn bó với diễn xuất cả đời. Khi có tuổi, sức khỏe giảm sút vì bệnh cường giáp, tài tử quyết định từ bỏ giới nghệ thuật, dành thời gian nghỉ ngơi.

Căn bệnh này được nam tài tử phát hiện từ năm 2010. Ngoài ra, ông còn phải chịu đựng rất nhiều vấn đề khác về sức khỏe, giảm trên 7 ký, chấn thương mắt cá chân, gãy mũi, gãy xương cổ tay, đau cột sống, có lúc nhịp tim lên tới 130 lần/phút dù đang ngồi.

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Siêu sao Kung Fu từng có thời gian sa sút sức khỏe nghiêm trọng vì bệnh. Ảnh: Internet

Khi đó, chứng kiến tình trạng sức khỏe của bản thân như vậy, Lý Liên Kiệt đã buộc phải tạm dừng nhiều dự án. Ông chia sẻ: “Tôi không phải Hoàng Phi Hồng, càng không phải anh hùng bất tử, tôi cũng như tất cả các bạn, là một người bình thường, cũng sinh - lão - bệnh - tử, phải đối mặt với bệnh tật.”

Kể từ đó, Lý Liên Kiệt ngày càng ít xuất hiện trước ống kính. Năm 2020, trong một dịp quảng bá cho tác phẩm Hoa Mộc Lan (2020), sao võ thuật hiếm hoi lộ diện rồi kể từ đó đã “biến mất” trong ngành giải trí. Theo QQ, ở tuổi 60, ông đã không còn nghĩ đến chuyện đóng phim, chỉ một lòng “ở ẩn”.

Không nhận ra diễn viên Hoàng Phi Hồng sau 3 năm ở ẩn vì bệnh nặng - Ảnh 3
Không nhận ra diễn viên Hoàng Phi Hồng sau 3 năm ở ẩn vì bệnh nặng - Ảnh 4
Nam diễn viên đi theo con đường tu thiền, làm thiện nguyện sau khi lui về hậu trường. Ảnh: Internet

Tháng 4/2021, khán giả chụp được ảnh Lý Liên Kiệt đi hành hương ở núi Ngũ Đài, ngồi thiền định trong hang Phật Mẫu. Theo nguồn tin, ông có thể trạng tốt, trạng thái tinh thần thoải mái. "Tôi một lòng hướng về cửa Phật, xem tiền bạc là vật ngoài thân", siêu sao võ thuật chia sẻ.

Đầu năm 2022, nam diễn viên có mặt tại trường tiểu học Hy Vọng do quỹ từ thiện ông sáng lập là One Foundation xây dựng. Lý Liên Kiệt cùng ăn cơm với giáo viên và học sinh trong trường. Tài tử Hoắc Nguyên Giáp tuyên bố ủng hộ 1 triệu NDT (150.000 USD) để cải thiện chất lượng bữa ăn cho trường.

Quỹ từ thiện One Foundation được Lý Liên Kiệt thành lập năm 2004 sau khi sao võ thuật may mắn sống sót trước thảm họa sóng thần và động đất tại Maldives. Nam diễn viên đã dùng sức ảnh hưởng và tiền bạc của mình để mở văn phòng giúp đỡ những người gặp khó khăn, cứu trợ thiên tai, chăm sóc trẻ em ở Trung Quốc đại lục, Hong Kong, Mỹ và Singapore.

Cuối tháng 4, Lý Liên Kiệt thoái vốn khỏi công ty Văn hóa Thái Cực Quyền, từng được ông bỏ vốn đầu tư cùng tỷ phú Jack Ma. Sau 11 năm kinh doanh, lợi nhuận của công ty ảm đạm, gây lỗ nghiêm trọng cho các cổ đông. Được biết Jack Ma đã rút khỏi hội đồng quản trị công ty từ năm 2020.

Do tình hình sức khỏe giảm sút, Lý Liên Kiệt cũng giao cho vợ - người đẹp Lợi Trí quản lý toàn bộ khối tài sản 2 tỷ NDT (gần 7.000 tỷ đồng). Giải thích lý do chuyển giao toàn bộ tài sản cho vợ, Lý Liên Kiệt nói: "Vợ tôi từ bỏ thế giới giải trí đầy màu sắc để cống hiến toàn bộ thời gian cho gia đình, trở thành một bà nội trợ toàn thời gian, thậm chí không có bạn bè". Ông xem đây như sự bù đắp cho người bạn đời. 

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Nam tài tử bù đắp cho vợ, biết ơn người phụ nữ đã hi sinh nhiều vì mình. Ảnh: Internet

 

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Dành nhiều thời gian cho bản thân và gia đình. Ảnh: Internet

Ông chọn cuộc sống kín tiếng, dồn hết tâm huyết cho việc chăm sóc vợ con khi đã qua thời đỉnh cao. Khi con gái út của ông cần điều trị bệnh trầm cảm, chính Lý Liên Kiệt là người luôn đồng hành với cô bé. Ông cũng thường xuyên đưa con gái lớn dự sự kiện, cùng vợ du lịch để bù đắp khoảng thời gian bận rộn trước đây.

Lý Liên Kiệt thừa nhận sự nghiệp đã bên kia sườn dốc, cơ thể chịu sự hành hạ của bệnh tật. Nam diễn viên không còn muốn chứng tỏ bản thân, ham mê danh vọng như thời trai tráng.

"Thù lao có cao đến mấy, tên tuổi có nổi đình đám thế nào, cuối cùng cũng không quan trọng bằng sức khỏe và gia đình", Lý Liên Kiệt nói.

 

 

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