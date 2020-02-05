Không lung linh như ảnh đã chỉnh sửa, ‘Mỹ nhân đẹp nhất Philippines’ lộ thân hình phát tướng khi tham gia sự kiện

Sao quốc tế 05/02/2020 15:25

Những tưởng đã lấy lại được vóc dáng sau sinh nhưng mới đây, nữ diễn viên Marian Rivera đã khiến fan thất vọng khi lộ thân hình phì nhiêu trong một sự kiện.

Sau sinh quý tử, nữ diễn viên Marian Rivera tích cực trở lại với các hoạt động nghệ thuật và trở thành đại diện cho nhiều nhãn hàng.

Mới đây, “Mỹ nhân đẹp nhất Philippines” đã có mặt tại một buổi họp báo với vai trò MC và nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Diện váy kẻ caro sát nách, Marian Rivera vô tình để lộ thân hình “phát tướng” và nhiều khuyết điểm cơ thể.

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Marian Rivera xuất hiện tại một sự kiện mới đây - Ảnh: Internet

Qua những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên “Vũ điệu hoang dã” khiến người hâm mộ thất vọng với phần bắp tay to và vòng eo kém săn chắc. Nhiều người cho rằng, Marian Rivera nên lựa chọn trang phục với thiết kế tay dài để che đi khuyết điểm này. Bên cạnh đó, bộ trang phục còn “dìm hàng” chiều cao của nữ diễn viên.

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Thân hình của Marian Rivera bị nhận xét là phát tướng – Ảnh: Internet

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Nhiều cư dân mạng tỏ ra thất vọng với hình ảnh này của nữ diễn viên – Ảnh: Internet

Có thể thấy, sau gần 1 năm sinh con, bà xã Dingdong Dantes vẫn chưa thể lấy lại vóc dáng thon gọn như trước. Được biết, vì muốn nuôi con bằng sữa mẹ nên Marian Rivera không ăn kiêng nghiêm ngặt. Thay vào đó, nữ diễn viên chú trọng việc đảm bảo khẩu phần ăn đầy đủ dinh dưỡng để con trai có được nguồn sữa tốt nhất. Người hâm mộ cho rằng, đây chính là nguyên nhân khiến Marian chưa thể giảm cân.

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Marian Rivera vẫn xinh đẹp dù đã là mẹ 2 con - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, ở tuổi 36 và đã là mẹ 2 con, Marian vẫn giữ được vẻ rạng rỡ và xinh đẹp đầy quyến rũ.

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Giữa lúc dịch bệnh viêm phổi diễn biến phức tạp, Marian Rivera quyết bảo vệ hai con theo cách riêng

Dù Philippines chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào nhiễm virus Corona nhưng nữ diễn viên Marian Rivera vẫn lo sốt vó và lập tức lên kế hoạch bảo vệ các con.

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Từ khóa:   Marian Rivera Dingdong Dantes mỹ nhân đẹp nhất Philippines

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